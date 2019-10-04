Zamanınızı nasıl planlamalısınız?

Bir gün içinde neler oluyor?
İlk olarak, bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz, temel ihtiyaçlarınız neler ve ne kadar zaman alıyor bunları bilmek gerekir. Bir yere bu yaptığınız işleri not alabilirsiniz:
Önem sırası
Gün içinde yaptığınız bu işleri önem sırasına göre dizebilirsiniz. İhtiyacınız olan uyku saati, beslenmeye harcadığınız süre, kendinize ayırdığınız süreyi belirlemek önemlidir. Bu temel ihtiyaçları karşılamadan ya da çok kısıtlı bir zaman ayırarak plan yapmak belli bir süreden sonra hem sizi yorar hem de plana sadık kalmanıza engel olur. Burada denge devreye girmeli. Bir günde sadece 5 saat uyuyup 10 saat işte çalışmak geriye kalan işler için kısıtlı bir zaman bırakır ve uykunuzu alamamış bir halde bitkin düşer, verimsizleşirsiniz. Aradaki dengeyi tutturmak önemlidir ve bunun için bedeninizi dinlemek çok yardımcı olur.
Hedeflerinizi belirleyin
Bu zaman yönetimi planınızla neleri yapmak istiyorsunuz, hedefiniz ne? Hedef koymak ve tamamlamak için bir süre belirlemek yardımcı olacaktır. Bu noktada zamanınızı çalan unsurları belirlemeli ve onları uzaklaştırmanın yollarını bulabilirsiniz.
Yazın
Evet, elinize bir kağıt kalem alın ve neye ne kadar süre harcamak istiyorsunuz, ne kadar dinlenme vakti size iyi geliyor, günlük planınızı nasıl düzenlediniz yazın. Aynı şekilde hedeflerinizi ve tamamlamak için belirlediğiniz süreleri de yazın. Yazmak bu plana odaklanmanızı sağlar ve gerçek hayata geçirmeniz için önemli bir adımdır.
Plana sadık kalabilmeli
İşin kolay kısmını geçtiniz, planı yaptınız. Şimdi plana sadık kalarak gününüzü geçirmelisiniz. Ama nasıl? Bunun için de birkaç önerimiz var.
Zamanın tuzakları
Zamanınızı verimli ve planlı geçirmenize engel olan birçok tuzak olabilir. Bu tuzakları görmeli, tanımalı ve uzak durmalısınız.
Sabırlı olun
Planınızı yaptınız, gereken önlemleri aldınız ama yine de bir şeylerin tam oturmadığını hissediyorsunuz. Umutsuzluğa kapılmayın! Sizin için en iyi saatleri belirlemek, en iyi planı yapmak bir günde olabilecek bir iş değil. Kendinizi tanımak, verimli saatlerinizi bulmak, kapasitenizi anlamak zaman alır. Bu süreçte sabırla, farklı çözümler deneyerek sizin için en uygun planı bulacaksınız.