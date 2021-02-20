Astroloji hakkında 70 gerçek

Şaşırtıcı astrolojik gerçekler...

Astroloji hakkında 70 gerçek
Astroloji
21 Şubat 2021 Pazar

1- Astroloji, gezegenler ve yıldızlar gibi gökcisimlerinin insan hayatına etkilerini araştırır ve gelecek üzerine tahminler yapar.

2- Yıldızları ve burçları ilk kez tanımlayanlar Antik Mısırlılardır.

3- Astrolojiye göre kişinin doğduğu anda gökcisimlerinin konumu, o kişinin hayatının çeşitli alanlarını etkiler.

4- Babilliler astrolojiden ilk kez faydalanan topluluktur.

5- Babil astroloji sistemine dair ilk kayıtlar M.Ö 7. yy Mezopotamya'sına dayanmaktadır.

6- Astroloji çalışmalarının M.Ö 3 binli yıllarda yapıldığına dair de birtakım kanıtlar bulunmaktadır ancak güncel kanıtlar bunun M.Ö 2 binli yıllara dayandığını gösterir.

7- Tropikal burçlar şu anki Batı astrolojisinde kullanılan burçlardır ve kökeni Antik Yunan'a dayanır.

8- Zodyak kelimesinin kökeni Yunancaya dayanır ve "oyulmuş hayvan figürleri" anlamına gelir.

9- Astrolojide kişinin geleceği, ilişkileri ve hayatına dair birçok şeyin gökcisimlerinin konumlarına göre belirlendiği düşünülür.

10- Astrolojiyi anlamak için kullanılan birçok metot ve görüş vardır.


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11- Antik dönemde astrolojinin bu kadar popüler olmasının nedeni Batlamyus'un Tetrabiblos kitabıydı.

12- Kişinin doğduğu yer ve zamana göre gelecek tahminleri yapan Natal astrolojidir.

13- Evrensel olaylar ve savaşlar ve ekonomik ilişkiler gibi büyük boyutlu ilişkiler konusunda tahminler yapmak için Politik-Mundane Astroloji kullanılır.

14- Astrolojik haritanızın oluşturulabilmesi için doğum saatinizi tam olarak bilmeniz gerekir.

15- Vücudumuzun çoğu sudan oluştuğu için bazı astrologlar Ay'ın denizleri ve okyanusları etkilediği gibi benzer şekilde insan vücudunu da etkileyebileceğini düşünür. Yapılan bazı araştırmalar insanların Dolunay vaktinde davranışlarının değiştiğini kanıtlamaktadır.

16- Kadınlardan astrolojiye erkeklerden daha çok inanır.

17- Merkür Retrosu yılda birkaç kez olur. Merkür duruyor ve geri dönmeye başlıyormuş gibi görünür ancak bu gerçekte sadece optik bir illüzyondur.

18- İnsanlar Merkür Retrosu'nun dengesiz bir dönem olduğuna inanır ve elektronik aletlerde yaşanan sorunlar ve iptal olan planların buna bağlı olduğunu düşünür.

19- Eski dönemlerde astroloji ve astronomi yakından ilişkiliydi. Daha sonrasında astronominin bilim olarak kabul edilmesiyle birbirlerinden ayrıldılar.

20- Galileo Galilei ve Johannes Kapler gibi ünlü astronomlar aynı zamanda astrologtu.

21- 18. yy'a kadar insanlar yıldızların önemli etkileri olduğuna inanıyorlardı. Hatta tıp okullarında astroloji dersleri bulunmaktaydı.

22- Bu dönemde hastalıklar ve astrolojik işaretler arasındaki bağlantıyı inceleyen medikal astroloji adı verilen bir bilim dalı da bulunmaktaydı.


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Hangi burç nasıl baba olur?

23- Hz. İsa'ya hediyeler sunan üç kralın astrolog olduğuna inananlar bulunmaktadır.

24- Mars'ı güç ve savaş, Venüs'ü doğurganlık ve dişilikle bağdaştıran ilk topluluk olan Sümerliler aynı zamanda astrologların çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla vakıflar kurmuşlardır.

25- Dünya'nın ekseninde yaşanan değişiklik nedeniyle Minnesota Planetarium Society, Zodyak kuşağının bir ay ileri atılmasını teklif etmişti ancak bu reddedildi.

26- Japonya'da insanların kişiliklerinin burçlarına göre değil kan gruplarına göre şekillendiğine inanılır.

27- Gezegenlerin ve yıldızların konum değiştirdiklerine dair mağara çizimleri M.Ö 15000'lerde bulunmuştur.

28- Zodyak kelimesi Yunanca kökenlidir ve "küçük hayvanların döngüsü" anlamına gelir.

29- Zodyak kuşağını oluşturan toplamda 12 burç bulunur ve bu burçlar Güneş'in yıl boyunca yaptığı hareketleri tanımlarlar.

30- Burçları ilk listelendiren Babillilerdir.

31- Batı astrolojisine göre burcunuz doğduğunuz anda Güneş'in bulunduğu konuma göre belirlenmiştir.

32- Çoğu insan doğum tarihine bağlı olarak sadece burcunu bilir ancak doğum haritanızda Ay ve Güneş burcu olmak üzere daha birçok burç bulunmaktadır.

33- Bir insanın kişiliğini anlamak için en önemli olan burçlar Güneş, Ay ve Yükselendir.

34- Yükselen burcunuz kişiliğinizi yansıtır ve insanlara şu anda kendinizi nasıl gösterdiğinizi söyler.

35- Güneş burcunuz hedeflerinizi, egonuzu ve hayallerinize giden yoldaki motivasyonunuzu belirler.


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36- Duygusal alışkanlıklarınız ve değişimleriniz Ay burcunuz tarafından temsil edilir.

37- Astrolojik çark 12 burç içerir ve bunlar da su, hava, toprak ve ateş elementlerine ayrılmıştır.

38- Bu elementleri astrolojik çarka Yunanlılar eklemiştir.

39- Su grubu burçlar: Akrep, Yengeç ve Balık'tır.

40- Toprak grubu burçlar: Boğa, Oğlak ve Başak'tır.

41- Hava grubu burçlar: İkizler, Terazi ve Kova'dır.

42- Ateş grubu burçlar: Koç, Yay ve Aslan'dır.

43- İkizler burcu en çılgın burç sayılır ve bölünmüş kişilikleriyle bilinir.

44- Astrolog Paula Bueno Brando burçlar ilk ortaya çıktığında ilk burcun Boğa olduğunu söylemiştir. Ancak zaman içinde ilk burç Koç olmuştur.

45- Bazı astrologlar çoğu Koç burcunun kafasında yara iziyle doğduğunu ve bunun da önce hayatlarında çok cesur olmalarının bir göstergesi olduğunu söyler.

46- Boğa burcu sabırlı, pratik, sorumluluk sahibi ve sadakatli olmasıyla bilinir. Ayrıca en güçlü burç olarak tanımlanır.

47- Nazik ve adil olmak genellikle Terazi burcuyla ilişkilendirilir.

48- Aynı gün doğan kişilerin doğum saatleri dolayısıyla burçları farklı olabilir.

49- Zodyak kuşağı aslında ilk olarak çiftçiler tarafından ziraat takvimi olarak kullanılıyordu. Böylelikle yıldızların hareketlerine dayanarak hasat ve tohum ekmek için en iyi zamanları hesaplıyorlardı.

50- Dünya üzerindeki en yaygın burç Akrep'tir. Dünya nüfusunun yüzde 25'i Akrep burçlarından oluşur ve yönetici gezegenleri Mars'tır.

51- Burcunuz ilişkilerinizin geleceği hakkında yorum yapmak için pek elverişli değildir. Bilim insanları burç uyumu ve ilişkilerin başarısı arasında bir bağlantı bulunmadığını kanıtlamıştır.

52- İngilizce burç anlamına gelen 'Horoscope' kelimesi Yunanca 'hora' ve 'scopos' kelimelerinden oluşur. Bu kelimeler de 'zaman' ve 'gözlemci' anlamına gelir.

53- Bir astroloğun doğru bir yıldız haritası oluşturmak için yunan matematikçi Öklid tarafından geliştirilen Öklid geometrisine başvurması gerekir.


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54- Fransız astrolog Nostradamus'un Fransız Devrimi dahil dünyaca önemli birçok olayı tahmin ettiği söylenir. Tarihteki en başarılı kâhinler arasında yer alır.

55- Burçlara dayanarak tahmin yapıldığını gösteren en eski kanıt Akatlar'ın "The Day of Bel" kitabıdır. Kitap yaklaşık 5 bin yıllıktır.

56- Dünya'nın en zengin insanlarının çoğunun Koç burcu olduğu fark edilmiştir.

57- Burçlar arasında en kötü sürüclerin Aslan burçları olduğu düşünülür. Avustralya'da yapılan bir araştırma en çok Aslan burçlarının hız aşma cezası aldığını göstermektedir.

58- Dünya üzerinde yaklaşık 2 bin burç bulunur. Çoğu insan sadece Batı ve Çin burçlarını bilmektedir.

59- Arkeologlar M.Ö 2 binli yıllara ait 70 adet tablet keşfetmişlerdir. Bu tabletlerde 7 binden fazla gökbilimsel tahmin bulunur.

60- Bahsedilen bu tabletlerde geleceğe değil de o dönemdeki olaylara odaklanıldığı görülmüştür.

61- M.Ö 4. yy'da astrologlar gökcisimlerinin hareketlerine dayanarak gelecek tahmini yapılabilecek güvenilir bir sistem ortaya çıkarmışlardır.

62- Yay burcu ünlüler arasındaki en yaygın burçtur.

63- Theodore Roosevelt, Ronald Reagan ve Franklin D Roosevelt olmak üzere birçok Amerikan başkanı astrolojiyle yakından ilgilidir.


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64- Ronald Reagan'ın eşinin planlarını astrolojik tahminlere dayanarak yaptığı söylenir.

65- Birleşmiş Astroloji Konferansı Obama'non 2008 ve 2012 seçimlerinde kazanacağını tahmin etmiştir.

66- JP Morgan başarısının çoğunu astroloğuna borçlu olduğunu söylemiştir ve şu ifadeyi kullanmıştır: "Milyonerler değil milyarderler astrolojiye inanır".

67- Angelina Jolie'nin film galaları tarihlerini belirlemek ve hangi filmde oynayacağına karar vermek için astrolojiye danıştığı söylenir.

68- Albert Einstein sadece bir matematikçi ve bilim insanı değildi. Kendisi aynı zamanda astrolojiyle yakından ilgileniyordu ve astroloji bilgisinin hayatına birçok şey kattığını belirtiyordu.

69- Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat da insan bedeni üzerinde çalışmalar yapmak için astrolojiden faydalanıyordu.

70- Benjamin Franklin de astrolojiyle, özellikle de tutulmalarla yakından ilgilenirdi.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru


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Referans: Kidadl. 70 Amazing Astrology And Zodiac Facts. Şuradan alınmıştır: https://kidadl.com/articles/amazing-astrology-and-zodiac-facts

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