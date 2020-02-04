Hamilelikte hangi belirti hangi cinsiyete işaret ediyor?

Hemen belirtelim, bu tüyolarımız sadece eğlence için! Kesin bir sonuç belirtmez.
Meraktan ölüyorsunuz. Oradaki kız mı, yoksa bir erkek mi? Ultrason teknikleri size bunu söyleyebilir. Fakat yanılabilir de… O büyük buluşma anına kadar işte size bebeğinizin cinsiyetini bazen eğlenceli bazen tuhaf şekilde önceden öğrenme yolları...
Bunu sadece güney yönüne bakarak yapabilirsiniz. Eğer bebeği yukarıda taşıyorsanız, pembe kıyafetler hazırlayın. Eğer gebelikte göbeğiniz aşağıdaysa siz bir oğlan çocuğuna hamilesiniz.
Muayeneye gittiğinizde doppler’da bebeğin kalp atışlarını dinlerken doktorunuza kalp atış hızını sorun. Efsanelere göre dakikada 140 üzeri kalp atışı kız çocuğuna, 140 altında kalp atışı ise erkek çocuğuna işaret ediyor.
Her özel günde dondurmaya mı aşeriyorsunuz? Bazı kişiler bunun anlamını, bebeğin kız olduğuna yoruyor. Tuzlu ya da ekşi bir şeyler yemek istiyorsanız o zaman da bebeğin erkek olacağını iddia ediyorlar.
Eski çağlara ait bu yönteme göre hamile kaldığınız yaş ve ay, bebeğin cinsiyetini belirliyor. İnternette Çin doğum tablosu diye aratırsanız karşınıza bir tablo çıkacaktır. Deneyin!
İdrarınızı bir kaba yapın. Bunu doğum öncesi randevularda daha önce yapmıştınız zaten, yabancı değilsiniz değil mi? Bir çorba kaşığı kadar lavabo açıcıyı idrarınıza karıştırın ve meydana çıkan renge bakın. Yeşil rengin kız bebeğe, mavinin ise erkeğe işaret ettiği söyleniyor!
Maya efsanelerine göre bebeğin cinsiyetini annenin hamile kalma yaşı ve yılı belirler. Eğer bunların her ikiside, yani annenin hamile kalma yaşı da hamile kaldığı yıl da çiftse bebek kız olur. Biri çift diğeri tekse bebek erkektir.
Bunu sizin için bir arkadaşınız denemeli. Hamile arkadaşınızın bulunduğu ortamda onun önüne bir anahtar koyun. Eğer anahtarı alt bölümünden tutarsa kız, üst bölümünden tutarsa oğlu olacak demektir. Müjdeyi verebilirsiniz.
Eğer çılgınca patlamalar yaşıyorsanız nedeni kız bebeğinizdir. Kızların annelerinin güzelliğini alıp götürdüğüne inanılır. Bundan dolayı sinirlerinizin bozulması doğal değil mi? Merak etmeyin, siz hep güzelsiniz.
Alyansınızı bir ipin ucuna bağlayın. Bel hizanızdan yukarıya asın. Eğer daire çiziyorsa gelecekte bir oğlunuz olacak demektir, ileri geri düz bir hareket yapıyorsa kızınız olacaktır.
İlk 3 aylık dönemde çok ama çok mideniz bulanıyor. İşaretler kızınız olacağını söylüyor. Sabah bulantılarının erkeğe hamileyseniz çok fazla olmayacağı söylenir.
HT Hayat Gebelik Günlüğü sayfasına göz attınız mı?
HT Hayat'tan hamilelere özel: Hafta Hafta Hamilelik
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Benimde mide bulantim cok oluyor bir olum var bunun kiz olmasini istiyorum hemde cokCevapla
Ben onbeş günlük hamileyim evde test yaptım ikinci çizgi hafif pembe hiç et yemem ama bir haftadır İskender et köfte gibi soslu et yemekleri canım cekiyoCevapla
Bende üç aylık hamileyim ve canım sürekli tuz çekiyo sürekli uyumak istiyorum sizce erkekmidirCevapla
benimde aynı
Salam mende 24 haftalik hamileyim ama hic bulantilarim olmadiCevapla
Hiç bulantim yok şükür erkek bebegin olcak insaalah ilk oğlumda çok bulantim olmuştu hamilelikte hic bisey tutmuyor anlayacaginizCevapla
Bunlar hiç biri gerçek değil benimde üç oğlum var hiç biri birini tutmadı as ermelrim hep değişikti bunlara inanmayınCevapla
4 haftalikCevapla
Ben tatli ve portakal yiyorum acaba bebegimin cinsiyeti ne olur 1 aylik hamileyim cevap yazsaniz cok sevinirimCevapla
Selam arkadaşlar bende 14 haftalık hamileyim iki kızım var doktor yüksek ihtimalle buda kız dedi önünde kordon var çok net değil ama kendi tecrübem le buda kız dedi sizce değişirmi önümüzdeki haftalardaCevapla
3 aylık hamileyim bulantım sabahları hafif bi şekilde oluyo acı eksi istyo canım cinsiyet ne olurCevapla
3 aylik hamileyim hersey yiyorum bulantim hic olmadi since cinsiyeti ne olurCevapla
hiç belli olmuyor o banada erkek dediler bulantım olmadığı için kız bebeğim olacak nasipse bünyenin direnişine bağlı hayırlısı olsun :)
Slm Ben 3 aylik hamileyim bebegim sag gogsumun altinda hisediyorum cinsiyet hakinda yorumu plan varsa bekliyorumCevapla
kiz
Arkadaşlar merhaba benımde dünya tatlısı bir kızım var şimdide 10 haftalık hamileyim kızımda cok kustum sürekli uyku hali vardı ve limon yiyordum.şuan ki hamileliğimde kızıma göre az kusmalarm var ama uyku hali yok sadece agresiflik var.Ne olacak bilmiyorum ama hamilelik kişiye göre değişen bişey allah herşeyin hayırlısı versınCevapla
İlk gebeliyim felaketdi her gün kusuyordum aşetme ve iyrenme bulanyi vardi ama asla baş aqrim olmamisdi şimdi yine 9 haftam bu gün bitdi iyrenme üst sehve aşerme cok az kusma hic yok fakat baş aqrisi beni öldürüyoCevapla
ben surekli uyuyorum tatli seyler yiyorum bulantim yok bel ve kasik agrim var.Cevapla
12 03 aralık 20170Cevapla
SlmCevapla
16 haftalik hamileyim 3 ay boyunca mide bulantilari yasadim hic bisey yiyemedim tatli asermedim aslinda hicbisey asermedim ve bebegim erkek olcak ogrendim.Cevapla
10 haftalikti hamileyem midem hic bulanmiyor tuzlu veya isi istiyorum tatli yedimi kusuyorum cinsiyeti me olacak bilmiyorumCevapla
12 haftalikti gittim kiz dediler 20 haftalik oldu gecen gittim.erkek dedi anlam veremedim arkadaslarCevapla
10 haftalikti hamileyem midem hic bulanmiyor tuzlu veya isi istiyorum tatli yedimi kusuyorum cinsiyeti me olacak bilmiyorum
o daha 12 haftalikken cinsiyet tahmini yapan ebe veya doktorun hatasi. 20 haftalikken gorulen cinsiyetin dogruluk payi daha yuksektir.
7ayliq hamileyem tam cinsiyyetini deye bilmirler takvimlerde erkek cixir deqiq bilmiremCevapla
mevrana erkekmi kızmı
Vardır ama 2 aylikken bile erkek anlaşiliyorCevapla
bulantım.hıç.olmuyor.ekşı.tuzlu.portakal.eşerıyorum.cısıyetı.ne.olabılır
Herkese mrb.14 haftalık hamileyim dr gittim bebeğin cinsiyetini benzetti net bir cvb vermedi yanılma payı varmidir sizce lütfen cvb verin soruma bayanlarCevapla
FarketmezCevapla
Olum olmasını istiyorumCevapla
Kızım var bı tane oglum olmasını ıstıyorumCevapla
Bende herşeyden tiksiniyorum geçen seferde hamileyken öyleydi erkek oldu bu da öyle olabliirCevapla
ananas mide bulantısına iy geliyor diye duydumCevapla
mrb benim canim hic bisey istemiyor bazen tatli cok istiyor canimCevapla
bebeyiniz ne oldu kizmi ? erkeke mi?
Ben herşeyden tiksiniyorum acaba kızımı olacakCevapla
Bende 25 haftalık hamileyim 2 kızım var en son 19 haftadayken gittim doktora kız dedi ama çok ekşi tuzlu et tüketiyorum ve erkek gibi hissediyorum değişirmiCevapla
hayır değişmez kız denmişse kızdır bidki sefere allah gönlünüzce versin :)
ben dokuz haftalık hamileyim ve eriğe ve ekşiye cok aşerdim sizce cinsiyeti ne olur daha ılk bebegım olacakta cok heyecanlıyımCevapla
Ben be uçaylik hamileyim beş kizım var bu ne olur bilmemCevapla
Bende hamileyim fakat 17 haftalık daha cinsiyetimizi ogrenmexik ilk zamanlarda vardı ama su an daha kotu herseyden nefret ediyorum ufacık şeylerden bile modem bulanıyor aslında geçmesi gerekiyor ama benimki geçmedi bugün ogrenecez kış.etse cinsiyetimizi iki oğlum var bunu da Rabbim ne nasip ederseCevapla
18 yaşındayım kusmam yok baş dönmem var ccanım tatlı istiyor ama normaldede tatlı seviyorum hamilelikten mi bilmiyorum cinsiyeti ne olabilir ?Cevapla
ben hayatta baklama sevmem ogluma hamileyken kutu kutu baklavalari indirdim mideye:) allah saglikli bir bebek nasip etsin
En iyisi doktor zamanını beklemekCevapla
Benim ilk çocuğum kız oldu ve onda hep tatlı yedim ama 2cisinde tuzlu ve et ve süt ürünler yiyom buda erkek cinsiyeti öğrendik 4aylik hamileyim allah herkese nasip etsinCevapla
bende 14 haftalık hamileyim benim kızım cok hareketliydi ama bunda cok nadir haraket var acaba cinsiyeti ne ola bilirCevapla
Yahu bu lavano aç olayı hangi akılllının fikri her yer koku buluru oldu yavCevapla
35 yasymdayim kiz cojuk istiyorum hamileyimCevapla
kiziniz oldu mu ?
Dogrumu ya bunlar bence inanmayın allahın zoruna giderCevapla
ben hamilemiyim degilmiyin bilmiyorum adet donemim 26 sinda gelicekti ama gelmedi bn 25 sinde test yaptim test tek cubuk cizgi cikti birdaha test yapmadim ama hastaligim gelmedi 5 gun oldu internetten hamilelik takvimide hesapladigim kadariyla 3 gunluk hamile cikti bilmiyorum hamilemiyim degilmiyimCevapla
Bunu öğrenmek çok kolay kasıkta sağda oynarsa erkek solda oynarsa kız hiç Şaşmaz deneyin ve yorum bırakınCevapla
ben daha 3 haftalık hamileyim ama sanki sag tarafımda biraz agrı oluyor ama sag kız sol erkek degilmi ben öyle biliyordu
3 günlük hamilelkte kan testnde ve idrarda çıkmaz
YanlışCevapla
seni̇ sevi̇yom
Bizimki kirmizi oldu fikri olan varmiCevapla
Slm bu lavobo açıcı ne oluyoCevapla
Bunların hepsi yanlış bunlara göre oğlumuz olacaktı ama kız olduCevapla
aynen katılıyorum bizimde benimde kızım olucak ama bunlara bakılırsa erkek diyorda ben inanmıyorum
İdrarla yapacağımız sonucunu ne kadar beklemeliyizCevapla
slm bn 3 aylık hamileyim 18 yaşındym tuzlu ve ekşi istiyo cnm bulantm kusmam yok baş dnmesi varCevapla
erkek
bu belirtilere bakilirsa benim oglum olcak, ama doktor gecen kiza benziyor dedi bacak arasi bos dedi dr yaniliyo olabilir miCevapla
Ruyada anahtar gornekCevapla
ben 5 aylık hamileyim kusmuyorum hiç 13. haftada öğrendim çocuğumun cinsiyetiniCevapla
2 buçuk yaşında bi kızım var şimdi 2 aylik hamileyim sabahlari bulantim var ama hic kusamiyorum canim mandalina bide aci süs biber istiyor eşimle erkek cocugumuz olsun istiyoruz sizce cinsiyet nedir son adet tarihim 8 mayis yardimci olursanız çok sevinirim teşekkürler arkadaslarCevapla
1 aylik hamileyim bir oglum var ogluma cok kusuyordum bunda hic kusmadim cinseyeti ne acaba cok merak ediyorumCevapla
3 büçük aylık hamileyim yaşım 36 nisan ayında hamile kaldım bulantım hiç olmadı diyebiliriz aşermede acır aş erdim benim neyim olur acabaCevapla
Bir buçuk aylık hamileyim çok az kusuyorum herkes kızın olacak diyo bazıları erkek olcak dio çok merak ediyorum kız mı erkek mı olduğunuCevapla
8 aylik hamileyim dr kiz dedi ama erkek hissediyorum bulanti olmadi et yedim surekli acaba erkek olurmuCevapla
hamilemiyim bilmiyotum nasıl anlarımCevapla
Tatil yedim kızım oldu tuzlu ve et ağırlık yedim oğlum oldu tekrar tuz şeyler yiyorum galiba oğulm olckCevapla
Bende 2 buçuk hamile yim her şey i yiyomCevapla
Hepsini biliyorum ama hep ters sekilde. Hic bulantim olmadi kizim oldu. Eksi istedim kizim oldu. Yani inanmayinCevapla
Ben sürekli uyuyorum sizce erkekmi?Cevapla
7 hayvan varCevapla
benim bebeğim erkek 3 ay kustum sabah aksamCevapla
Eksi yemedim tatli aserdim bulanti cok olmadi uyku asiri fazla oluyo kilo almadim henuz 17.haftadayim bir kizim olacak insallah Belirtilere gore hareket etmeyin derim :) Ama cin takvimine bakilabilir benimkii tuttuCevapla
17 haftalik hamileyim Tatli yedim,mide bulantim bri iki hafta kadar surdu cok cekmedim (sanslilardanim) cok asiri asermelerim olmadi ama ogle uykularim inanilmaz artti oturdugum yerde uyuyakalabiliyorum gece uykum da cok derin Kokulara hassasiyetim inanilmaz derecede artti tiksindigim yiyemedigiimCevapla
Hamileligin ilk aylarında bulantıları olmayanlar cok sanslılar .. 24 saat bulantı kusma hayattan bezdm resmen yemeklerden tat almıyorum. Hersey igrenc kokuyo dayanılmaz ..Cevapla
5 aylik hamileyim cinsiyet belli olmadi mide bulantisi olmadi belim cok agriyor acaba cinsiyeti nedirCevapla
erkek
Bel ağrısı ve yüzlü şeyler aseriyomCevapla
Iki aylık hamileyim bulan tim olmadıCevapla
Bel agrısı ve tuzlu şeylere aşermeCevapla
Burdaki tum yazilar tam tersiCevapla
18 haftalik hamileyim bebek cinsiyetini gostermiyo dr kiza benziyo dedi acaba cinsiyeti nedirCevapla
17 haftalık hamileyim dıyen arkadas senın bır kızın olcak utandıgı için gostermıyo kendını ....sımdıden allah analı babalı buyutsun insallah..bacımCevapla
seninki erkek cnm.hiç bulantım yok diyoqsun.Cevapla
2 oglum var.son bi cocuk daha istiyorum ve kız olsun.kız olması içın napmalıyım?lütfen bana bi yol gösterın.ne zaman ilişkiye girmeliyimCevapla
kızlar bı kizim olmasini çok istiyorum.napmalıyımCevapla
17 haftalik hamileyim cinsiyetini göstermiyor acaba bebegim kizmi erkek miCevapla
Ilk 3 ay hic midem bulanmadi hamileliyim cok rahat. Ilk 3 ay limonda yedim pastada. Suan canim sürekli tatli cekiyor. Hayirlisiyla bir oglum olacakCevapla
4 aylık hamilemCevapla
ben 18 haftalik hamileyim bnm ilk 3.5 ayimda siddetli kusma oluyordu simdede norml olmus ve canm ilk aylarimda tatli cok istiyordu simdi ise eksi ve tuzlu istiyo hele limonu gorunce hic kendimi tutamiyorum bi doktor erkek dedi digeri kiz dedi bnde bilmiyoyorm lutfn bna yardimci olur musunuzCevapla
Merhaba Benim 18 hafta hala midem bulanıyor tatlı da yiyemiyorumr ekşide cinsiyeti çok çok merak ediyorum tabi önce sağlığıCevapla
Men turş şeyler yeyirem bu oglandi ya qiz?Cevapla
Salam men ayin 15 olmalıyım olmadım. Uziye geldim Gosdermedi. Teste 2 Xett Duwur. Sizce men hamileler?Cevapla
8 haftalık hamıleyım ve bu belırtıler pek yok kusma bulntı vs hıc bıse sadece kasıklarımda cok agrı var ve cnm herangı bıse ıstemıyor tatlı veye tuzlu sadece bıse aklıma getırıyorum ve yıyım dıorum snra yaglı veye tuzlu bıseyse hemen bı tıksınme geıyo ymek yıemıyorum rahatlıkla yedıgım sadece meyveler ılk cocugum kızdı ve boyle seyler hıcc olmadı kasıklarım bıle agrımıyordu bu cocuk benı cok zorluyo hep yatasım gelıyo bı ıs yapamıyorum cınsıyetını cok merak edıyorumCevapla
bi̇ oğlun olur i̇nşallah
14 haftaLlk hamileyim cok tutlu canlm cekiyor ?Cevapla
Doktora gidin kiz mi erkek orda beli o llurCevapla
14 haftalık hamileyim cinsiyetini bu haftada öğrenmem mümkün mü acaba bide genelde açıkınca midem bulanır ve sabah ilk uyandıgımda çok ama çok midem bulanıyo acaba kız mı bilemedimCevapla
14-16hafta cınsıyet bellı oluyor turkıyeye 16 haftada cınsıyetı söylüyorlar
32 haftalik hamileyim 1 oglum var.. hep meyve yedim. Tursu yemistim oglumda. Uzi erkek dedi bulantim var ama kusmuyorum. Allah saglikli versin bebegimi insCevapla
Lavabo acisini yaptim turuncu çıktı cinsiyet nedir oluyor zamanCevapla
Lavabo acisini yaptim turuncu çıktı cinsiyet nedir oluyor zamanCevapla
1 kızım iki oğlum var şuanda 27 haftalık hamleyi m ben diğer hamilelik lerim le kıyaslandığında erkek diyorum ama doktor kız diyor ben hiçte kız hissetmiyorum acaba ben mi yoksa doktor mu yanılıyor acabaCevapla
merhabaCevapla
13 haftalık hamileyim doktor erkek gibi dedi ama sen yinede mavi bişey alma dedi bende çok limon yiyorum kızm olsun. istiyorum ama tabi önce sağlıklı olması bilgisi olan varsa aydınlatsın beni kız gibi hissediyorum ben çünküCevapla
5 haftalık iken doktor rahime yerleşme şekli erkek gibi dedi 7 haftada kalp ritmine göre yine erkek dedi bu hafta 13 bitmişti kız gibi dediCevapla
MerhabaCevapla
İlk cocugum olucak cin takviminde erkek cikiyor 7 haftalik hamileyken doktor kalp atislari 140 demisti cinsiyet nedir bilmiyorumCevapla
Bazıları doğru değilCevapla
2 kizm var hamileyken ne midm bulndi ne basm döndü.şuan 6 haftlk hamilyim biraz mide bulntilarim var.bn inanmıyorum bu tatli tuzlu olayinaolayina.cin takviminde iki kizimdada tutmuştu.bunda erkek diyor hayirlisi baklm sağlıkla olsundaCevapla
Nasip herşeyCevapla
benim hiç bulantı kusma uyku halim olmadı e cinsiyetini çok merak ediyorum abi öncelikle sağlıklı ılımlı olsunCevapla
benım canım hep eşkı tuzlu ve çıkolata ıstıyor erkek beklıyorum olmasını çok ısterım çunkı 3 tane çok güzel kızım varCevapla
yaa kizlar bnm ilkin kizim oldu simdide 6aylik hamileyim doktorlar kizdiyo ama bmm icimde hep erkek olucak hissi var onun icin cok merak ediyorum midem ilkin cok bulaniyordu ama bu bebekte oyle deyilCevapla
benim son adetim 21aralikCevapla
10.12.2014 son adetimCevapla
son adetim 27 subatCevapla
benim son adetim 27 subatCevapla
benim son adet tarihim 7temmuzCevapla
benim son adet tarihim 20 aralik bebegim kiz mi erkek miCevapla
son adet tarihim 14 subatCevapla
benim son adet tarihim ocak 2kiz mi erkek mi sizce 2015Cevapla
son adet 28aralik yasim 33 kiz olurmu ya da erkekmiCevapla
Benimde son adet tarihim 29 hazirandı yada temmuzdu tam hatırlamıyorum bu ne demek oluyor acaba bende merak ettim şimdiCevapla
son adet tarim 2 kasim 2014 yas 23 bu ne demekCevapla
son adet 10kasim 2014 yasim 21Cevapla
2014-son adet 13-10ay 1985-10ay-17gun dogum gunum erkekmı kızmıCevapla
erkek 1981Cevapla
erkekCevapla
merhaba bir oglum var onda kusmadim ama kokular beni olduruyordu ve mide yanması yasadim 9 ay simdi ikinci hamileligim ikiz 4 ay bitiyor zaman zaman kusuyorum 5 kilo verdim acaba ogullarim mi olacak kizlarim mi ve vucudum tatliyi reddediyor yiyince geri geliyor bunda hic canim birseycekmiyorCevapla
14 haftalik hameyim 10 gun var 14 olmasina doktorum kiz dedi ve ben tuzluyu cok yiyorumCevapla
aralik ayinda hanile kaldiem erkekmi olacaqCevapla
11 haftada ikili testinde doktor oyunu kızdan yana kullandı 12 haftada ise kendi doktorum bende oyumu erkekten yana kullaniyorum dedi cildircam en başa döndüm kizmi erkekmi midem hic bulanmiyor ama ablamin suan bir oğlu var ve 9ay boyunca kustu bence kusma bunyeyle ilgili..Cevapla
benin cok bulantım var ama kusamıyorun 3;5 aylıgım hala bulantım gecmediCevapla
birinci hamileliyimde hep midem bulaniyordi ve kiz cocuum oldu simdi ise midem bulanmiyor herseyide iyiyorum yinekiz dedi doktor nekadar doru onu hep beraber goreceyis nisan ayindaCevapla
selam benim sorum lavabo açıcı derken sıvı olanlarmı yoksa toz olanlarmı merak ettim cevaplarsanız daha detaylı şekilde sevinirim teşekkürler.Cevapla
200 300Cevapla
anlamadım ezop erkekmi? kızmı yani????? gizemli yani bu açıklayın......??????????Cevapla
sanırım herkezin bünyesi farklı ilk çocuğum kızdı ve hiç miğdem bulanmadı, canım hep tuzlu şeyler çekerdi şimdiki hamileliğim bayağı kötü geçiyor yaklaşık 6 haftadır miğdem bulanıyor ve kusuyorum tatlı tuzlu gibi herşeyi canım çekiyor ve şimdiki bebegim oğlanmı kızmı çok kararsızım.Cevapla
burda yazanlara göre bebeğim erkek ikmali tüm hepsi erkeği gösteriyor.fakat benim kizin olacak...Cevapla
selam ben 23 yasindayim son adetim 02 o5 2014tarihinde oldu bebeyimin erkek olmasini istiyorum bana cin takvimile yardimci olurmusunuz tesekkullerCevapla
bu yazılanlara göre oğlum olmalıydı ama kızımız olacak.çok enteresan.yeni nesil erkek veya kızlarda bir genetik sorun mu var acaba :))Cevapla
çok guzel sonunlar yapıyorsunuzCevapla