Çin Takvimi nedir?

Astroloji deyince akla sadece bilinen 12 burç gelir. Oysa bir de Çin Takvimi var: Hayvanların sembol olarak kullanıldığı alternatif bir astroloji sistemi...

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Çin burcunuzu biliyor musunuz?

Çinlilerin kullandığı hayvanlı takvim, diğer astrolojiler gibi 12 değişik burç ve sembolle tanımlanır. Çin astrolojisi hayvanlar halkasından meydana gelmektedir. Yıllık burçlardan oluşan Çin astrolojisinde her yıl bir hayvan ile temsil edilir.

 

Çin takvimi 700 yıldır çocukların cinsiyetini belirlemek için kullanıyor

Erkek ve dişi kutupların simgelenmesi ile açıklanan iki zıt güç Yin ve Yang olarak adlandırılır. İki temel gücün temsilcileri ise Güneş ve Ay olarak belirtilir. Bu iki temel güce tahta, ateş, toprak, metal ve su elementleri de eklenerek Çin astrolojisinin temel yapısı oluşur. Çinliler bu takvimi ayrıca 700 yıldır çocukların cinsiyetini belirlemek için kullanıyorlar! Bebek isteyen kadınlar bu takvime göre hamile kalarak çocuklarının cinsiyetini seçebiliyorlar. Orjinal Çin Takvimi ise Pekin’de bir üniversitede muhafaza ediliyor.

 

Çin Astrolojisi nedir?

 

Feng Shui Uzmanı Zeynep Akçay Çin Astrolojisi'ni anlatıyor...

 

Çin Astrolojisi batı astrolojisi gibi 12 burçtan oluşur. Çin, Zodyak 12 hayvandan meydana gelir. Batı astrolojisi gökyüzünü temel alırken, Çin astrolojisine temeli kozmos, tabiat ve çiftçi takvimi verir. Burçları ve özelliklerini doğum yılları belirler, yani batı astrolojisindeki aylık belirlemelerin tersine doğum yılı Çin burcunuzu belirler. Çin astrolojisinin temelini Feng Shui’de olduğu gibi Yin-Yang, beş element (ağaç, ateş, toprak, metal, su) ve Çin takvimi oluşturur.

 

Çin burçları;

  • Fare
  • Manda
  • Kaplan
  • Tavşan
  • Ejderha
  • Yılan
  • At
  • Keçi
  • Maymun
  • Horoz
  • Köpek
  • Domuz

 

Sıralama bu şekildedir ve her 12 yılda bir aynı sıra ile tekrarlanır.

 

HOROZ YILI NASIL GEÇECEK?

 

Çin Takvimi hesaplama nasıl olur?

 

Çin takvimine göre burcunuzun ne olduğunu bulmanız için doğum tarihiniz yeterlidir. Çin takvimine göre burcunuzu bu tablodan bulabilirsiniz. Doğduğunuz yılı bulmanız yeterli...

 

 

Çin takvimine göre bebek cinsiyeti nasıl belirlenir?

 

İnanılan görüşe göre siz de Çin Takvimi'ne göre hamileliğinizi planlarsanız bebeğinizin cinsiyetini belirleyebilirsiniz. Bu takvime göre yaşınıza ve hamile kaldığınız ya da kalacağınız aya göre bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz.

 

 

 

ÇİN ASTROLOJİSİNE GÖRE YILLAR VE BURÇLAR

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Yorumlar
112
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0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    25 Aralık 2019 Çarşamba 19:28

    2019 Ağustos 17 adet

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Aralık 2019 Çarşamba 19:26

    2020

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Kasım 2019 Pazar 00:18

    Benim K eşimin E çıkıyor ne olacak şimdi ????

    Cevapla
  • Misafir
     
    31 Ekim 2019 Perşembe 10:44

    Mayısın 14 de hamile kaldım

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Ekim 2019 Çarşamba 10:45

    1992 aguztoz 30 da adet oldum artik olmadim

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Ekim 2019 Cuma 13:36

    26 yasndaym haziran ayında hamile kaldm begimiin cinsiyeti nedr

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Ekim 2019 Cuma 08:37

    1984 doğumlu 35 yaşındayım Mayıs ayında hamile kaldım hangi cinsiyet acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Eylül 2019 Cumartesi 16:40

    36 yaşındayım iki aylık hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Eylül 2019 Perşembe 16:26

    29 yasım dayım 5 haftalık hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Ağustos 2019 Cuma 23:15

    28yaşındayim4 haftalik hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:12

    35 yaşındayım 30 haftalik

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Ağustos 2019 Salı 15:34

    32 yaşında 5 haftalık

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Ağustos 2019 Cuma 20:52

    32 yaşında 1 5 aylı

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Temmuz 2019 Pazar 11:53

    36 yaşında dört aylık

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:32

    29 yaşındayım 3 aylık hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Haziran 2019 Çarşamba 14:23

    Adım birvan 6 mart adet t arihinm yaşım21

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Haziran 2019 Cumartesi 16:04

    32 yasındayım 2 aylık hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Haziran 2019 Pazartesi 21:07

    34 yaşındayım 7 haftalık hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Nisan 2019 Salı 19:54

    30 yasındayim 16 haftalk hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Nisan 2019 Cuma 20:04

    Saçma sapan şeyler hurafe den başka bişey değil

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Nisan 2019 Çarşamba 22:48

    23 yasindayim 20 haftelik hamleyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Nisan 2019 Cumartesi 23:43

    24 yaşındayım 15 haftalık hamıleyım

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Nisan 2019 Cumartesi 00:32

    35yasim var 10 haftaliq hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Mart 2019 Pazartesi 18:46

    34 yaşındayım 17 haftalık hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Mart 2019 Pazartesi 18:35

    25 yaşındayım haftalık hamileyim6

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Mart 2019 Salı 16:58

    35 yaşindayim 3 aylik hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Aralık 2018 Pazartesi 17:14

    benim burcum çubuk kraker

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Aralık 2018 Pazartesi 15:46

    19 yaşındayım 2.5 aylik hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Aralık 2018 Pazartesi 17:19

    ben de 19 aylık hamileyim ve çin burcum 2.5 ne yapmalıyım?

  • Misafir
     
    27 Şubat 2019 Çarşamba 09:28

    erkek insallah

  • Misafir
     
    13 Aralık 2018 Perşembe 11:19

    32 yanındayım 2 aylık hmileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Aralık 2018 Cuma 21:59

    26 yaşındayım 2 aylık hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Aralık 2018 Cuma 10:25

    31 yasindayim 6 haftalik hamileyim ne olabilir

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Aralık 2018 Cumartesi 01:25

    27yasindayim 2aylik hamileyim ne olabilir

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Kasım 2018 Pazar 21:44

    32 yasindayi 2aylik hamileyim me alabilir

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Ekim 2018 Pazartesi 14:08

    Sene omer

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Ekim 2018 Salı 13:29

    21yasindayim 3haftalik hamileiyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Eylül 2018 Perşembe 18:16

    27 yasindayim 24 haftalik hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Eylül 2018 Salı 12:57

    27 yaşındayım 17haftalik hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Eylül 2018 Çarşamba 19:24

    36yasindayim 5haftalik hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Haziran 2018 Pazar 12:22

    1991 doğum tarihim yıl ocak 27 hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Mayıs 2018 Pazar 21:43

    1984 07 23 yirminci hafta

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Mayıs 2018 Cuma 22:31

    20 yaşındayım hamileyim 4 .23..1998

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Mayıs 2018 Cuma 07:35

    29 yaşındayım 6 haftalık hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Nisan 2018 Çarşamba 14:14

    35 yasindayim hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Nisan 2018 Perşembe 18:28

    33yasıdayım hamıleyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Nisan 2018 Perşembe 21:38

    7 aylık hamileyim yaşım 25

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Nisan 2018 Salı 01:31

    Selam 5 haftalık hamileyim yaşım 1985 onuncu ayın onu doğumgününü

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Mart 2018 Pazartesi 22:30

    Selam 38 hamileyim 05 03 2018

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Şubat 2018 Perşembe 01:38

    Keci

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Şubat 2018 Pazar 22:31

    Yaslm.44hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Şubat 2018 Cuma 15:24

    2018 ocaq ayının 1 hamilə kaldım yaşım 43

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Şubat 2018 Cuma 01:41

    32 yaşındayım ekimde hamile kaldim

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Ocak 2018 Çarşamba 16:52

    1986 31 Kasım da hamile kaldım

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Aralık 2017 Çarşamba 16:16

    1983 34 yaşındayım kasım da hamile kaldım

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Aralık 2017 Cumartesi 19:14

    Boga kadini cinsinden

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Ekim 2017 Cumartesi 19:22

    14 04 1986

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Ekim 2017 Salı 11:44

    24 Mayıs

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:18

    1982 8 13

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:54

    1985 31 temmuz

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Ağustos 2017 Pazar 21:09

    1991 26 ağustos

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:32

    42 yaşında hamile kaldım

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:24

    1976 04 2017

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:32

    24 yaşındayım mayısta hamile kaldımm

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:01

    30 yaşındayım nisanda hamile kaldım

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Haziran 2017 Perşembe 17:16

    34 yasindayim mayısta hamile kaldım cinsiyeti ne acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Mayıs 2017 Cuma 12:46

    34 yaşındayım Şubata hamile kaldım

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Mayıs 2017 Cumartesi 01:31

    26 yaşıma gidiyorum bebeyimin cinsiyeti ne nisanda hamile kaldin

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Nisan 2017 Cumartesi 01:48

    Berhaba 27 yaşindayım son adet 24 ocak bebeğimin cinsiyetı nedir acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Nisan 2017 Çarşamba 02:04

    18 yasindayim son adet 28 subat bebegimin cinsiyeti nedir acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Nisan 2017 Cumartesi 23:21

    18 yaşındayım son adet Şubat'ın 18 bebeğimin cinsiyeti nedir acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Nisan 2017 Cuma 09:53

    24 yaşındayim çocuğumun cinsiyeti nedir acaba son regil tarihim 8 ocak

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Nisan 2017 Cuma 16:06

    32 yaşındayım çocuğumun cinsiyetı nedir acaba son regil tarihim nisan 4

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Nisan 2017 Çarşamba 16:00

    30yasindayim Son adet tarihim 4subat

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Nisan 2017 Perşembe 01:25

    26 yaşında yım son adet tarihim 15 şbat

    Cevapla
  • Misafir
     
    31 Mart 2017 Cuma 12:43

    33 yaşındayım son adet tarihim 7mart çocumun cinsiyetini ögrene bilirmiyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Şubat 2017 Cumartesi 21:51

    34 yasindayim son adet trh ocak 28 20017

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Şubat 2017 Perşembe 13:52

    33 yaşındayım son adet trh 11 aralık 20017

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Şubat 2017 Çarşamba 14:18

    31 yaşındayım son adet tarihim 10 7 2016

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Şubat 2017 Cumartesi 09:39

    21 yasindayim son adet tarihim 08 19 2016

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Şubat 2017 Çarşamba 17:50

    23 yiasindayim son adet tarihim.10.12.2016

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Şubat 2017 Pazar 04:21

    35 yaşındayım son adet tarihim aralık 7 20016

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Ocak 2017 Cuma 08:27

    1992

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Ocak 2017 Pazartesi 19:01

    29 yasindayim son adat tarihim 22 eylul

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Ocak 2017 Çarşamba 00:02

    Benim son adet tarihim 23 kasım yaşım 33

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Aralık 2016 Salı 09:25

    5 kasım yaşım 36

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Aralık 2016 Cumartesi 00:06

    Ben son adet tarihim temmuz 21 yaşım 26 yaşına girdim yeni nedir kısmı erkekmi

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Aralık 2016 Pazartesi 22:49

    Ben Ağustos 25 adet oldum yaşlm 33

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Aralık 2016 Cuma 15:44

    Benim son adet tarihim Ağustos 25 oldum yaşlm 33

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Aralık 2016 Çarşamba 22:32

    Benim son adet 05 eylül dü, yasim da ozaman 29 du, ekim de 30 yasina girdim

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Kasım 2016 Pazar 13:14

    1989 27 ekim 2016

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Kasım 2016 Salı 14:01

    1987 en Son adetim 7 13ekim 2016

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Kasım 2016 Salı 14:00

    1987 en Son adetim 7 13

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Kasım 2016 Çarşamba 08:58

    1982 1-8- hamile kaldıgım tarih 9 :9 2016

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Ekim 2016 Salı 20:16

    15hafalik

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Ekim 2016 Salı 09:32

    1979 doğumluyum ağustosun 18de hamile kaldım cinsiyetini orenebilirmiyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Ağustos 2016 Pazartesi 12:33

    1993 dığumluyum

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Ağustos 2016 Perşembe 18:38

    1990 doğumluyum temuzda hamile kaldım bebeğim 8 haftalık cinsiyetini öğrenebilirmiyim?

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Ağustos 2016 Perşembe 00:02

    1991 dogumluyum mayista hamile kaldim cinsiyetini ogrenebilirmiyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Ağustos 2016 Çarşamba 18:14

    1985 doğumluyum temmuzda hamile kaldım 2aylık haileyim cinsiyetini öğrenebilirmiyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Ağustos 2016 Çarşamba 18:11

    ben 1985 dogumluyum temmuzda hamile kaldım 2aylık hamileyim cinsiyetini çok merak ediyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Ağustos 2016 Çarşamba 23:39

    2aylık hamileyim cinsiyetini öğrenmek istiyorum

  • Misafir
     
    10 Ağustos 2016 Çarşamba 17:54

    1975

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 17:29

    1985 iyun 26

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Temmuz 2016 Cuma 11:30

    cocum mu olacak yoksa kizim mi olacak

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Temmuz 2016 Pazartesi 20:09

    26 08 1984 dogum tarıhım

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Temmuz 2016 Cumartesi 15:01

    01 02 1994 dogumlugum subat ayinda kaldigimi düşünüyorum 20 haftalik gebeyim kizmi erkekmi bebegim acaba merak ediyom

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Temmuz 2016 Cumartesi 12:05

    1991 dogumluyum cin yasiyla kac yasindayim?8 haftalik hamileyim bebeyimin cinsiyeti icin bakmak istiyorum takvime

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Temmuz 2016 Cuma 10:50

    18 10 1979 doğumluyum nisan da kaldigimi düşünüyorum 10 haftalik hamleyi kız mı erkekmi

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Haziran 2016 Salı 01:12

    08 2 1980

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Haziran 2016 Salı 17:37

    merhaba ben 01 12 1981 dogumluyum hamileyim kizmi erkekmi olacak merak ediyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Mart 2016 Cumartesi 23:50

    merhaba ben azeriyim 1989 11 20dodum 2016 2 18 son adet gordum 3kizim var lutfen doru cevaplandirin lutfen

    Cevapla

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Aslan erkeğine aşık olmak için 6 neden
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