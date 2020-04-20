Baş ucunuza bir defter koyun...

Aklınızda dönüp duran ve sizi bir türlü rahat bırakmayan düşünceleriniz mi var? O zaman onları yazacak bir defter edinin, baş ucunuza koyun ve yazın.

İnsan ilişkilerinin kısıtlandığı, dışarı çıkamadığımız ve hayata mesafeli durduğumuz zor bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs sosyal ilişkilerimizi elimizden aldığı gibi psikolojimizi de sınıyor. Aklımızda dolaşan sıkıntılara, kaygılara ve strese karşı, çok eskide kalmış bir alışkanlığın son derece faydalı olabileceğini düşünmüş müydünüz? Başucunuza bir defter koyun ve yatmadan önce birkaç satırla içinizi dökün. İlk gençlik yıllarının vazgeçilmezlerinden olan günlük tutmaktan ve “Sevgili Günlük” diye başlayan, günü anlatan yazılardan bahsetmiyoruz. Bu defter bir günlük değil, çok daha fazlası. Mürekkebin icadından beri insanlar kağıdın üzerine düşüncelerini dökmüşlerdir. Psikolojik olarak zihni boşaltan bu işlem kaygı seviyesini azaltır, korkuyu kontrol etmemize yardımcı olur, negatif düşüncelerden kurtulmamızı sağlar ve düşünceleri temizlemenin mükemmel bir yoludur.

Uyku sorununu çözebilir

Deftere yazmak için gece yatmadan önceki saatleri seçmek, aşırı düşünce ve kaygı nedeniyle oluşabilen uyku bozukluklarını çözmenin çok etkili bir yoludur. Hemen hepimiz düşüncelerimizi her yere yanımızda götürürüz. Ancak uyumadan önce kendi zihnimizle baş başa kaldığımız saatler o düşüncelerden de kaçmamızın mümkün olmadığı zamanlardır. Gün içinde işle, evle, çocuklarla, egzersizle ve türlü şekillerde kendimizi meşgul ederek bir kenara ittiğimiz düşüncelerimiz, uykudan hemen önce köşelerinden çıkarlar. Bu da uyku sorunlarının en başta gelen nedenlerinden biridir.

Yapmalıyım

Işıkları kapattığımızda zihnimizde yapmamız gereken önemli işlerin bir listesi belirir.

Faturaları ödemeliyim.

Şu kişiyi aramalıyım.

Şuraya yazmalıyım.

Cuma günü şunu yapacağım.

Şunu yapmayı unuttum.

Bu maddeleri yazıp defteri kapatmak, hepsinin zihninizden çıkması anlamına gelir ve listenin baskısını hissetmeden uykuya geçebilirsiniz.

Günü kapatın

Dün, bugün ve yarın birbirlerinden ayrı zaman dilimleridir. Bunların arasındaki çizgiyi ise zihnimiz çizer. Sabah uyandığınızda bunun yeni bir gün olduğunu unutmak, dünün yükünü taşımak son derece ağırdır. Bu nedenle de başucundaki deftere birkaç kelime ve satır yazarak bir önceki günü kapatmak, anı yaşadığımızın farkına varmamızı sağlar. Geçmişi de sırtımızda taşımaktan kurtulabiliriz.

Günü açın

Sadece yatmadan önce değil, uyandığınızda da rüyalarınızı kaydetmek için. Julia Cameron'un sabah sayfaları dediği, meditatif yazma uygulamasını hayata geçirmek için baş ucuna koyacağınız bir küçük defter ve kalem yeter. Julia Cameron bu uygulama için "beyin sızması" diyor. Aklınızda dönüp duran ve genellikle bir yere varmadan kendini tekrar eden türlü düşünce için sabah uyandığınızda, hatta tam ayılmadan yazmaya başlayarak 3 sayfa durmadan yazabilirsiniz. Bunun içinizde sandürcüyü susturması, zihninizin akışını berraklaştırması ve içinizdeki sanatçıyı uyandırması ihtimali de var.

Başka nasıl kullanılır?

Defteri, var olan tüm negatif duygulardan ve yüklerden arınabileceğiniz bir yer olarak düşünebilirsiniz. Düşüncelerinizi ve duygularınızı olduğu gibi dökebilir, hayallerinizi anlatabilirsiniz. Başucunuzdaki defter, uyku öncesinde aklınızda biriken ve rahatsız eden düşüncelerden kurtulmak, yatağın içinde sağa sola dönerek uyumaya çalışmak yerine kağıda yazıp unutmak için tasarlanmış bir araç.

Başucundaki deftere neler yazılabilir?

* Ertesi gün yapılacak işler listesi.

* Bugün yapılan işler

* Unut gitsin!

* Bugünün en güzel anı

* Bugünden geriye ne kaldı?

* Ya da o gün içinden özellikle aklınızda dönüp duran herhangi bir konu varsa, onunla ilgili kendinizi yargılamadan, çekinmeden, saçma ya da ayıp demeden ne varsa yazabilirsiniz.

Defterinizi başkasının okumayacağını bilmek ve hatta sizin de dönüp okumamanız, sansürsüzce yazmanıza yardımcı olur.

Basit tutun

Düşüncelerimiz, bizim onları yazma hızımızdan çok daha hızlı akar. Her birine yetişmek tahmin ettiğimizden çok daha zordur. Bir düşünce ne kadar ağır ve ne kadar zihninizde yer kaplıyorsa o kadar fazla kelime kullanılarak dökülür. Ancak bazıları sadece kelimelerle atılabilir. Zamanınızı siz belirleyin, basit tutun ve sadece kelime ise de sadece bir kelime olsun.

Defter şart mı? Ya teknoloji?

Kağıt ve kalem ile yazmanın psikolojik olarak insanı rahatlatan bir etkisi bulunuyor. Özellikle düşünceleri kağıdın üzerinde gördüğümüzde beynimiz bunların artık unutulabileceğini çünkü kayıt altına alındıklarını düşünüyor. Aynı durum elbette cep telefonunun not defteri için de geçerli. Tabletiniz ve bilgisayarınızda günlük tutabilirsiniz. Başucundaki defterin simgesel bir kavram olduğunu unutmayın. Sadece zihni temizlemek, uykuya hazırlamak ve bir önceki günün stresini atmak için kullanıyoruz, kağıt ya da klavye kullanılması arasında elbette bir fark olmayacak.

Çok fazla vakit harcamayın

Bu egzersizin basit tutulması, kısa sürmesi ve defterin (ya da tabletin) kapanması, amacına ulaşması için önemli adımlar. Düşüncelerinizden kurtulmak için hepsini yazabilirsiniz, ancak notlarınızı kısa tutarak 5 dakika kadar bir sürede günlüğü bitirip kapatmak, amacına ulaşması açısından daha önemli. Çünkü amaç güzel bir uyku çekip daha hafif bir sabaha uyanmak...