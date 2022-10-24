Akrep burcunda Güneş Tutulması - Özgürlük yolundaki son savaş!

Hayatımızı öncesi ve sonrası olarak ikiye ayıracak çok güçlü bir tutulma bizleri bekliyor!

Güneş Tutulması ile ilgili teknik bilgiler

25 Ekim İstanbul saatine göre 13.48’de 02° Akrep burcunda parçalı bir güneş tutulması gerçekleşecek. Avrupa, Güney/Batı Asya, Kuzey/Doğu Afrika ve Atlantik bölgeleri ve bu bölgelerdeki ülkeler tutulmanın etkisi altında olacak. Tutulma Güney Ay Düğümü yönünde, Venüs tutulmaya partil kavuşumda, tutulma yöneticisi Mars İkizler burcunda Neptün’e kare, Uranüs-Satürn karesi aktif, an haritasında yükselende Oğlak burcu bulunuyor!

2022’nin son iki tutulmasından birini yaşayacağız. 25 Ekim’de Akrep burcunda bir Güneş Tutulması ve 08 Kasım’da ise Boğa burcunda bir Ay Tutulması bizleri bekliyor.

Tutulma enerjileri ve etkileri çok güçlüdür. Akşamdan sabaha etkilerini göstermezler. Hayatımıza yansımaları ve etkileri minimum 1 ay öncesinde başlar, +12 ay devam eder. Aynı domino taşı etkisi gibi hayatımızda tetikleyici faktör olarak çalışırlar. Bir tutulmanın aynı aksta gerçekleşmesi, 9 ve 18 yıllık döngüler halinde çalıştığından, hayatımızda önemli virajların kaynaklarıdır.

Bireysel hayatımıza etkileri neler olacak?

Hayatımızı öncesi ve sonrası olarak ikiye ayıracak çok güçlü bir tutulma bizleri bekliyor!

Güneş tutulmaları Yeniay enerjileridir. Hayatımızda yeni başlangıçlara, milatlara sebep olurlar. Ancak Akrep burcunda ve Güney Ay düğümü yönünde bir tutulmadan bahsediyorsak yeni başlangıçlara geçebilmemiz için önce bazı krizleri yaşamamız gerekecek. Her son yeni bir başlangıçtır edasında önce bazı vazgeçişleri ve bitişleri yaşatacak. Mücadeleyle gelen, özgürlük yolunda son kez yaşanacak savaş gibi düşünün bu tutulmayı!

Birçok kişi hayatında yeni bir sayfa açacak. Kendine yeni bir kimlik yaratacak bu tutulma ile… Eskiden zevk aldığınız temalar artık size zevk vermeyebilir. Gerçek anlamda bir dönüşüm dönemi… Bu dönemden sonra kendi karakterinizi bile tanımayabilirsiniz. Zevkleriniz, hayat beklentilerinizi değiştirecek cinsten çok güçlü bir tutulma yaşamak. Hayat değerlerinizi ve tanımlarınızı baştan yazacaksınız.

Tutunduğunuz değerleri, alışkanlıkları tekrar sorgulatacak. Hayatınızdan elenmesi gereken kişiler, eşyalar, işler, şehirler elenecek, ruhunuza iyi gelmeyen her şeyi zorda olsa bıraktıracak bir tutulma… Yüzeysel olan her şeyden vazgeçiş dönemi…

Akrep ya heptir, ya hiçtir… İçine sinen şeyleri yapmak ister tutkuyla. O yüzden ruhunuza ait şeyler için mücadele edin bu dönem… Yenilenmek ve daha mutlu bir siz yaratmak için yaşandı tüm fırtına… Ve artık değişmek için hazırsınız. Özellikle Kasım 2021, Nisan-Mayıs 2022 ayları başlatılan her konunun, atılan her adımın nihai sonuçlarını hazırlıyor bu tutulma…

Doğum öncesi sancı gibi düşünün! Kanaldan geçiş zorlu bir parkur. Ancak süreç tamamlandığında yeni bir hayat başlayacak. Akrep burcu doğum haritalarınızda hangi alanı temsil ediyorsa ve hangi gezegenlerinize 1.dereceden etki ediyorsa hayatınıza değişimler o alanlardan yansıyacaktır.

Astrolojide Akrep burcunda bir tutulma neleri ifade ediyor?

Kollektif etkileri neler olacak?

Astroloji döngüsel çalışır. Belli periyotlarda gerçekleşen tutulma aksları bize içinde bulunduğumuz dönemde, yaşanacak konular hakkında, önemli bilgiler verirler.

Akrep burcunun sembolikteki anahtar kelimeleri ve temsil ettiği konular ise şunlardır: Yer altı kaynakları, madenler, petrol, kimyevi, radyoaktif maddeler, nükleer krizler, iflaslar, vergiler, borçlar, alacaklar, krediler, felaketler, toplu ölümler, cinsel konular, tacizler, gizli örgütler, tarikatlar, mafyöz konular. Bu dönem kimyevi madde sızıntılarına, zehirlenmelere, nükleer enerjiye ve silahlara, patlamalara ekstra dikkat etmek gerekiyor.

Perde arkası gizli sırların açığa çıkabileceği, sansasyonel olaylara çok açık… Özellikle tutulmaya Venüs eşlik ettiğinden toplumda tanınmış kişilerin gizli ilişkilerine, aşklarına, skandallarına tanık olabiliriz. Her türlü konuda halının altına süpürülmüş şeylerin çıkacağı ve etrafı toza dumana katacak cinsten etki yaratabileceğini unutmayın!

Cinsel skandallar, tacizler, tecavüzler, kadına ve çocuklara şiddet konuları ciddi gündemler yaratabilir.

Oğlak burcu devlet yapıları, kurumları ve sistemleri ile alakalıdır.

Tutulma esnasında Oğlak burcu yükseldiğinden, Plüton yükselen derecesine çok yakın olduğundan, tutulma Güney Ay düğümü ile kavuşumda olduğundan dünyada liderlerinin hayatında önemli değişimlerin gerçekleşeceğini bize vurguluyor. Dünyada bazı liderlerin değişebileceği, istifa edebileceği durumlar ve konular yaratabilir. Ayrıca hükümet tarafında yeni düzenlemelerin ve dönüşümlerin olabileceği ve bu yeni düzenlemelerin kalıcı olması yönünde destekleyici gözüküyor bu tutulma.

Sağlık alanında etkileri nelerdir?

Akrep burcu üreme organları, genital bölge, penis, rahim hastalıkları, mesane bölgesi ve cinsel hastalıklar ile alakalıdır. Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklarda dikkatli olmakta fayda var. Bu bölgelerde risk taşıyorsanız doktor kontrollerinizi aksatmamanızı tavsiye ederim.

“Sana ait olan seni bulur” şeker portakalı

Aşk tutulması!

Tutulmaya partil kavuşumda eşlik eden Venüs, Akrep burcunda güçsüz konumdadır. Gölge yanlarını aktif edebilir. Kıskançlıklara, güç savaşlarına, egolara, intikam dürtüsüne ekstra dikkat etmek gerekiyor.

Bazı kişiler için hayatının sürpriz ve kadersel aşklarını getirirken, bazı kişilerinde ilişkisinde bitişlere sebebiyet verecek.

Yeni başlayacak ilişkiler için güven duygusuna ekstra önemli olacak. Ruhsal olarak tamamlanmışlık hissiyatı veren, derin ve tutkulu ilişkileri, aşkları destekleyecek. Yüzeysel ve geçici ilişkiler dönemi geride kaldı!

Bu dönem, bilinçaltınızı keşfetmek için ise çok destekleyici. Farkındalık enerjisi çok yüksek olacak.

Türkiye’yi neler bekliyor?

Türkiye’nin 5/11 aksını etkileyen bu tutulmalar, çocuklar, gençler, eğlence, sanat, sportif aktiviteler, spekülatif yatırım alanları, uluslararası paktlar, meclis gibi konuları ülke gündemine taşıyabilir, bu konularda çeşitli stresler yaratabilir.

Hepimizin hayatına güzellikler getirsin.

Sevgilerimle,

Buşra Efe

Akrep burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması ile ilgili diğer içeriklerimiz:

Kutsal bedenin kararması: Güneş Tutulması

25 Ekim Güneş Tutulması’nın yükselen burçlara etkileri

25 Ekim 2022 Akrep burcunda Güneş Tutulması ve burçlara etkileri

Akrep burcunda Güneş Tutulması: Fortuna