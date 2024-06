Saç kremini yanlış kullanıyoruz!

Muhtemelen saçlarınızı herkes gibi yıkıyorsunuz: Önce şampuan, sonra saç kremi. Bu yöntem, elbette, normal ve doğru bir yöntemdir. Sonuçta, hepimiz saç kreminin, saçlardaki nemi geri kazandırdığını ve saç kutikülünü mühürleyerek kırılma ve hasarı önlemeye yardımcı olduğunu biliyoruz. Saç kremi, şampuan sonrası tedavi olarak saçları yumuşak ve esnek tutan ve kurumuş bir görünümden koruyan en önemli üründür.

Ancak saçlarınız kuru ve hasar görmüş ise, yeni bir yöntem olan CWC (Condition-Wash-Condition) ile tanışmanızın zamanı geldi. Bu yöntemde, saç kremini şampuandan önce kullanmak saç sağlığına iyi gelmektedir.

CWC yöntemi nedir?

CWC yöntemi, saç kremini şampuandan önce ve sonra kullanmayı içerir:

C: İlk saç kremi uygulaması

İlk saç kremi uygulaması W: Şampuan ile yıkama

Şampuan ile yıkama C: İkinci saç kremi uygulaması

Bu yöntem, özellikle kuru ve hasar görmüş saçlar için ideal olup, saç tellerinizi şampuanın sert deterjanlarından korur ve saçınızın nemini artırır.

Neden ilk saç kremi uygulaması?

Şampuanın temizleyici etkisi, kirli, terli ve yağlı bir saç derisi için harikadır. Ancak saç telleriniz için aynı şeyi söylemek zor olabilir. Şampuan, saçın doğal yağlarını da temizleyerek saç tellerini kurutabilir. İlk saç kremi uygulaması, saçınızı şampuanın bu kurutucu etkisinden korur. Saç kremi, saçı koruyucu bir tabaka gibi sarar ve şampuanın etkisinin hassas uçlarınızdan nazikçe geçmesini sağlar.

Saçlarınızı CWC yöntemiyle nasıl yıkarsınız?

Saç kremini şampuandan önce uygulamak, özellikle kuru, hasar görmüş ve genellikle size sorun çıkaran saçlarınız varsa, gerçek bir oyun değiştirici olabilir. CWC yöntemini uygulamak için, önce saçlarınızı yıkamadan önce sadece saçınızın uçlarına ve boylarına saç kremi uygulayın. Bu, yöntemin temelidir. Peki, bunu neden yapmalısınız? Saç kremi, saçları şampuanın içindeki maddelerden korur ve saçların kurumasını önler. Unutmayın, en nazik şampuan bile bir temizlik ürünüdür: Kirli, terli, yağlı bir saç derisi için harikadır; ancak değerli, narin, nem seven saç telleriniz için pek de iyi değildir.

Bu nedenle, saç uçlarına önce saç kremi uygulamak, şampuanın temizleme etkisinin hassas uçlarınızın üzerinden nazikçe kaymasına olanak tanır. Saç kremi, saçı koruyucu bir örtü gibi sarar ve saman gibi kurumasını önler.

CWC yöntemini nasıl uygulamalı?

Bu yöntemi adım adım uygulayarak saçlarınızı nasıl yıkayabilirsiniz?

Saçınızı hazırlayın:

Yıkama gününde, duşa girmeden önce saçınızı iyice fırçalayın. Bu, saçınızdaki düğümleri açar ve yıkama işlemini kolaylaştırır.

Saçı ıslatın ve ilk saç kremi uygulayın:

Saçınızı ıslatın ancak hemen şampuan şişesine uzanmayın. Ellerinizin arasında küçük bir miktar saç kremini ovun ve uçlarına ve boylarına parmak uçlarınızla dağıtın. Köklerden ve saç derisinden kaçının.

Şampuanla yıkama:

Saç kremini uyguladıktan sonra, avuçlarınızın içinde küçük bir miktar şampuan köpürtün ve köklere dağıtın. Kulak üstü ve boynun arkasındaki saçı da unutmayın—bu alanlar genellikle unutulur ve çabuk yağlanan, cansız görünen saçların başlıca nedenleridir. Ardından, saçınızı durulayın.

İkinci krem uygulaması:

Sonrasında, saç kremini yeniden uzunluklara ve uçlara dağıtın. Köklerden kaçının ki saçlarınız ağırlaşmasın. Saç kremini bir dakika kadar bekletin ve ardından iyice durulayın. Ekstra parlaklık için, son olarak soğuk suy ile durulayın.

Kurulama ve şekillendirme:

Duştan çıktıktan sonra saçınızı dikkatlice sıkın, ardından mikrofiber bir havlu ile nazikçe kurulayın. Her zamanki gibi şekillendirin ve sağlıklı saçlarınızın keyfini çıkarın.

CWC yönteminin avantajları nelerdir?

Nemlendirme: Saç kremini iki kez uygulamak, saçın nem dengesini korur ve kurumasını önler.

Koruma: Şampuanın sert temizleyici etkilerine karşı saç tellerinizi korur.

Parlaklık: Saçınızın doğal parlaklığını artırır ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Yumuşaklık: Saçlarınızı daha yumuşak ve kolay şekillendirilebilir hale getirir.

Bu yöntem, saçlarınızı daha sağlıklı, yumuşak ve parlak tutmanıza yardımcı olabilir. Deneyin ve saçlarınızın nasıl değiştiğini gözlemleyin!

Kaynak: Philipp Wehsack. "Conditioner Before Shampoo? An Easy Trick For Shiny Hair". Şuradan alındı: https://www.vogue.com/article/conditioner-before-shampoo-cwc-method. (16.05.2024).