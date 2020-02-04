Hamilelikte hangi belirti hangi cinsiyete işaret ediyor?

Eğlenceli yöntemlerle bebeğinizin cinsiyetini öğrenmeye ne dersiniz?

Hemen belirtelim, bu tüyolarımız sadece eğlence için! Kesin bir sonuç belirtmez.

Meraktan ölüyorsunuz. Oradaki kız mı, yoksa bir erkek mi? Ultrason teknikleri size bunu söyleyebilir. Fakat yanılabilir de… O büyük buluşma anına kadar işte size bebeğinizin cinsiyetini bazen eğlenceli bazen tuhaf şekilde önceden öğrenme yolları...

Aşağıda ve yukarıda

Bunu sadece güney yönüne bakarak yapabilirsiniz. Eğer bebeği yukarıda taşıyorsanız, pembe kıyafetler hazırlayın. Eğer gebelikte göbeğiniz aşağıdaysa siz bir oğlan çocuğuna hamilesiniz.

Kalp atışı

Muayeneye gittiğinizde doppler’da bebeğin kalp atışlarını dinlerken doktorunuza kalp atış hızını sorun. Efsanelere göre dakikada 140 üzeri kalp atışı kız çocuğuna, 140 altında kalp atışı ise erkek çocuğuna işaret ediyor.

HAMLİLELİKTE AŞERMEK PSİKOLOJİK MİDİR? Beslenme ve Diyet Uzmanı Yasemin... REGL DÖNEMİNDE YAŞANAN SIKINTILARA ÇÖZÜMLER Libidonun azalması, sürekli deği...

Tatlı ya da ekşi

Her özel günde dondurmaya mı aşeriyorsunuz? Bazı kişiler bunun anlamını, bebeğin kız olduğuna yoruyor. Tuzlu ya da ekşi bir şeyler yemek istiyorsanız o zaman da bebeğin erkek olacağını iddia ediyorlar.

Çin doğum tablosu

Eski çağlara ait bu yönteme göre hamile kaldığınız yaş ve ay, bebeğin cinsiyetini belirliyor. İnternette Çin doğum tablosu diye aratırsanız karşınıza bir tablo çıkacaktır. Deneyin!

ÇİN TAKVİMİ NEDİR? Astroloji deyince akla sadece bi... BEBEĞİNİZİN CİNSİYETİNİ 585 LİRAYA SİZ BELİRLEYİN İsviçre merkezli bir şirketin Tü...

Tuvalet zamanı!

İdrarınızı bir kaba yapın. Bunu doğum öncesi randevularda daha önce yapmıştınız zaten, yabancı değilsiniz değil mi? Bir çorba kaşığı kadar lavabo açıcıyı idrarınıza karıştırın ve meydana çıkan renge bakın. Yeşil rengin kız bebeğe, mavinin ise erkeğe işaret ettiği söyleniyor!

Tek ya da çift

Maya efsanelerine göre bebeğin cinsiyetini annenin hamile kalma yaşı ve yılı belirler. Eğer bunların her ikiside, yani annenin hamile kalma yaşı da hamile kaldığı yıl da çiftse bebek kız olur. Biri çift diğeri tekse bebek erkektir.

Anahtar saklama

Bunu sizin için bir arkadaşınız denemeli. Hamile arkadaşınızın bulunduğu ortamda onun önüne bir anahtar koyun. Eğer anahtarı alt bölümünden tutarsa kız, üst bölümünden tutarsa oğlu olacak demektir. Müjdeyi verebilirsiniz.

REGL DÖNEMİNDE YAŞANAN SIKINTILARA ÇÖZÜMLER Libidonun azalması, sürekli deği... ERKEK BEBEK İSTİYORSANIZ... Amerika'da yapılan bir araştırma...

Duygularınız

Eğer çılgınca patlamalar yaşıyorsanız nedeni kız bebeğinizdir. Kızların annelerinin güzelliğini alıp götürdüğüne inanılır. Bundan dolayı sinirlerinizin bozulması doğal değil mi? Merak etmeyin, siz hep güzelsiniz.

Yüzüklerin bebeği

Alyansınızı bir ipin ucuna bağlayın. Bel hizanızdan yukarıya asın. Eğer daire çiziyorsa gelecekte bir oğlunuz olacak demektir, ileri geri düz bir hareket yapıyorsa kızınız olacaktır.

Kusuyor musunuz?

İlk 3 aylık dönemde çok ama çok mideniz bulanıyor. İşaretler kızınız olacağını söylüyor. Sabah bulantılarının erkeğe hamileyseniz çok fazla olmayacağı söylenir.



HT Hayat Gebelik Günlüğü sayfasına göz attınız mı?

HT Hayat'tan hamilelere özel: Hafta Hafta Hamilelik

Bebeğin anne karnındaki muhteşem gelişimi