Hamilelikte hangi belirti hangi cinsiyete işaret ediyor?

Eğlenceli yöntemlerle bebeğinizin cinsiyetini öğrenmeye ne dersiniz?

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Hamilelikte hangi belirti hangi cinsiyete işaret ediyor?

Hemen belirtelim, bu tüyolarımız sadece eğlence için! Kesin bir sonuç belirtmez.

 

Meraktan ölüyorsunuz. Oradaki kız mı, yoksa bir erkek mi? Ultrason teknikleri size bunu söyleyebilir. Fakat yanılabilir de… O büyük buluşma anına kadar işte size bebeğinizin cinsiyetini bazen eğlenceli bazen tuhaf şekilde önceden öğrenme yolları...

 

Aşağıda ve yukarıda

Bunu sadece güney yönüne bakarak yapabilirsiniz. Eğer bebeği yukarıda taşıyorsanız, pembe kıyafetler hazırlayın. Eğer gebelikte göbeğiniz aşağıdaysa siz bir oğlan çocuğuna hamilesiniz.

 

Kalp atışı

Muayeneye gittiğinizde doppler’da bebeğin kalp atışlarını dinlerken doktorunuza kalp atış hızını sorun. Efsanelere göre dakikada 140 üzeri kalp atışı kız çocuğuna, 140 altında kalp atışı ise erkek çocuğuna işaret ediyor.

 

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Tatlı ya da ekşi

Her özel günde dondurmaya mı aşeriyorsunuz? Bazı kişiler bunun anlamını, bebeğin kız olduğuna yoruyor. Tuzlu ya da ekşi bir şeyler yemek istiyorsanız o zaman da bebeğin erkek olacağını iddia ediyorlar.

 

Çin doğum tablosu

Eski çağlara ait bu yönteme göre hamile kaldığınız yaş ve ay, bebeğin cinsiyetini belirliyor. İnternette Çin doğum tablosu diye aratırsanız karşınıza bir tablo çıkacaktır. Deneyin!

 

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Tuvalet zamanı!

İdrarınızı bir kaba yapın. Bunu doğum öncesi randevularda daha önce yapmıştınız zaten, yabancı değilsiniz değil mi? Bir çorba kaşığı kadar lavabo açıcıyı idrarınıza karıştırın ve meydana çıkan renge bakın. Yeşil rengin kız bebeğe, mavinin ise erkeğe işaret ettiği söyleniyor!

 

Tek ya da çift

Maya efsanelerine göre bebeğin cinsiyetini annenin hamile kalma yaşı ve yılı belirler. Eğer bunların her ikiside, yani annenin hamile kalma yaşı da hamile kaldığı yıl da çiftse bebek kız olur. Biri çift diğeri tekse bebek erkektir.

 

Anahtar saklama

Bunu sizin için bir arkadaşınız denemeli. Hamile arkadaşınızın bulunduğu ortamda onun önüne bir anahtar koyun. Eğer anahtarı alt bölümünden tutarsa kız, üst bölümünden tutarsa oğlu olacak demektir. Müjdeyi verebilirsiniz.

 

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Duygularınız

Eğer çılgınca patlamalar yaşıyorsanız nedeni kız bebeğinizdir. Kızların annelerinin güzelliğini alıp götürdüğüne inanılır. Bundan dolayı sinirlerinizin bozulması doğal değil mi? Merak etmeyin, siz hep güzelsiniz.

 

Yüzüklerin bebeği

Alyansınızı bir ipin ucuna bağlayın. Bel hizanızdan yukarıya asın. Eğer daire çiziyorsa gelecekte bir oğlunuz olacak demektir, ileri geri düz bir hareket yapıyorsa kızınız olacaktır.

 

Kusuyor musunuz?

İlk 3 aylık dönemde çok ama çok mideniz bulanıyor. İşaretler kızınız olacağını söylüyor. Sabah bulantılarının erkeğe hamileyseniz çok fazla olmayacağı söylenir.

 

HT Hayat Gebelik Günlüğü sayfasına göz attınız mı?

 

HT Hayat'tan hamilelere özel: Hafta Hafta Hamilelik

 

Bebeğin anne karnındaki muhteşem gelişimi
+22
Bu fotoğrafta sperm hücresinin, Fallop tüplerinde yumurtaya doğru ilerlediğini görüyoruz.

 

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Yorumlar
151
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    24 Kasım 2019 Pazar 14:41

    Benimde mide bulantim cok oluyor bir olum var bunun kiz olmasini istiyorum hemde cok

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Ekim 2019 Salı 16:51

    Ben onbeş günlük hamileyim evde test yaptım ikinci çizgi hafif pembe hiç et yemem ama bir haftadır İskender et köfte gibi soslu et yemekleri canım cekiyo

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  • Misafir
     
    20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:33

    Bende üç aylık hamileyim ve canım sürekli tuz çekiyo sürekli uyumak istiyorum sizce erkekmidir

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  • Misafir
     
    10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:13

    benimde aynı

  • Misafir
     
    25 Haziran 2019 Salı 22:18

    Salam mende 24 haftalik hamileyim ama hic bulantilarim olmadi

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  • Misafir
     
    14 Haziran 2019 Cuma 17:29

    Hiç bulantim yok şükür erkek bebegin olcak insaalah ilk oğlumda çok bulantim olmuştu hamilelikte hic bisey tutmuyor anlayacaginiz

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  • Misafir
     
    05 Mart 2019 Salı 00:00

    Bunlar hiç biri gerçek değil benimde üç oğlum var hiç biri birini tutmadı as ermelrim hep değişikti bunlara inanmayın

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Şubat 2019 Pazar 09:23

    4 haftalik

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Ocak 2019 Pazar 16:12

    Ben tatli ve portakal yiyorum acaba bebegimin cinsiyeti ne olur 1 aylik hamileyim cevap yazsaniz cok sevinirim

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Ocak 2019 Pazar 10:05

    Selam arkadaşlar bende 14 haftalık hamileyim iki kızım var doktor yüksek ihtimalle buda kız dedi önünde kordon var çok net değil ama kendi tecrübem le buda kız dedi sizce değişirmi önümüzdeki haftalarda

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  • Misafir
     
    13 Kasım 2018 Salı 14:31

    3 aylık hamileyim bulantım sabahları hafif bi şekilde oluyo acı eksi istyo canım cinsiyet ne olur

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Kasım 2018 Pazartesi 22:39

    3 aylik hamileyim hersey yiyorum bulantim hic olmadi since cinsiyeti ne olur

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Mayıs 2019 Perşembe 08:30

    hiç belli olmuyor o banada erkek dediler bulantım olmadığı için kız bebeğim olacak nasipse bünyenin direnişine bağlı hayırlısı olsun :)

  • Misafir
     
    02 Kasım 2018 Cuma 19:03

    Slm Ben 3 aylik hamileyim bebegim sag gogsumun altinda hisediyorum cinsiyet hakinda yorumu plan varsa bekliyorum

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  • Misafir
     
    08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:32

    kiz

  • Misafir
     
    16 Ekim 2018 Salı 11:34

    Arkadaşlar merhaba benımde dünya tatlısı bir kızım var şimdide 10 haftalık hamileyim kızımda cok kustum sürekli uyku hali vardı ve limon yiyordum.şuan ki hamileliğimde kızıma göre az kusmalarm var ama uyku hali yok sadece agresiflik var.Ne olacak bilmiyorum ama hamilelik kişiye göre değişen bişey allah herşeyin hayırlısı versın

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  • Misafir
     
    29 Haziran 2018 Cuma 14:59

    İlk gebeliyim felaketdi her gün kusuyordum aşetme ve iyrenme bulanyi vardi ama asla baş aqrim olmamisdi şimdi yine 9 haftam bu gün bitdi iyrenme üst sehve aşerme cok az kusma hic yok fakat baş aqrisi beni öldürüyo

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  • Misafir
     
    16 Nisan 2018 Pazartesi 11:49

    ben surekli uyuyorum tatli seyler yiyorum bulantim yok bel ve kasik agrim var.

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  • Misafir
     
    02 Mart 2018 Cuma 13:50

    12 03 aralık 20170

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Şubat 2018 Cumartesi 14:19

    Slm

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  • Misafir
     
    28 Aralık 2017 Perşembe 23:19

    16 haftalik hamileyim 3 ay boyunca mide bulantilari yasadim hic bisey yiyemedim tatli asermedim aslinda hicbisey asermedim ve bebegim erkek olcak ogrendim.

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  • Misafir
     
    23 Aralık 2017 Cumartesi 23:12

    10 haftalikti hamileyem midem hic bulanmiyor tuzlu veya isi istiyorum tatli yedimi kusuyorum cinsiyeti me olacak bilmiyorum

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  • Misafir
     
    15 Aralık 2017 Cuma 20:26

    12 haftalikti gittim kiz dediler 20 haftalik oldu gecen gittim.erkek dedi anlam veremedim arkadaslar

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  • Misafir
     
    23 Aralık 2017 Cumartesi 23:01

    10 haftalikti hamileyem midem hic bulanmiyor tuzlu veya isi istiyorum tatli yedimi kusuyorum cinsiyeti me olacak bilmiyorum

  • Misafir
     
    09 Şubat 2018 Cuma 16:46

    o daha 12 haftalikken cinsiyet tahmini yapan ebe veya doktorun hatasi. 20 haftalikken gorulen cinsiyetin dogruluk payi daha yuksektir.

  • Misafir
     
    17 Kasım 2017 Cuma 16:09

    7ayliq hamileyem tam cinsiyyetini deye bilmirler takvimlerde erkek cixir deqiq bilmirem

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  • Misafir
     
    27 Kasım 2017 Pazartesi 18:06

    mevrana erkekmi kızmı

  • Misafir
     
    28 Ekim 2017 Cumartesi 04:18

    Vardır ama 2 aylikken bile erkek anlaşiliyor

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  • Misafir
     
    01 Mart 2018 Perşembe 14:02

    bulantım.hıç.olmuyor.ekşı.tuzlu.portakal.eşerıyorum.cısıyetı.ne.olabılır

  • Misafir
     
    10 Ekim 2017 Salı 00:23

    Herkese mrb.14 haftalık hamileyim dr gittim bebeğin cinsiyetini benzetti net bir cvb vermedi yanılma payı varmidir sizce lütfen cvb verin soruma bayanlar

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  • Misafir
     
    08 Ekim 2017 Pazar 20:34

    Farketmez

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Ağustos 2017 Cuma 22:52

    Olum olmasını istiyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:07

    Kızım var bı tane oglum olmasını ıstıyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Mayıs 2017 Perşembe 00:34

    Bende herşeyden tiksiniyorum geçen seferde hamileyken öyleydi erkek oldu bu da öyle olabliir

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Mayıs 2017 Cuma 16:08

    ananas mide bulantısına iy geliyor diye duydum

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Nisan 2017 Perşembe 19:21

    mrb benim canim hic bisey istemiyor bazen tatli cok istiyor canim

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Şubat 2018 Salı 12:22

    bebeyiniz ne oldu kizmi ? erkeke mi?

  • Misafir
     
    20 Nisan 2017 Perşembe 15:47

    Ben herşeyden tiksiniyorum acaba kızımı olacak

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Nisan 2017 Çarşamba 22:45

    Bende 25 haftalık hamileyim 2 kızım var en son 19 haftadayken gittim doktora kız dedi ama çok ekşi tuzlu et tüketiyorum ve erkek gibi hissediyorum değişirmi

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Şubat 2018 Çarşamba 12:17

    hayır değişmez kız denmişse kızdır bidki sefere allah gönlünüzce versin :)

  • Misafir
     
    16 Nisan 2017 Pazar 15:21

    ben dokuz haftalık hamileyim ve eriğe ve ekşiye cok aşerdim sizce cinsiyeti ne olur daha ılk bebegım olacakta cok heyecanlıyım

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Nisan 2017 Salı 20:50

    Ben be uçaylik hamileyim beş kizım var bu ne olur bilmem

    Cevapla
  • Misafir
     
    31 Mart 2017 Cuma 10:49

    Bende hamileyim fakat 17 haftalık daha cinsiyetimizi ogrenmexik ilk zamanlarda vardı ama su an daha kotu herseyden nefret ediyorum ufacık şeylerden bile modem bulanıyor aslında geçmesi gerekiyor ama benimki geçmedi bugün ogrenecez kış.etse cinsiyetimizi iki oğlum var bunu da Rabbim ne nasip ederse

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  • Misafir
     
    29 Mart 2017 Çarşamba 19:18

    18 yaşındayım kusmam yok baş dönmem var ccanım tatlı istiyor ama normaldede tatlı seviyorum hamilelikten mi bilmiyorum cinsiyeti ne olabilir ?

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Şubat 2018 Cuma 16:48

    ben hayatta baklama sevmem ogluma hamileyken kutu kutu baklavalari indirdim mideye:) allah saglikli bir bebek nasip etsin

  • Misafir
     
    23 Mart 2017 Perşembe 14:42

    En iyisi doktor zamanını beklemek

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Şubat 2017 Perşembe 13:17

    Benim ilk çocuğum kız oldu ve onda hep tatlı yedim ama 2cisinde tuzlu ve et ve süt ürünler yiyom buda erkek cinsiyeti öğrendik 4aylik hamileyim allah herkese nasip etsin

    Cevapla
  • Misafir
     
    31 Ocak 2017 Salı 14:23

    bende 14 haftalık hamileyim benim kızım cok hareketliydi ama bunda cok nadir haraket var acaba cinsiyeti ne ola bilir

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  • Misafir
     
    21 Ocak 2017 Cumartesi 19:54

    Yahu bu lavano aç olayı hangi akılllının fikri her yer koku buluru oldu yav

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Ocak 2017 Cuma 18:31

    35 yasymdayim kiz cojuk istiyorum hamileyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Şubat 2018 Cumartesi 14:32

    kiziniz oldu mu ?

  • Misafir
     
    14 Aralık 2016 Çarşamba 19:22

    Dogrumu ya bunlar bence inanmayın allahın zoruna gider

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Kasım 2016 Çarşamba 01:18

    ben hamilemiyim degilmiyin bilmiyorum adet donemim 26 sinda gelicekti ama gelmedi bn 25 sinde test yaptim test tek cubuk cizgi cikti birdaha test yapmadim ama hastaligim gelmedi 5 gun oldu internetten hamilelik takvimide hesapladigim kadariyla 3 gunluk hamile cikti bilmiyorum hamilemiyim degilmiyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Kasım 2016 Cumartesi 02:10

    Bunu öğrenmek çok kolay kasıkta sağda oynarsa erkek solda oynarsa kız hiç Şaşmaz deneyin ve yorum bırakın

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Ocak 2017 Cumartesi 14:17

    ben daha 3 haftalık hamileyim ama sanki sag tarafımda biraz agrı oluyor ama sag kız sol erkek degilmi ben öyle biliyordu

  • Misafir
     
    18 Ocak 2018 Perşembe 11:42

    3 günlük hamilelkte kan testnde ve idrarda çıkmaz

  • Misafir
     
    17 Kasım 2016 Perşembe 13:10

    Yanlış

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Mart 2017 Perşembe 20:29

    seni̇ sevi̇yom

  • Misafir
     
    31 Ağustos 2016 Çarşamba 09:07

    Bizimki kirmizi oldu fikri olan varmi

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Ağustos 2016 Pazar 10:10

    Slm bu lavobo açıcı ne oluyo

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Ağustos 2016 Salı 19:08

    Bunların hepsi yanlış bunlara göre oğlumuz olacaktı ama kız oldu

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Eylül 2016 Cuma 13:15

    aynen katılıyorum bizimde benimde kızım olucak ama bunlara bakılırsa erkek diyorda ben inanmıyorum

  • Misafir
     
    13 Ağustos 2016 Cumartesi 17:23

    İdrarla yapacağımız sonucunu ne kadar beklemeliyiz

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Ağustos 2016 Cuma 20:27

    slm bn 3 aylık hamileyim 18 yaşındym tuzlu ve ekşi istiyo cnm bulantm kusmam yok baş dnmesi var

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Ağustos 2016 Pazartesi 11:50

    erkek

  • Misafir
     
    20 Temmuz 2016 Çarşamba 15:27

    bu belirtilere bakilirsa benim oglum olcak, ama doktor gecen kiza benziyor dedi bacak arasi bos dedi dr yaniliyo olabilir mi

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Temmuz 2016 Salı 17:15

    Ruyada anahtar gornek

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Temmuz 2016 Cumartesi 17:25

    ben 5 aylık hamileyim kusmuyorum hiç 13. haftada öğrendim çocuğumun cinsiyetini

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Temmuz 2016 Cumartesi 14:56

    2 buçuk yaşında bi kızım var şimdi 2 aylik hamileyim sabahlari bulantim var ama hic kusamiyorum canim mandalina bide aci süs biber istiyor eşimle erkek cocugumuz olsun istiyoruz sizce cinsiyet nedir son adet tarihim 8 mayis yardimci olursanız çok sevinirim teşekkürler arkadaslar

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Temmuz 2016 Cuma 21:26

    1 aylik hamileyim bir oglum var ogluma cok kusuyordum bunda hic kusmadim cinseyeti ne acaba cok merak ediyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Temmuz 2016 Perşembe 22:09

    3 büçük aylık hamileyim yaşım 36 nisan ayında hamile kaldım bulantım hiç olmadı diyebiliriz aşermede acır aş erdim benim neyim olur acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Temmuz 2016 Çarşamba 17:08

    Bir buçuk aylık hamileyim çok az kusuyorum herkes kızın olacak diyo bazıları erkek olcak dio çok merak ediyorum kız mı erkek mı olduğunu

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Haziran 2016 Cuma 10:40

    8 aylik hamileyim dr kiz dedi ama erkek hissediyorum bulanti olmadi et yedim surekli acaba erkek olurmu

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Haziran 2016 Cumartesi 11:59

    hamilemiyim bilmiyotum nasıl anlarım

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Haziran 2016 Cuma 13:25

    Tatil yedim kızım oldu tuzlu ve et ağırlık yedim oğlum oldu tekrar tuz şeyler yiyorum galiba oğulm olck

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Haziran 2016 Perşembe 17:05

    Bende 2 buçuk hamile yim her şey i yiyom

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Mayıs 2016 Perşembe 17:59

    Hepsini biliyorum ama hep ters sekilde. Hic bulantim olmadi kizim oldu. Eksi istedim kizim oldu. Yani inanmayin

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Mayıs 2016 Salı 08:31

    Ben sürekli uyuyorum sizce erkekmi?

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Mayıs 2016 Cuma 10:00

    7 hayvan var

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Mayıs 2016 Çarşamba 11:18

    benim bebeğim erkek 3 ay kustum sabah aksam

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Nisan 2016 Perşembe 18:18

    Eksi yemedim tatli aserdim bulanti cok olmadi uyku asiri fazla oluyo kilo almadim henuz 17.haftadayim bir kizim olacak insallah Belirtilere gore hareket etmeyin derim :) Ama cin takvimine bakilabilir benimkii tuttu

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  • Misafir
     
    14 Nisan 2016 Perşembe 18:15

    17 haftalik hamileyim Tatli yedim,mide bulantim bri iki hafta kadar surdu cok cekmedim (sanslilardanim) cok asiri asermelerim olmadi ama ogle uykularim inanilmaz artti oturdugum yerde uyuyakalabiliyorum gece uykum da cok derin Kokulara hassasiyetim inanilmaz derecede artti tiksindigim yiyemedigiim

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  • Misafir
     
    11 Nisan 2016 Pazartesi 22:55

    Hamileligin ilk aylarında bulantıları olmayanlar cok sanslılar .. 24 saat bulantı kusma hayattan bezdm resmen yemeklerden tat almıyorum. Hersey igrenc kokuyo dayanılmaz ..

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  • Misafir
     
    09 Nisan 2016 Cumartesi 00:07

    5 aylik hamileyim cinsiyet belli olmadi mide bulantisi olmadi belim cok agriyor acaba cinsiyeti nedir

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Mayıs 2016 Cumartesi 10:56

    erkek

  • Misafir
     
    08 Nisan 2016 Cuma 00:01

    Bel ağrısı ve yüzlü şeyler aseriyom

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Nisan 2016 Cuma 18:57

    Iki aylık hamileyim bulan tim olmadı

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Mart 2016 Pazar 21:00

    Bel agrısı ve tuzlu şeylere aşerme

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Mart 2016 Salı 13:22

    Burdaki tum yazilar tam tersi

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Mart 2016 Salı 11:59

    18 haftalik hamileyim bebek cinsiyetini gostermiyo dr kiza benziyo dedi acaba cinsiyeti nedir

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Mart 2016 Salı 02:11

    17 haftalık hamileyim dıyen arkadas senın bır kızın olcak utandıgı için gostermıyo kendını ....sımdıden allah analı babalı buyutsun insallah..bacım

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Mart 2016 Cumartesi 14:54

    seninki erkek cnm.hiç bulantım yok diyoqsun.

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Mart 2016 Cumartesi 14:51

    2 oglum var.son bi cocuk daha istiyorum ve kız olsun.kız olması içın napmalıyım?lütfen bana bi yol gösterın.ne zaman ilişkiye girmeliyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Mart 2016 Cumartesi 14:48

    kızlar bı kizim olmasini çok istiyorum.napmalıyım

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Mart 2016 Cuma 10:58

    17 haftalik hamileyim cinsiyetini göstermiyor acaba bebegim kizmi erkek mi

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Mart 2016 Perşembe 13:50

    Ilk 3 ay hic midem bulanmadi hamileliyim cok rahat. Ilk 3 ay limonda yedim pastada. Suan canim sürekli tatli cekiyor. Hayirlisiyla bir oglum olacak

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  • Misafir
     
    16 Mart 2016 Çarşamba 20:43

    4 aylık hamilem

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  • Misafir
     
    03 Mart 2016 Perşembe 12:14

    ben 18 haftalik hamileyim bnm ilk 3.5 ayimda siddetli kusma oluyordu simdede norml olmus ve canm ilk aylarimda tatli cok istiyordu simdi ise eksi ve tuzlu istiyo hele limonu gorunce hic kendimi tutamiyorum bi doktor erkek dedi digeri kiz dedi bnde bilmiyoyorm lutfn bna yardimci olur musunuz

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  • Misafir
     
    02 Mart 2016 Çarşamba 12:57

    Merhaba Benim 18 hafta hala midem bulanıyor tatlı da yiyemiyorumr ekşide cinsiyeti çok çok merak ediyorum tabi önce sağlığı

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  • Misafir
     
    10 Şubat 2016 Çarşamba 13:25

    Men turş şeyler yeyirem bu oglandi ya qiz?

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  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 22:38

    Salam men ayin 15 olmalıyım olmadım. Uziye geldim Gosdermedi. Teste 2 Xett Duwur. Sizce men hamileler?

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  • Misafir
     
    16 Ocak 2016 Cumartesi 15:39

    8 haftalık hamıleyım ve bu belırtıler pek yok kusma bulntı vs hıc bıse sadece kasıklarımda cok agrı var ve cnm herangı bıse ıstemıyor tatlı veye tuzlu sadece bıse aklıma getırıyorum ve yıyım dıorum snra yaglı veye tuzlu bıseyse hemen bı tıksınme geıyo ymek yıemıyorum rahatlıkla yedıgım sadece meyveler ılk cocugum kızdı ve boyle seyler hıcc olmadı kasıklarım bıle agrımıyordu bu cocuk benı cok zorluyo hep yatasım gelıyo bı ıs yapamıyorum cınsıyetını cok merak edıyorum

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  • Misafir
     
    27 Şubat 2016 Cumartesi 20:55

    bi̇ oğlun olur i̇nşallah

  • Misafir
     
    12 Ocak 2016 Salı 17:42

    14 haftaLlk hamileyim cok tutlu canlm cekiyor ?

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  • Misafir
     
    05 Ocak 2016 Salı 15:58

    Doktora gidin kiz mi erkek orda beli o llur

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  • Misafir
     
    04 Ocak 2016 Pazartesi 18:27

    14 haftalık hamileyim cinsiyetini bu haftada öğrenmem mümkün mü acaba bide genelde açıkınca midem bulanır ve sabah ilk uyandıgımda çok ama çok midem bulanıyo acaba kız mı bilemedim

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  • Misafir
     
    08 Ocak 2016 Cuma 02:33

    14-16hafta cınsıyet bellı oluyor turkıyeye 16 haftada cınsıyetı söylüyorlar

  • Misafir
     
    10 Aralık 2015 Perşembe 17:58

    32 haftalik hamileyim 1 oglum var.. hep meyve yedim. Tursu yemistim oglumda. Uzi erkek dedi bulantim var ama kusmuyorum. Allah saglikli versin bebegimi ins

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  • Misafir
     
    06 Aralık 2015 Pazar 12:43

    Lavabo acisini yaptim turuncu çıktı cinsiyet nedir oluyor zaman

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  • Misafir
     
    06 Aralık 2015 Pazar 12:43

    Lavabo acisini yaptim turuncu çıktı cinsiyet nedir oluyor zaman

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  • Misafir
     
    19 Kasım 2015 Perşembe 10:02

    1 kızım iki oğlum var şuanda 27 haftalık hamleyi m ben diğer hamilelik lerim le kıyaslandığında erkek diyorum ama doktor kız diyor ben hiçte kız hissetmiyorum acaba ben mi yoksa doktor mu yanılıyor acaba

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  • Misafir
     
    18 Kasım 2015 Çarşamba 12:09

    merhaba

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  • Misafir
     
    08 Kasım 2015 Pazar 21:17

    13 haftalık hamileyim doktor erkek gibi dedi ama sen yinede mavi bişey alma dedi bende çok limon yiyorum kızm olsun. istiyorum ama tabi önce sağlıklı olması bilgisi olan varsa aydınlatsın beni kız gibi hissediyorum ben çünkü

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  • Misafir
     
    07 Kasım 2015 Cumartesi 19:38

    5 haftalık iken doktor rahime yerleşme şekli erkek gibi dedi 7 haftada kalp ritmine göre yine erkek dedi bu hafta 13 bitmişti kız gibi dedi

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2015 Pazartesi 15:30

    Merhaba

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  • Misafir
     
    18 Ağustos 2015 Salı 15:44

    İlk cocugum olucak cin takviminde erkek cikiyor 7 haftalik hamileyken doktor kalp atislari 140 demisti cinsiyet nedir bilmiyorum

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  • Misafir
     
    26 Temmuz 2015 Pazar 00:18

    Bazıları doğru değil

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  • Misafir
     
    20 Haziran 2015 Cumartesi 13:45

    2 kizm var hamileyken ne midm bulndi ne basm döndü.şuan 6 haftlk hamilyim biraz mide bulntilarim var.bn inanmıyorum bu tatli tuzlu olayinaolayina.cin takviminde iki kizimdada tutmuştu.bunda erkek diyor hayirlisi baklm sağlıkla olsunda

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2015 Pazartesi 01:11

    Nasip herşey

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  • Misafir
     
    17 Mayıs 2015 Pazar 19:33

    benim hiç bulantı kusma uyku halim olmadı e cinsiyetini çok merak ediyorum abi öncelikle sağlıklı ılımlı olsun

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  • Misafir
     
    23 Nisan 2015 Perşembe 01:52

    benım canım hep eşkı tuzlu ve çıkolata ıstıyor erkek beklıyorum olmasını çok ısterım çunkı 3 tane çok güzel kızım var

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  • Misafir
     
    14 Nisan 2015 Salı 15:01

    yaa kizlar bnm ilkin kizim oldu simdide 6aylik hamileyim doktorlar kizdiyo ama bmm icimde hep erkek olucak hissi var onun icin cok merak ediyorum midem ilkin cok bulaniyordu ama bu bebekte oyle deyil

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  • Misafir
     
    05 Nisan 2015 Pazar 14:48

    benim son adetim 21aralik

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  • Misafir
     
    01 Nisan 2015 Çarşamba 02:36

    10.12.2014 son adetim

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  • Misafir
     
    31 Mart 2015 Salı 17:49

    son adetim 27 subat

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  • Misafir
     
    31 Mart 2015 Salı 17:48

    benim son adetim 27 subat

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Mart 2015 Cumartesi 04:20

    benim son adet tarihim 7temmuz

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  • Misafir
     
    17 Mart 2015 Salı 13:26

    benim son adet tarihim 20 aralik bebegim kiz mi erkek mi

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Şubat 2015 Salı 00:32

    son adet tarihim 14 subat

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Şubat 2015 Pazartesi 21:52

    benim son adet tarihim ocak 2kiz mi erkek mi sizce 2015

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Şubat 2015 Cumartesi 23:33

    son adet 28aralik yasim 33 kiz olurmu ya da erkekmi

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  • Misafir
     
    04 Şubat 2015 Çarşamba 19:16

    Benimde son adet tarihim 29 hazirandı yada temmuzdu tam hatırlamıyorum bu ne demek oluyor acaba bende merak ettim şimdi

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  • Misafir
     
    16 Ocak 2015 Cuma 13:54

    son adet tarim 2 kasim 2014 yas 23 bu ne demek

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Ocak 2015 Pazar 19:59

    son adet 10kasim 2014 yasim 21

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Ocak 2015 Cumartesi 13:32

    2014-son adet 13-10ay 1985-10ay-17gun dogum gunum erkekmı kızmı

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Ocak 2015 Cuma 18:57

    erkek 1981

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Ocak 2015 Cuma 18:55

    erkek

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Ocak 2015 Salı 14:08

    merhaba bir oglum var onda kusmadim ama kokular beni olduruyordu ve mide yanması yasadim 9 ay simdi ikinci hamileligim ikiz 4 ay bitiyor zaman zaman kusuyorum 5 kilo verdim acaba ogullarim mi olacak kizlarim mi ve vucudum tatliyi reddediyor yiyince geri geliyor bunda hic canim birseycekmiyor

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  • Misafir
     
    03 Ocak 2015 Cumartesi 17:12

    14 haftalik hameyim 10 gun var 14 olmasina doktorum kiz dedi ve ben tuzluyu cok yiyorum

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  • Misafir
     
    14 Aralık 2014 Pazar 23:21

    aralik ayinda hanile kaldiem erkekmi olacaq

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  • Misafir
     
    01 Aralık 2014 Pazartesi 12:43

    11 haftada ikili testinde doktor oyunu kızdan yana kullandı 12 haftada ise kendi doktorum bende oyumu erkekten yana kullaniyorum dedi cildircam en başa döndüm kizmi erkekmi midem hic bulanmiyor ama ablamin suan bir oğlu var ve 9ay boyunca kustu bence kusma bunyeyle ilgili..

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  • Misafir
     
    21 Kasım 2014 Cuma 07:22

    benin cok bulantım var ama kusamıyorun 3;5 aylıgım hala bulantım gecmedi

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  • Misafir
     
    17 Kasım 2014 Pazartesi 13:22

    birinci hamileliyimde hep midem bulaniyordi ve kiz cocuum oldu simdi ise midem bulanmiyor herseyide iyiyorum yinekiz dedi doktor nekadar doru onu hep beraber goreceyis nisan ayinda

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  • Misafir
     
    17 Kasım 2014 Pazartesi 09:35

    selam benim sorum lavabo açıcı derken sıvı olanlarmı yoksa toz olanlarmı merak ettim cevaplarsanız daha detaylı şekilde sevinirim teşekkürler.

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  • Misafir
     
    16 Kasım 2014 Pazar 15:28

    200 300

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  • Misafir
     
    16 Kasım 2014 Pazar 15:27

    anlamadım ezop erkekmi? kızmı yani????? gizemli yani bu açıklayın......??????????

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  • misafir
     
    31 Ekim 2014 Cuma 01:37

    sanırım herkezin bünyesi farklı ilk çocuğum kızdı ve hiç miğdem bulanmadı, canım hep tuzlu şeyler çekerdi şimdiki hamileliğim bayağı kötü geçiyor yaklaşık 6 haftadır miğdem bulanıyor ve kusuyorum tatlı tuzlu gibi herşeyi canım çekiyor ve şimdiki bebegim oğlanmı kızmı çok kararsızım.

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  • misafir
     
    17 Eylül 2014 Çarşamba 20:42

    burda yazanlara göre bebeğim erkek ikmali tüm hepsi erkeği gösteriyor.fakat benim kizin olacak...

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  • misafir
     
    15 Mayıs 2014 Perşembe 21:37

    selam ben 23 yasindayim son adetim 02 o5 2014tarihinde oldu bebeyimin erkek olmasini istiyorum bana cin takvimile yardimci olurmusunuz tesekkuller

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  • misafir
     
    06 Mayıs 2014 Salı 15:24

    bu yazılanlara göre oğlum olmalıydı ama kızımız olacak.çok enteresan.yeni nesil erkek veya kızlarda bir genetik sorun mu var acaba :))

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  • misafir
     
    28 Şubat 2012 Salı 16:10

    çok guzel sonunlar yapıyorsunuz

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