Evliliğin en mutlu ve en zor yılları belirlendi

Evliliğin en mutlu yılları, çiftlerin birbirlerine olan aşklarının taze olduğu, birlikte paylaşılan anların heyecanla dolu olduğu dönemlerdir. Bu yıllarda yeni deneyimler, hayaller ve birlikte kurulan gelecek planları ilişkinin enerjisini yüksek tutar. Ancak evliliğin ilerleyen dönemlerinde, özellikle hayatın sorumlulukları ve rutinin artmasıyla, zorluklar da baş göstermeye başlar. Kariyer, çocuk yetiştirme, maddi kaygılar gibi etkenler çiftleri sınayabilir. Bu dönemlerde sabır, anlayış ve iletişim çok daha önemli hale gelir. En zor yıllar, aslında evliliğin gücünü ve derinliğini ortaya koyan, çiftlerin bağlarını daha da sağlamlaştırma potansiyeli taşıyan yıllardır. Yapılan bir çalışmada, hangi evlilik yılının en mutlu olduğu ve hangi yılın en zor olduğu belirlenmiştir.

3 yıl

Aşkın sadece 3 yıl sürdüğü şeklinde bir görüş vardır. Sonrasında çiftler ya ayrılır ya da ilişkileri öncekinden daha az ideal hale gelir. Gerçekte ise, 3 yıl süren bir ilişkinin ardından insanlar, partnerlerinin zayıflıklarını daha çok kabul etme eğilimindedir ve bu nedenle kendilerini daha rahat hissederler.

Ayrıca, aile hayatında 3. yıl, çiftlerin çocuk sahibi olmaya karar verdiği bir dönemdir. Sonuç olarak, ilişkileri daha güçlü hale gelir. Evliliğin en mutlu dönemi olarak 3. yıl kabul edilmektedir.

5 yıl

İlk gerçek problemler, aile hayatının beşinci yılında ortaya çıkabilir. Bu dönemde çocuklar hala küçük ve çok fazla dikkat gerektirir. Bu, iş, ev işleri ve diğer günlük sorunlarla birleştiğinde çok zor olabilir. Beş yıl birlikte olduktan sonra çiftler boşanmayı düşünmeye başlar ve avukatlara başvururlar. Bu yıl, en zor yıl olarak kabul edilmektedir.

7 yıl

Bir çift beş yıl boyunca birlikte kalırsa, onları başka bir engel beklemektedir. Bu, aile hayatının yedinci yılıdır ve uzmanlar bunu "7 yıl kaşıntısı" olarak adlandırmaktadır. Bu dönemde, aile hayatı rutin hale gelir. Ayrıca finansal sorunlar, çocuk bakımı sorunları ve ev işlerinin paylaşımı hakkında tartışmalar olabilir.

Bu dönem oldukça karmaşıktır. Eşler bunu el ele geçirmeyi başarırsa, güçlü ve mutlu bir evlilik onları bekliyor olacaktır.

Evliliği güçlü tutmak için kaçınılması gereken faktörler:

Şişirilmiş beklentiler: Araştırmalar, çiftlerin boşanmak için daha sık ilkbahar ve sonbaharda başvuruda bulunduklarını ortaya koymuştur. Bu dönemlerde çiftler, evliliklerine ikinci bir şans verme eğilimindedir. Eğer bu işe yaramazsa, boşanma kaçınılmaz olabilir.

Sorunları gizleme: Uzmanlar, genç çiftler arasında yapılan bir deneyde, filmler hakkında yapılan tartışmaların bile boşanma riskini yarıya indirdiğini göstermiştir. Bu nedenle, ailevi zorluklar hakkında açıkça konuşmak gerçekten evliliği kurtarabilir.

İlişki kurma becerisinin eksikliği: Daha fazla kardeşe sahip olmak, yetişkinlikte boşanma olasılığını azaltır. Bilim insanları, büyük ailelerde büyüyen kişilerin ilişki kurma konusunda daha yetenekli olduklarını iddia etmektedir. Bu beceri gelecekte evliliği koruyabilir.

Dinleme isteğinin eksikliği: Tartışma sırasında bir partnerin dinleme isteğinin olmaması, boşanma riskini önemli ölçüde artırır.

Sosyal medya kullanımı: Sosyal medya kullanıcılarının, romantik ilişkilerinde tartışmaların, ilişki sorunlarına yol açabileceği ve bu sorunların boşanmayla sonuçlanabilecek kadar ciddi hale gelebileceği bulunmuştur.

Maddi tartışmalar: Sık sık para hakkında tartışan çiftler, her iki partnerin de geliri yüksek olsa bile boşanma eğilimindedir.

Düşük eğitim düzeyi: Araştırmalar, yüksek eğitim düzeyine sahip kişilerin, cinsiyet veya yaşadıkları ülke fark etmeksizin boşanma olasılığının daha düşük olduğunu göstermektedir.

