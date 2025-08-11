Alzheimer tedavisinde lityum desteği umut olabilir mi?

Alzheimer hastalığına dair yeni bir araştırma, beyin genelindeki lityum seviyesinin düşmesinin hastalığın ana nedenlerinden biri olabileceğini ortaya koydu. Üstelik özel bir lityum takviyesi, farelerde hafıza kaybını tersine çevirdi.

Alzheimer tedavisinde lityum desteği umut olabilir mi?
Sağlık
Giriş: 11 Ağustos 2025 10:44 Güncelleme: 11 Ağustos 2025 10:44
ABONE OL

Alzheimer hastalığının nedeni hala kesin olarak bilinmese de uzmanlar, yıllardır beynin içinde biriken bazı zararlı proteinlere odaklanıyor. Bu proteinlerden biri olan (amiloid beta), zamanla “plak” adı verilen yapılar oluşturuyor ve sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozuyor. Diğeri ise “tau” adı verilen bir protein; bu da hücrelerin iç yapısını zayıflatarak, sinir hücrelerinin bozulmasına yol açıyor. Sonuçta, hafıza kaybı ve bilişsel gerileme gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Ancak yeni bir araştırma, Alzheimer’a neden olan sürecin yalnızca bu proteinlerle sınırlı olmadığını; beyin kimyasındaki başka önemli değişimlerin de hastalıkta belirleyici olabileceğini ortaya koyuyor.


Nature dergisinde yayımlanan ve Harvard Tıp Fakültesi’nden Bruce Yankner liderliğinde yürütülen çalışmada, hem insan beyin örnekleri hem de fare modelleri incelendi. Araştırma, Alzheimer hastalığı olan bireylerin beyinlerinde lityum düzeylerinin belirgin biçimde azaldığını ve bu eksikliğin hastalığın seyrini etkileyebileceğini gösterdi. Üstelik deney farelerine verilen özel bir lityum bileşiği, sadece hastalık belirtilerini yavaşlatmakla kalmadı; aynı zamanda bozulmuş hafıza ve sinirsel işlevleri yeniden düzeltti.


Alzheimer hakkında bunları biliyor musunuz?
Alzheimer hakkında bunları biliyor musunuz? Alzheimer hastalığını ne kadar i...
Alzheimer hastalığında hangi evrede ne olur? Dr. Sinan Akkurt, Alzheimer hast...

Plaklar, lityumu hapsediyor

Araştırmada Alzheimer hastalarının beyninde yer alan amiloid plakların, lityum iyonlarını adeta “hapseden” bir etki yarattığı keşfedildi. Normalde beyin işlevlerinde önemli roller üstlenen lityum, bu plaklar tarafından tutulduğunda işlevsiz hale geliyor. Bu durum, nöronlar arasındaki iletişimi bozan zincirleme reaksiyonları tetikliyor.


Ayrıca, lityum düzeyinin azalmasıyla birlikte Alzheimer hastalığına özgü sinaptik kayıplar, myelin hasarı ve nöroenflamasyon gibi belirtiler farelerde hızlandı. Lityumun yeniden beyne kazandırılması ise bu etkilerin çoğunu tersine çevirdi.


‘Lityum orotat’ etkili ve güvenli bir seçenek olabilir

Araştırmacılar, farelerde kullandıkları lityum takviyesi olarak lityum orotat adlı özel bir formu tercih etti. Bu bileşik, plaklar tarafından daha az tutuluyor ve böylece daha fazla lityumun beyin hücrelerine ulaşması sağlanıyor. Düşük dozlarda bile etkili olan bu form, gelecekte insanlar üzerinde yapılacak klinik denemeler için umut verici bir aday olarak değerlendiriliyor.


Araştırmada dikkat çeken bir başka nokta ise, bu bileşiğin yalnızca hastalığın erken evresinde değil, ileri düzeydeki farelerde de etkili olması. Hafıza testlerinde gözlemlenen iyileşme, sinapsların yeniden aktifleşmesi ve inflamasyonun azalması, tedaviye geç kalınmış vakalarda bile bazı geri dönüşlerin mümkün olabileceğini gösteriyor.


Henüz insanlar üzerinde test edilmedi

Araştırmacılar bu bulguların heyecan verici olduğunu, ancak şu an yalnızca fare modelleriyle sınırlı kaldığını vurguluyor. Lityum, bazı psikiyatrik hastalıklarda yıllardır kullanılsa da, Alzheimer tedavisinde kullanımı henüz onaylanmış değil. Bu nedenle, kişisel olarak lityum takviyesi kullanmadan önce mutlaka bir uzman görüşü alınması gerekiyor.


Bu çalışma, Alzheimer hastalığının yalnızca bir “plak birikimi” meselesi olmadığını, beynin kimyasal dengesindeki değişimlerin de önemli rol oynayabileceğini gösteriyor. Lityum eksikliğinin bir belirti değil, doğrudan bir neden olabileceği fikri ise Alzheimer araştırmalarında ezberleri bozacak türden. İlerleyen yıllarda yapılacak insan deneyleriyle birlikte, bu küçük elementin beyin sağlığı için ne kadar büyük bir fark yaratabileceği netleşecek. Şimdilik bu gelişme, Alzheimer’la mücadelede yeni bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor.



Kaynak: "Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease". Şuradan alındı: https://www.nature.com/articles/s41586-025-09335-x. (06.08.2025).



Alzheimer'a yatkın olabilir misiniz?
Alzheimer'a yatkın olabilir misiniz?



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.