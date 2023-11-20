Antibiyotik kullanmak ruh halini nasıl etkiler?

Bağırsak sağlığımızın ruh halimizle doğrudan ilişkili olduğuna bakılırsa, antibiyotik kullanımının depresyonla ilişkisi soru işareti oluşturabilir.

Antibiyotik kullanmak ruh halini nasıl etkiler?
Sağlık
Giriş: 20 Kasım 2023 11:04
ABONE OL

Bağırsak sağlığının ruh sağlığı üzerindeki önemine dikkat çeken bazı çalışmalar, konunun genel sağlığımız için önemini de vurguluyor.


Bağırsaklarımızla beynimizi birbirine bağlayan etkileşimin temelinde, bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikroorganizma, yani mikrobiyom yer alır. Mikrobiyom, vücudumuzun sindirim sürecinde olduğu kadar, hormon üretimi ve beyin işlevleri gibi pek çok alanda da rol oynuyor, bu yanıyla da sistemimizdeki, dolayısıyla sağlığımızdaki en önemli faktörlerden biri. Bağırsak beyin ilişkisi, ruh sağlığımız da dahil olmak üzere genel sağlığımızdaki birçok faktör üzerinde etkili.


Antibiyotikler bağırsakları nasıl etkiler?

Son yıllarda antibiyotik kullanımının bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkileri yoğun bir şekilde araştırıldı ve birçok önemli sonuç elde edildi.


2018 yılında "Nature" dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, antibiyotiklerin kullanımı, bağırsak mikrobiyomunun bileşimini önemli ölçüde etkiliyor.


Ciprofloksasin adlı antibiyotik ile yapılan bu çalışmada, üç sağlıklı bireyin dışkı örneklerinde yaklaşık üçte bir oranında bakteri türlerinde değişiklik olduğu tespit edildi. Bu değişiklikler, mikrobiyomun taksonomik zenginliğini, çeşitliliğini ve eşitliğini azalttı. Çoğu bakteri grubu tedavi sonrası toparlansa da, bazı türler altı ay sonra bile tamamen iyileşmedi.


Antibiyotik kullanımının, bağırsak mikrobiyomunun dengesini bozarak konakçının metabolizmasını ve bağışıklık sistemini etkileyebileceği belirtiliyor.


Antibiyotik sonrası bağırsak sağlığı
Antibiyotik sonrası bağırsak sağlığı Birkaç gün antibiyotik kullandık...
Bağırsaklarımız ruh halimizi doğrudan etkiliyor Birbiriyle sıkı sıkıya ilişki iç...

Antibiyotik kullanımı bağırsaklara zarar verir mi?

Antibiyotikler, vücuttaki hem zararlı hem de yararlı mikroorganizmaları hedef alır. Bu geniş kapsamlı etki, mikrobiyomumuzun doğal dengesini bozabilir. Antibiyotik kullanımı, hem zararlı bakterileri ortadan kaldırırken hem de bağırsaklarımızda yaşayan yararlı mikroorganizmaları azaltabilir, bu da bağırsak florasının dengesinin bozulmasına yol açar.


Kopenhag Üniversitesi ve Steno Diyabet Merkezi liderliğindeki uluslararası bir ekibin yürüttüğü araştırmada, sağlıklı genç erkeklere 4 gün boyunca 3 adet antibiyotik verildi. Bunun sonucunda bağırsak bakterilerinin neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı ve ardından çoğu bakteri türünün altı aylık bir sürede kademeli olarak iyileşmeye başlayabildiği görüldü.


Nature Microbiology'de yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, çalışmaya katılan denek erkekler altı aydan sonra hala ortak yararlı bakterilerden dokuzunu yenileyememişti ve potansiyel olarak istenmeyen birkaç yeni bağırsak bakterisi kolonize etmişti.


Çalışmanın lideri Profesör Oluf Pedersen: "Çalışmada sağlıklı yetişkinlerin bağırsak bakteri topluluğunun dirençli olduğunu ve aynı anda üç farklı antibiyotiğe kısa süreli maruz kaldıktan sonra iyileşebildiğini görmüş olduk” diye açıklıyor: “Ancak bulgularımız, geniş spektrumlu antibiyotiklere maruz kalmanın bağırsak bakteri ekosisteminin çeşitliliğini azaltabileceğini de gösteriyor. Antibiyotikler insan sağlığını korumak için bir nimet olabilir, ancak yalnızca bakteriyel bir enfeksiyon nedeninin açık kanıtlarına dayanarak kullanılmalıdır."


Farklı araştırmalara göre, Afrika ve Amazonların belirli bölgelerinde yaşayan yerli insanlara kıyasla, Batılı insanların bağırsak mikrobiyotalarında önemli ölçüde daha az çeşitlilik söz konusu. Profesör Oluf Pedersen, bu durumu da Batı’da bulaşıcı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak antibiyotik kullanılıyor olmasına bağlıyor.


Bağırsak sağlığı ruh sağlığını etkiler mi?

Bağırsak florasının dengesininin bozulması, dolaylı yoldan ruh sağlığımızı da etkileyebilir. Depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları ile bağırsak mikrobiyomu arasındaki bağlantı, bilim dünyasında giderek daha fazla ilgi çekiyor. Bu bağlantıyı anlamak, antibiyotik kullanımının depresyon üzerindeki potansiyel etkilerini de açığa çıkarabilir.


Ruh sağlığımızın bağırsak sağlığımızla bu kadar yakından ilişkili olması, bilim dünyasında "bağırsak-beyin ekseni" adı verilen çift yönlü bir iletişim ağının varlığına işaret ediyor. Bu ağ, bağırsaklarımızdaki mikropların beyin işlevlerimizi ve ruh halimizi etkileyebileceğini gösteriyor. Bağırsak-beyin ekseni, vagus siniri aracılığıyla, bağırsaklarımızdan beyne bilgi akışını sağlar. Bu sinir, bağırsaklarımızda hissettiğimiz duyguları beyne ileterek, ruh halimizi etkileyebilir. Örneğin, stresli durumlarda beyin-bağırsak arasındaki bu iletişim, fiziksel tepkilere yol açabilir.


Mikrobiyotanın etkileri ve ruh sağlığı

Bağırsak mikrobiyotamızın çeşitliliği ve bileşimi, ruh sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bazı araştırmalar, anksiyete ve depresyon ile bağırsak mikrobiyomu arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Örneğin, Clinical Psychology Review dergisinde yayınlanan bir çalışmada, anksiyete ve depresyon yaşayan kişilerin bağırsaklarında iltihaplanmaya neden olan bakteri türlerinin daha yaygın olduğu bulundu. Ayrıca, The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir başka çalışma, meyve, sebze, balık ve kepekli tahıllar bakımından zengin diyetlerin depresyon riskini azaltabileceğini gösteriyor.


Bu çalışmalar, bağırsak mikrobiyomunun ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlamamızda önemli bir yol gösterici olabilir. Sağlıklı ve dengeli bir diyet, bağırsak mikrobiyomumuzu olumlu yönde etkileyerek, ruh sağlığımızı da destekleyebilir.


Bağırsağın işlevi düşündüğümüzden daha önemli!
Bağırsağın işlevi düşündüğümüzden daha önemli! Bağırsaklarımız ile beynimiz ara...
Yavaş nefes ile sinir sisteminizi ‘hack’leyebilirsiniz Yeni nörobilim araştırmaları sad...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.