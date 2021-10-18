Bağırsaklarımız ruh halimizi nasıl etkiler?

Birbiriyle sıkı sıkıya ilişki içinde olan bağırsaklarımız ve beynimizde meydana gelen değişimler, ruh halimizi doğrudan etkileyebiliyor.

Bağırsaklarımız ruh halimizi nasıl etkiler?
Sağlık
18 Ekim 2021 Pazartesi

Stresin neredeyse tüm hastalıklarla ilişkisi olduğunu biliyoruz. Bağırsak sağlığı da stres ve genel ruh hali ile doğrudan ilişkili. Hatta stres, çeşitli bağırsak sorunlarına neden olabilir, bu da ruh halimizi etkileyerek anksiyete gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu da ciddi sindirim sorunları olarak kendini gösterebilir.


Bu fiziksel döngü uzun zamandır bilinen ve hakkında çeşitli araştırmalar yapılan bir konu. Peki bağırsaklardaki küçük değişimlerin bile ruh halimizi doğrudan etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Stres ve bağırsaklar bağlantısı çok önemlidir, bu bağlantıları bilmek ve takip etmek de hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı korumak için en başta yapılacaklar arasında geliyor.


Bağırsak-beyin ekseni: Ayrıntılı bir iletişim ağı

Hiç midenizde kelebekler uçuştu mu? Bu his, bağırsak ve beyin ilişkisinin en açık belirtisi. Bağırsaklarımızda, beyinle hem doğrudan hem de dolaylı olarak iletişim kuran yüz milyonlarca nöron vardır. Bu eksen, nöronlarla birlikte ve hormonları, bağışıklık sistemini ve bağırsakları, omuriliği, beyni ve vücuttaki en uzun sinir olan vagusu içeren sinir sisteminin de dahil olduğu karmaşık, iki yönlü bir sistemdir. Bu nedenle bağırsak, bazen ikinci beynimiz olarak adlandırılır.


Bağırsaklardaki dengesizlikler ve değişiklikler, bağırsak sızıntısına (daha yaygın olarak "sızdıran bağırsak" olarak bilinen duruma) neden olabilir ve ayrıca ishale, kabızlığa, iltihaplanmaya ve olumlu bir ruh halini destekleyen nörotransmiterlerde düşüşe de neden olabilir. Tüm bu faktörler zihinsel sağlığı etkileyerek depresyon, beyin sisi ve tabii ki gibi stres gibi belirtileri ortaya çıkarabilir. Stresli beyin, daha sonra rahatsız edici gastrointestinal semptomlara katkıda bulunacak şekillerde tepki verir. Bu da zamanla bir kısır döngüye dönüşür, beyin bağırsakları, bağırsaklar beyni etkilemeye devam eder. Ancak bunu yönetmenize yardımcı olacak basit bir yol var: Probiyotik takviyesi almak.


Probiyotikler ve bağırsak-beyin sağlığı

Bağırsaklar ve beyin ekseninde meydana gelen fonksiyon bozukluğu döngüsünü kırmak için genellikle şunlar önerilir:

  • Antienflamatuar beslenme ve enflamasyona neden olan yiyeceklerden uzak durmak,

  • Düzenli egzersiz yapmak,

  • Meditasyon pratiği ile gevşeme tekniklerini öğrenmek ve bunu düzenli olarak yapmak,

  • Temek bağırsak destekleyici besinlerden tüketmek,

  • Soruna yönelik probiyotik takviyesi almak.

Hangi probiyotik takviyesini almanın sizin için daha iyi olacağını doktorunuza ya da diyetisyeninize danışmanız gerekir. Diğer önlemlerle birlikte doğru probiyotik takviyesini alarak bağırsak sağlığınızı desteklemek, ruh sağlığınızı da desteklemenin en iyi yolu olacaktır.


Referanslar:

Jessica Timmons. "Gut Feelings Are Real: How Gut Health Affects Our Mood". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/gut-feelings-are-real-how-gut-health-affects-our-mood. (06.01.2021).


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