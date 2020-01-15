Çin burcunuzu biliyor musunuz?

Çin Takvimi nedir?

Astroloji deyince akla sadece bilinen 12 burç gelir. Oysa bir de Çin Takvimi var: Hayvanların sembol olarak kullanıldığı alternatif bir astroloji sistemi...

Çinlilerin kullandığı hayvanlı takvim, diğer astrolojiler gibi 12 değişik burç ve sembolle tanımlanır. Çin astrolojisi hayvanlar halkasından meydana gelmektedir. Yıllık burçlardan oluşan Çin astrolojisinde her yıl bir hayvan ile temsil edilir.

Çin takvimi 700 yıldır çocukların cinsiyetini belirlemek için kullanıyor

Erkek ve dişi kutupların simgelenmesi ile açıklanan iki zıt güç Yin ve Yang olarak adlandırılır. İki temel gücün temsilcileri ise Güneş ve Ay olarak belirtilir. Bu iki temel güce tahta, ateş, toprak, metal ve su elementleri de eklenerek Çin astrolojisinin temel yapısı oluşur. Çinliler bu takvimi ayrıca 700 yıldır çocukların cinsiyetini belirlemek için kullanıyorlar! Bebek isteyen kadınlar bu takvime göre hamile kalarak çocuklarının cinsiyetini seçebiliyorlar. Orjinal Çin Takvimi ise Pekin’de bir üniversitede muhafaza ediliyor.

Çin Astrolojisi nedir?

Feng Shui Uzmanı Zeynep Akçay Çin Astrolojisi'ni anlatıyor...

Çin Astrolojisi batı astrolojisi gibi 12 burçtan oluşur. Çin, Zodyak 12 hayvandan meydana gelir. Batı astrolojisi gökyüzünü temel alırken, Çin astrolojisine temeli kozmos, tabiat ve çiftçi takvimi verir. Burçları ve özelliklerini doğum yılları belirler, yani batı astrolojisindeki aylık belirlemelerin tersine doğum yılı Çin burcunuzu belirler. Çin astrolojisinin temelini Feng Shui’de olduğu gibi Yin-Yang, beş element (ağaç, ateş, toprak, metal, su) ve Çin takvimi oluşturur.

Çin burçları;

Fare

Manda

Kaplan

Tavşan

Ejderha

Yılan

At

Keçi

Maymun

Horoz

Köpek

Domuz

Sıralama bu şekildedir ve her 12 yılda bir aynı sıra ile tekrarlanır.

Çin Takvimi hesaplama nasıl olur?

Çin takvimine göre burcunuzun ne olduğunu bulmanız için doğum tarihiniz yeterlidir. Çin takvimine göre burcunuzu bu tablodan bulabilirsiniz. Doğduğunuz yılı bulmanız yeterli...

Çin takvimine göre bebek cinsiyeti nasıl belirlenir?

İnanılan görüşe göre siz de Çin Takvimi'ne göre hamileliğinizi planlarsanız bebeğinizin cinsiyetini belirleyebilirsiniz. Bu takvime göre yaşınıza ve hamile kaldığınız ya da kalacağınız aya göre bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz.