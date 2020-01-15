Çin burcunuzu biliyor musunuz?

Çinlilerin kullandığı hayvanlı takvim, diğer astrolojiler gibi 12 değişik burç ve sembolle tanımlanır. Çin astrolojisi hayvanlar halkasından meydana gelmektedir. Yıllık burçlardan oluşan Çin astrolojisinde her yıl bir hayvan ile temsil edilir.
Erkek ve dişi kutupların simgelenmesi ile açıklanan iki zıt güç Yin ve Yang olarak adlandırılır. İki temel gücün temsilcileri ise Güneş ve Ay olarak belirtilir. Bu iki temel güce tahta, ateş, toprak, metal ve su elementleri de eklenerek Çin astrolojisinin temel yapısı oluşur. Çinliler bu takvimi ayrıca 700 yıldır çocukların cinsiyetini belirlemek için kullanıyorlar! Bebek isteyen kadınlar bu takvime göre hamile kalarak çocuklarının cinsiyetini seçebiliyorlar. Orjinal Çin Takvimi ise Pekin’de bir üniversitede muhafaza ediliyor.
Feng Shui Uzmanı Zeynep Akçay Çin Astrolojisi'ni anlatıyor...
Çin Astrolojisi batı astrolojisi gibi 12 burçtan oluşur. Çin, Zodyak 12 hayvandan meydana gelir. Batı astrolojisi gökyüzünü temel alırken, Çin astrolojisine temeli kozmos, tabiat ve çiftçi takvimi verir. Burçları ve özelliklerini doğum yılları belirler, yani batı astrolojisindeki aylık belirlemelerin tersine doğum yılı Çin burcunuzu belirler. Çin astrolojisinin temelini Feng Shui’de olduğu gibi Yin-Yang, beş element (ağaç, ateş, toprak, metal, su) ve Çin takvimi oluşturur.
Çin burçları;
Sıralama bu şekildedir ve her 12 yılda bir aynı sıra ile tekrarlanır.
Çin takvimine göre burcunuzun ne olduğunu bulmanız için doğum tarihiniz yeterlidir. Çin takvimine göre burcunuzu bu tablodan bulabilirsiniz. Doğduğunuz yılı bulmanız yeterli...
İnanılan görüşe göre siz de Çin Takvimi'ne göre hamileliğinizi planlarsanız bebeğinizin cinsiyetini belirleyebilirsiniz. Bu takvime göre yaşınıza ve hamile kaldığınız ya da kalacağınız aya göre bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz.
2019 Ağustos 17 adetCevapla
2020Cevapla
Benim K eşimin E çıkıyor ne olacak şimdi ????Cevapla
Mayısın 14 de hamile kaldımCevapla
1992 aguztoz 30 da adet oldum artik olmadimCevapla
26 yasndaym haziran ayında hamile kaldm begimiin cinsiyeti nedrCevapla
1984 doğumlu 35 yaşındayım Mayıs ayında hamile kaldım hangi cinsiyet acabaCevapla
36 yaşındayım iki aylık hamileyimCevapla
29 yasım dayım 5 haftalık hamileyimCevapla
28yaşındayim4 haftalik hamileyimCevapla
35 yaşındayım 30 haftalikCevapla
32 yaşında 5 haftalıkCevapla
32 yaşında 1 5 aylıCevapla
36 yaşında dört aylıkCevapla
29 yaşındayım 3 aylık hamileyimCevapla
Adım birvan 6 mart adet t arihinm yaşım21Cevapla
32 yasındayım 2 aylık hamileyimCevapla
34 yaşındayım 7 haftalık hamileyimCevapla
30 yasındayim 16 haftalk hamileyimCevapla
Saçma sapan şeyler hurafe den başka bişey değilCevapla
23 yasindayim 20 haftelik hamleyimCevapla
24 yaşındayım 15 haftalık hamıleyımCevapla
35yasim var 10 haftaliq hamileyimCevapla
34 yaşındayım 17 haftalık hamileyimCevapla
25 yaşındayım haftalık hamileyim6Cevapla
35 yaşindayim 3 aylik hamileyimCevapla
benim burcum çubuk krakerCevapla
19 yaşındayım 2.5 aylik hamileyimCevapla
ben de 19 aylık hamileyim ve çin burcum 2.5 ne yapmalıyım?
erkek insallah
32 yanındayım 2 aylık hmileyimCevapla
26 yaşındayım 2 aylık hamileyimCevapla
31 yasindayim 6 haftalik hamileyim ne olabilirCevapla
27yasindayim 2aylik hamileyim ne olabilirCevapla
32 yasindayi 2aylik hamileyim me alabilirCevapla
Sene omerCevapla
21yasindayim 3haftalik hamileiyimCevapla
27 yasindayim 24 haftalik hamileyimCevapla
27 yaşındayım 17haftalik hamileyimCevapla
36yasindayim 5haftalik hamileyimCevapla
1991 doğum tarihim yıl ocak 27 hamileyimCevapla
1984 07 23 yirminci haftaCevapla
20 yaşındayım hamileyim 4 .23..1998Cevapla
29 yaşındayım 6 haftalık hamileyimCevapla
35 yasindayim hamileyimCevapla
33yasıdayım hamıleyimCevapla
7 aylık hamileyim yaşım 25Cevapla
Selam 5 haftalık hamileyim yaşım 1985 onuncu ayın onu doğumgününüCevapla
Selam 38 hamileyim 05 03 2018Cevapla
KeciCevapla
Yaslm.44hamileyimCevapla
2018 ocaq ayının 1 hamilə kaldım yaşım 43Cevapla
32 yaşındayım ekimde hamile kaldimCevapla
1986 31 Kasım da hamile kaldımCevapla
1983 34 yaşındayım kasım da hamile kaldımCevapla
Boga kadini cinsindenCevapla
14 04 1986Cevapla
24 MayısCevapla
1982 8 13Cevapla
1985 31 temmuzCevapla
1991 26 ağustosCevapla
42 yaşında hamile kaldımCevapla
1976 04 2017Cevapla
24 yaşındayım mayısta hamile kaldımmCevapla
30 yaşındayım nisanda hamile kaldımCevapla
34 yasindayim mayısta hamile kaldım cinsiyeti ne acabaCevapla
34 yaşındayım Şubata hamile kaldımCevapla
26 yaşıma gidiyorum bebeyimin cinsiyeti ne nisanda hamile kaldinCevapla
Berhaba 27 yaşindayım son adet 24 ocak bebeğimin cinsiyetı nedir acabaCevapla
18 yasindayim son adet 28 subat bebegimin cinsiyeti nedir acabaCevapla
18 yaşındayım son adet Şubat'ın 18 bebeğimin cinsiyeti nedir acabaCevapla
24 yaşındayim çocuğumun cinsiyeti nedir acaba son regil tarihim 8 ocakCevapla
32 yaşındayım çocuğumun cinsiyetı nedir acaba son regil tarihim nisan 4Cevapla
30yasindayim Son adet tarihim 4subatCevapla
26 yaşında yım son adet tarihim 15 şbatCevapla
33 yaşındayım son adet tarihim 7mart çocumun cinsiyetini ögrene bilirmiyimCevapla
34 yasindayim son adet trh ocak 28 20017Cevapla
33 yaşındayım son adet trh 11 aralık 20017Cevapla
31 yaşındayım son adet tarihim 10 7 2016Cevapla
21 yasindayim son adet tarihim 08 19 2016Cevapla
23 yiasindayim son adet tarihim.10.12.2016Cevapla
35 yaşındayım son adet tarihim aralık 7 20016Cevapla
1992Cevapla
29 yasindayim son adat tarihim 22 eylulCevapla
Benim son adet tarihim 23 kasım yaşım 33Cevapla
5 kasım yaşım 36Cevapla
Ben son adet tarihim temmuz 21 yaşım 26 yaşına girdim yeni nedir kısmı erkekmiCevapla
Ben Ağustos 25 adet oldum yaşlm 33Cevapla
Benim son adet tarihim Ağustos 25 oldum yaşlm 33Cevapla
Benim son adet 05 eylül dü, yasim da ozaman 29 du, ekim de 30 yasina girdimCevapla
1989 27 ekim 2016Cevapla
1987 en Son adetim 7 13ekim 2016Cevapla
1987 en Son adetim 7 13Cevapla
1982 1-8- hamile kaldıgım tarih 9 :9 2016Cevapla
15hafalikCevapla
1979 doğumluyum ağustosun 18de hamile kaldım cinsiyetini orenebilirmiyimCevapla
1993 dığumluyumCevapla
1990 doğumluyum temuzda hamile kaldım bebeğim 8 haftalık cinsiyetini öğrenebilirmiyim?Cevapla
1991 dogumluyum mayista hamile kaldim cinsiyetini ogrenebilirmiyimCevapla
1985 doğumluyum temmuzda hamile kaldım 2aylık haileyim cinsiyetini öğrenebilirmiyimCevapla
ben 1985 dogumluyum temmuzda hamile kaldım 2aylık hamileyim cinsiyetini çok merak ediyorumCevapla
2aylık hamileyim cinsiyetini öğrenmek istiyorum
1975Cevapla
1985 iyun 26Cevapla
cocum mu olacak yoksa kizim mi olacakCevapla
26 08 1984 dogum tarıhımCevapla
01 02 1994 dogumlugum subat ayinda kaldigimi düşünüyorum 20 haftalik gebeyim kizmi erkekmi bebegim acaba merak ediyomCevapla
1991 dogumluyum cin yasiyla kac yasindayim?8 haftalik hamileyim bebeyimin cinsiyeti icin bakmak istiyorum takvimeCevapla
18 10 1979 doğumluyum nisan da kaldigimi düşünüyorum 10 haftalik hamleyi kız mı erkekmiCevapla
08 2 1980Cevapla
merhaba ben 01 12 1981 dogumluyum hamileyim kizmi erkekmi olacak merak ediyorumCevapla
merhaba ben azeriyim 1989 11 20dodum 2016 2 18 son adet gordum 3kizim var lutfen doru cevaplandirin lutfenCevapla