Kirli bulaşıkları gece lavaboda bırakmayın!

Ev düzeninin önemli unsurlarından biri de mutfakta sürdürülebilir bir hijyen düzeni sağlamaktır. Yoğun bir günün ardından kirli bulaşıkları gece boyunca lavaboda bırakmak masum bir erteleme gibi görünse də, mutfak hijyenini doğrudan tehdit eden ciddi bir altyapı oluşturur.

Gece boyunca suda bekleyen yemek artıkları, nemli ve karanlık ortamla birleştiğinde bakterilerin hızla çoğalması için kusursuz bir üreme alanına dönüşür. Uzmanlar, bu alışkanlığın çapraz bulaşma riskini artırdığına ve lavabodan gelen kötü kokuların başlıca sebebi olduğuna dikkat çekiyor. Mutfakta hijyenik bir ortamı korumak için uygulamanız gereken adımlar...

Kirli bulaşıkları neden lavaboda bırakmamalısınız?

Kirli bulaşıkları daha sonra yıkamak üzere lavaboda bırakmak masum bir alışkanlık gibi görünse de özellikle gece boyunca bekletildiğinde mutfak hijyenini olumsuz etkileyebilir. Uzun süre lavaboda kalan bulaşıklar, bakteri oluşumu ve kötü koku gibi çeşitli hijyen sorunlarına zemin hazırlayabilir. Kirli bulaşıkları lavaboda bırakmayı alışkanlık haline getirmek; hamam böcekleri, karıncalar ve fareler gibi haşerelere sürekli bir besin kaynağı sunar. Zamanla bu canlılar yakındaki alanlarda yuva kurabilir ve masum görünen bu alışkanlık ciddi bir haşere sorununa dönüşebilir.

Entomolog Stew Muir, haşerelerin evinizde gelişip çoğalması için gereken üç temel unsurun yiyecek, su ve barınak olduğunu belirterek şöyle açıklıyor: "Haşere üçgeni, onların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduğu üç unsurdan oluşur: Yiyecek, su ve barınak. Bunların üçünü de sağladığınızda haşereler için mükemmel bir yaşam alanı oluşturmuş olursunuz. Bir şeyler değişmediği sürece de evinizin ve ailenizin bir parçası olmaya devam ederler.”

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Bulaşıkları gece boyunca suda bekletirseniz ne olur?

Bulaşıkları yıkarken kurumuş yemek artıklarını yumuşatmak için lavaboyu deterjanlı sıcak suyla doldurup bulaşıkları içinde bekletmek, oldukça yaygın bir yöntemdir. Bu süreçte bakteriler çoğalmaya başlar ve su zamanla berraklığını kaybederek bulanıklaşır. Ortaya çıkan kaygan tabaka, bulaşıkları temizlemeyi iki kat daha zahmetli hâle getirebilir. Bu nedenle bulaşıklar kısa süreliğine bekletilmeli, ertesi güne bırakılmamalıdır. Kirli bulaşıkları gece boyunca suda bekletmek, uzmanların “haşere üçgeni” olarak tanımladığı ortamın oluşmasına neden olabilir.

Mutfakta bakteriler ve kötü kokular nasıl oluşur?

Kirli bulaşıklar gece boyunca bekletildiğinde, özellikle suyun sıcaklığı 43 santigrat derecenin altına düştüğünde bakteriler hızla çoğalabilir. Bakteri oluşumunun yanı sıra güçlü kokulu yemek artıkları da ahşap, kumaş ve sünger gibi gözenekli mutfak malzemelerine koku sinmesine neden olabilir. Ahşap en savunmasız malzemedir. Gözenekli yapısı nedeniyle nemi ve kokuları hızla emer. Çatlaklar ve aralıklar da bakteriler için mükemmel saklanma alanlarına dönüşebilir. Lavaboda kalan yemek artıkları ve kötü kokular, haşereler için güvenilir bir besin kaynağı oluşturur. Bu da onların aynı bölgeye tekrar tekrar gelmesine ve zamanla evden uzaklaştırılmalarının zorlaşmasına neden olabilir.

Mutfağı temiz uzak tutmak için basit alışkanlıklar

Yemek artıklarının kurumasını önlemek için bulaşıkları kullandıktan hemen sonra durulamak iyi bir alışkanlıktır. Uzmanlar bulaşık makineniz varsa kirli bulaşıkları doğrudan makineye yerleştirmenizi öneriyor. Bulaşık makineniz yoksa lavaboyu sıcak su ve az miktarda bulaşık deterjanıyla doldurup bulaşıkları kısa süre beklettikten sonra iyice ovalayabilirsiniz. Yapılabilecek en iyi şey, gece yatmadan önce tüm bulaşıkları yıkamaktır. Temiz ve boş bir lavabo, haşerelerin sürekli ulaşabileceği bir yiyecek kaynağını ortadan kaldırır ve onları başka yerlere yönelmek zorunda bırakır. Lavaboyu temiz tutmak için temizlik işlerini ertelemek yerine oluşan kirleri mümkün olduğunca hemen temizlemek de önem taşıyor.

Uzmanlar, çiğ etin herhangi bir yüzeye temas etmesi durumunda yüzeyin karbonat, sabun ve suyla iyice ovalanmasını, ardından dezenfektan sprey kullanılmasını öneriyor. Çiğ etle temasın olmadığı günlük durumlarda ise yüzeyi iyice durulamak ve haftada bir kez karbonat bazlı bir temizlik macunuyla temizlemek, lavaboyu temiz ve kokusuz tutmak için genellikle yeterli olacaktır.

Ayrıca lavaboda bakteri birikmesini önlemek için sünger ve bulaşık bezlerinin düzenli olarak dezenfekte etmelisiniz. Uzmanlar, çöp öğütücüsü kullanılan mutfaklarda ise içeride kalan yemek artıklarının koku oluşmadan temizlenmesi için cihazın sıcak suyla çalıştırılmasını tavsiye ediyor.

Kaynak: Olivia McIntosh. "Why You Should Never Leave Dirty Dishes in the Sink Overnight". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/never-leave-dirty-dishes-overnight-12027222.

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