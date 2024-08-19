Evliliğin en mutlu ve en zor yılları belirlendi

Evlilikte en mutlu anlar, çiftlerin birbirini en iyi anladığı ve uyum sağladığı dönemlerde yaşanırken, en zor zamanlar ise hayatın getirdiği zorluklarla birlikte aşkın sınandığı ve sabır gerektiren yıllarda ortaya çıkar.

Evliliğin en mutlu ve en zor yılları belirlendi
Sağlık
Giriş: 19 Ağustos 2024 14:26
ABONE OL

Evliliğin en mutlu yılları, çiftlerin birbirlerine olan aşklarının taze olduğu, birlikte paylaşılan anların heyecanla dolu olduğu dönemlerdir. Bu yıllarda yeni deneyimler, hayaller ve birlikte kurulan gelecek planları ilişkinin enerjisini yüksek tutar. Ancak evliliğin ilerleyen dönemlerinde, özellikle hayatın sorumlulukları ve rutinin artmasıyla, zorluklar da baş göstermeye başlar. Kariyer, çocuk yetiştirme, maddi kaygılar gibi etkenler çiftleri sınayabilir. Bu dönemlerde sabır, anlayış ve iletişim çok daha önemli hale gelir. En zor yıllar, aslında evliliğin gücünü ve derinliğini ortaya koyan, çiftlerin bağlarını daha da sağlamlaştırma potansiyeli taşıyan yıllardır. Yapılan bir çalışmada, hangi evlilik yılının en mutlu olduğu ve hangi yılın en zor olduğu belirlenmiştir.


Evlenmeden önce sormanız gereken sorular
Evlenmeden önce sormanız gereken sorular Herkes ruh eşini bulup dünya evi...
Evlilik öncesi ayakta kalma kılavuzu Yüzük artık parmağınızda ve o gü...

3 yıl

Aşkın sadece 3 yıl sürdüğü şeklinde bir görüş vardır. Sonrasında çiftler ya ayrılır ya da ilişkileri öncekinden daha az ideal hale gelir. Gerçekte ise, 3 yıl süren bir ilişkinin ardından insanlar, partnerlerinin zayıflıklarını daha çok kabul etme eğilimindedir ve bu nedenle kendilerini daha rahat hissederler.


Ayrıca, aile hayatında 3. yıl, çiftlerin çocuk sahibi olmaya karar verdiği bir dönemdir. Sonuç olarak, ilişkileri daha güçlü hale gelir. Evliliğin en mutlu dönemi olarak 3. yıl kabul edilmektedir.


5 yıl

İlk gerçek problemler, aile hayatının beşinci yılında ortaya çıkabilir. Bu dönemde çocuklar hala küçük ve çok fazla dikkat gerektirir. Bu, iş, ev işleri ve diğer günlük sorunlarla birleştiğinde çok zor olabilir. Beş yıl birlikte olduktan sonra çiftler boşanmayı düşünmeye başlar ve avukatlara başvururlar. Bu yıl, en zor yıl olarak kabul edilmektedir.


İlginizi çekebilir: Uzun ömürlü bir evlilik için 7 sır


7 yıl

Bir çift beş yıl boyunca birlikte kalırsa, onları başka bir engel beklemektedir. Bu, aile hayatının yedinci yılıdır ve uzmanlar bunu "7 yıl kaşıntısı" olarak adlandırmaktadır. Bu dönemde, aile hayatı rutin hale gelir. Ayrıca finansal sorunlar, çocuk bakımı sorunları ve ev işlerinin paylaşımı hakkında tartışmalar olabilir.


Bu dönem oldukça karmaşıktır. Eşler bunu el ele geçirmeyi başarırsa, güçlü ve mutlu bir evlilik onları bekliyor olacaktır.


Evliliği güçlü tutmak için kaçınılması gereken faktörler:

Şişirilmiş beklentiler: Araştırmalar, çiftlerin boşanmak için daha sık ilkbahar ve sonbaharda başvuruda bulunduklarını ortaya koymuştur. Bu dönemlerde çiftler, evliliklerine ikinci bir şans verme eğilimindedir. Eğer bu işe yaramazsa, boşanma kaçınılmaz olabilir.


Sorunları gizleme: Uzmanlar, genç çiftler arasında yapılan bir deneyde, filmler hakkında yapılan tartışmaların bile boşanma riskini yarıya indirdiğini göstermiştir. Bu nedenle, ailevi zorluklar hakkında açıkça konuşmak gerçekten evliliği kurtarabilir.


İlişki kurma becerisinin eksikliği: Daha fazla kardeşe sahip olmak, yetişkinlikte boşanma olasılığını azaltır. Bilim insanları, büyük ailelerde büyüyen kişilerin ilişki kurma konusunda daha yetenekli olduklarını iddia etmektedir. Bu beceri gelecekte evliliği koruyabilir.


Dinleme isteğinin eksikliği: Tartışma sırasında bir partnerin dinleme isteğinin olmaması, boşanma riskini önemli ölçüde artırır.


Sosyal medya kullanımı: Sosyal medya kullanıcılarının, romantik ilişkilerinde tartışmaların, ilişki sorunlarına yol açabileceği ve bu sorunların boşanmayla sonuçlanabilecek kadar ciddi hale gelebileceği bulunmuştur.


Maddi tartışmalar: Sık sık para hakkında tartışan çiftler, her iki partnerin de geliri yüksek olsa bile boşanma eğilimindedir.


Düşük eğitim düzeyi: Araştırmalar, yüksek eğitim düzeyine sahip kişilerin, cinsiyet veya yaşadıkları ülke fark etmeksizin boşanma olasılığının daha düşük olduğunu göstermektedir.



Kaynak: "The Happiest and the Hardest Years of Marriage Are Finally Identified". Şuradan alındı: https://brightside.me/articles/the-happiest-and-the-hardest-years-of-marriage-are-finally-identified-379510/.


Evliliğin kısa ömürlü olacağını gösteren işaretler
Evliliğin kısa ömürlü olacağını gösteren işaretler Hepimizin 'kötü evlilik' tanımın...
Kötü giden evliliği kurtarmanın yolları Dünyaca ünlü çift ve aile terapi...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.