Sonbahar hazırlıklarınız tamam mı?

Sonbaharda yenilenmek ve yoğun günlük hayatınıza rahatlatıcı bir başlangıç yapmak için yapabileceğiniz birçok hazırlık var aslında. Kendinizi daha iyi ve verimli hissetmek için fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi şunları yaparak sonbahara hazırlayabilirsiniz:

1. Uyku düzeninizi oturtun

Özellikle yaz mevsiminde tatiller, yer değişiklikleri ve kimi zaman aşırı sıcaklardan değişen uyku düzenimiz ve yarattığı uykusuzluk problemi için özellikle içinde bulunduğumuz ay rahat bir uykuya imkan sağlayabilen hava koşullarına sahip olduğundan şanslıyız. Bu durumda yavaş yavaş da olsa günlük hayatta "sağlıklı" diyebileceğimiz uyku düzeninizi oturtmayı ve günde 7 saat uyumayı ihmal etmeyin.

2. Mevsime uygun kıyafetler/gardırop düzeni

Havaların yavaş yavaş soğuyacağı aşikar. Bu sebeple birden olmasa da sonbahara uyum sağlayamayacğını düşündüğünüz kıyafetlerinizi daha kalın giysilerle değiştirmeye başlayabilirsiniz. Bunun dışında sonbahar için kıyafet ihtiyacınızın olduğundan eminseniz alışveriş yapmanın tam zamanı.

3. Yazın son kitaplarını okuyun

Hemen hemen herkesin yaz mevsimine özel okumak istediği kitaplar vardır. Yazın okumak istediğiniz kitapları yetiştiremediyseniz üzülmeyin. Yaz temalı ve insana sıcaklık veren kitaplarınızı bitirmek için havaların soğumasına biraz daha var. Ayrıca kendinize yeni kitaplar bulmayı ve yeni çıkanları takip etmeyi unutmayın.

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4. Fotoğraflarınızı aktarın

Yazın mutlaka tatilde veya arkadaş buluşmalarınızda çekildiğiniz birbirinden eğlenceli ve sıcak fotoğraflar vardır. Bu fotoğrafların güzel bir anı olarak saklanabilmesi için içlerinden beğenmediklerinizi silip galerinizde bir temizlik yaparak daha sonra beğendiklerinizi fotoğraflarınızı biriktirdiğiniz bulut uygulamalarına veya veri sakladığınız cihazlara aktarabilirsiniz.

5. Cildinize yatırım yapın

İndirimleri takip ederek yazın yaptığınız cilt bakım rutinlerden ayrılmaya başlayacağımız bu dönemlerde yeni cilt bakım ürünleri edinebilirsiniz. Eğer her mevsimde kullandığınız ürünler aynıysa ve rutinlerinize sadıksanız bu durumda cildinizi su içerek ve yeterli uyuyarak dışarıdan da desteklemeyi ihmal etmeyin.

6. Fiziksel ve ruhsal gelişim

Yazın gelişiyle birlikte genellikle birçok insan daha güzel bir fiziğe sahip olmak için öncesinde uğraş vererek kendini daha sağlıklı bir hale getirmiştir, öyle değil mi? Tatillerde yapılmayan sporlar aslında şehir hayatımızda rutinler oluşturarak başka mutluluk hormonu salgılamakla birlikte fiziksel ve mental olarak birçok fayda sağlıyorlar. Yeniden şehir hayatınızda yürüyüş, pilates, yoga, fitness ya da bunun gibi bir egzersizleri ve meditasyonu hayatınıza sokup kaldığınız yerden devam etmelisiniz.

7. Ev bütçenizi planlayın

Mevsim geçişlerinde her ne kadar tükettiğimiz ve satın aldığımız şeylerin fiyatlarını tam olarak belirleyemesek de şehir hayatındaki tasarruflu yaşamımızı unutmamalıyız. Bu sayede havaların soğumasıyla birlikte evdeki ihtiyaçlarınızı daha rahat bir şekilde karşılayabilirsiniz.

8. Yazın lezzetlerinden faydalanın

Yaz mevsimi biterken lezzetli yiyecekleri ne kadar depolasanız o kadar kâr! Hepimizin bildiği domates sosları, turşular, buzluğa atılan fasulyeler, közlenmiş sebzeler ve dahası... Sonbahar ve kışın yapacağınız yemeklerin yaz lezzetlerini aratmaması için hazırlıklarınızı tamamlamanızda fayda var.

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