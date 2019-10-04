Zamanınızı nasıl planlamalısınız?

Zaman planlaması nasıl yapılır?

Zamanınızı verimli ve üretken bir şekilde planlamak için bu adımları takip edebilirsiniz.

Bir gün içinde neler oluyor?

İlk olarak, bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz, temel ihtiyaçlarınız neler ve ne kadar zaman alıyor bunları bilmek gerekir. Bir yere bu yaptığınız işleri not alabilirsiniz:

Uyku

Yemek

Kendime ayırdığım zaman

İş/okul

Egzersiz

Hobiler

Sosyal yaşam

Önem sırası

Gün içinde yaptığınız bu işleri önem sırasına göre dizebilirsiniz. İhtiyacınız olan uyku saati, beslenmeye harcadığınız süre, kendinize ayırdığınız süreyi belirlemek önemlidir. Bu temel ihtiyaçları karşılamadan ya da çok kısıtlı bir zaman ayırarak plan yapmak belli bir süreden sonra hem sizi yorar hem de plana sadık kalmanıza engel olur. Burada denge devreye girmeli. Bir günde sadece 5 saat uyuyup 10 saat işte çalışmak geriye kalan işler için kısıtlı bir zaman bırakır ve uykunuzu alamamış bir halde bitkin düşer, verimsizleşirsiniz. Aradaki dengeyi tutturmak önemlidir ve bunun için bedeninizi dinlemek çok yardımcı olur.

Hedeflerinizi belirleyin

Bu zaman yönetimi planınızla neleri yapmak istiyorsunuz, hedefiniz ne? Hedef koymak ve tamamlamak için bir süre belirlemek yardımcı olacaktır. Bu noktada zamanınızı çalan unsurları belirlemeli ve onları uzaklaştırmanın yollarını bulabilirsiniz.

Yazın

Evet, elinize bir kağıt kalem alın ve neye ne kadar süre harcamak istiyorsunuz, ne kadar dinlenme vakti size iyi geliyor, günlük planınızı nasıl düzenlediniz yazın. Aynı şekilde hedeflerinizi ve tamamlamak için belirlediğiniz süreleri de yazın. Yazmak bu plana odaklanmanızı sağlar ve gerçek hayata geçirmeniz için önemli bir adımdır.

Plana sadık kalabilmeli

İşin kolay kısmını geçtiniz, planı yaptınız. Şimdi plana sadık kalarak gününüzü geçirmelisiniz. Ama nasıl? Bunun için de birkaç önerimiz var.

Günlük planın esiri olmamak için gerçekçi bir plan yapmalı, gün içinde beklenmedik olaylara karşı esnek olabilmelisiniz.

Verimli olduğunuz saatleri belirleyebilir ve planınızı buna göre düzenleyebilirsiniz.

Plana sadık kalabilmek için gerektiğinde çevrenizdekilere ‘hayır’ diyebilmelisiniz.

Plan çizelgesindeki başlama zamanlarına sadık kalmalısınız.

Her sabah o güne ve plana dair notlar alabileceğiniz ufak bir ajanda edinebilirsiniz.

Düzenli olarak planı ve kendinizi değerlendirebilirsiniz. Verimli olabildim mi? Bu saatler bana ve bedenime iyi geliyor mu?

Zamanın tuzakları

Zamanınızı verimli ve planlı geçirmenize engel olan birçok tuzak olabilir. Bu tuzakları görmeli, tanımalı ve uzak durmalısınız.

Amaçsız toplantılar

Sağlıklı iletişim kuramama

Yanlış bilgi

Birden fazla işle uğraşmak, bitirmeye çalışmak

Beklenmeyen ziyaretler

Her işi bizzat yapmaya çalışmak

Hayır diyememek

Sosyal medya

Düzensizlik, dağınıklık

Kararsızlık ve erteleme

Unutkanlık

Sabırlı olun

Planınızı yaptınız, gereken önlemleri aldınız ama yine de bir şeylerin tam oturmadığını hissediyorsunuz. Umutsuzluğa kapılmayın! Sizin için en iyi saatleri belirlemek, en iyi planı yapmak bir günde olabilecek bir iş değil. Kendinizi tanımak, verimli saatlerinizi bulmak, kapasitenizi anlamak zaman alır. Bu süreçte sabırla, farklı çözümler deneyerek sizin için en uygun planı bulacaksınız.