25 Ekim 2022 Akrep burcunda Güneş Tutulması ve burçlara etkileri

Esenlikler. 25 Ekim 2022 saat 13:48’de Akrep burcunun 2. Derecesinde bir Güneş tTtulması meydana gelecek. Güneş Tutulmaları birer Yeniay’dır ve onlar da Yeniay’lar gibi yeni başlangıçları, bilincimizin yeni durumunu ifade ederler. Yaklaşık 1 ay öncesinden başlar ve sonrasındaki 6 ay süre ile devam ederler. Kimine göre bu süre daha uzundur fakat biz genel olarak bir sonraki Ay Tutulması’na kadar, yani Dolunay fazına kadar alırız. Kasım Ay’ında bir Ay Tutulması olacak fakat o bu Yeniay’ın yani güneş tutulmasının son bulduğu tutulma olmayacak. Kısacası bu iki tutulma iç içe geçecek gibi düşünebiliriz. İçinde bulunduğumuz zamanın kalitesini 6 ay süreyle bu iki tutulma ana hatlarıyla belirleyecek.

Bildiğiniz gibi bu dönemde tutulmalar ve dolayısıyla ay düğümleri Boğa-Akrep aksında. Bu aks genellikle finansal konuları, sahip olma konularını anlatır. Akrep işin kendinde olmayanı elde etmek için krize girme, kötüye bulaşma temasını anlatırken Boğa elindekini koruma ve onunla mutlu olma aşamasıdır. Bu dönem krizli ve cesur Akrep dönemi olacak. Yani daha manipulatif, şartları zorlayan, haritamızda hangi alandaysa krizlere girmeye müsait, elde etme tutkusu yüksek bir yapıda olacağız. Ayrıca bu tutulma güney düğüm tarafında, yani biraz daha zorlayıcı etkileri olduğu söylenebilir. Kuzey düğümünde olanlar daha kolay akıştadır.

An haritasının yükselen burcunun da Oğlak olması ve içerisinde Plüton olması kriz ve zorlayıcılık temasını birkaç kat daha artırıyor. Yine devlete yönelik konular, iş hayatı, hiyerarşiyi ilgilendiren konular da bu dönemde ön planda ve dönüşümsel bir şekilde. Yani devleti ilgilendiren kademelerde değişiklikler, istifalar veya devrilmeler söz konusu olabilir. Yeni bir dönem başlatıcı olarak dönüşümler yaşanabilir.

An derecesinin yönetici gezegeni Mars da gerileyen durumda ve ikizlerde. Bu da maalesef zamanlama problemleri, kazalar, yanlış yapılan hareketler, yalan, yanlış iletişim, yanlış anlama, anlaşılma gibi konuları da devreye sokacaktır. An derecesi haritanın 9. Evinde bu da yine siyasi konulara, felsefe, din ile ilgili konulara akademik konulara vurgu yapıyor. Bu dönemde dünyadaki gerilimin hızı biraz daha artabilir maalesef.

Tutulmaya açı yapan gezegen Venüs ve yine bu politika konularını içermekte. Ayrıca kişisel haritalarımızda ikili ilişkiler, evlilik gibi konuları, sosyal konuları anlatmakta fakat Akrep burcunda hem Ay hem de Venüs çok da rahat bir konumda değiller. Yani kıskançlık, manipulasyon, baskı konuları, ayrılıklar veya pozitif anlamda aşkın daha da tutkulu olması sözkonusu olacaktır.

Son olarak tutulma derecesine SPICA sabit yıldızı da açı yapmakta. Bu iyicil bir sabit yıldızrıd ve tutulma etkilerini iyicilleştirici etkilerden birisidir, her ne kadar zayıf da olsa Venüs’de iyicil etki getirecektir. SPICA’nın en temel anlamı dahice bulunan yeni çözümler demektir. Yani bu dönemde krizi fırsata çevirmemiz de oldukça sözü edilebilir bir durum olacak.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Alacak verecek konuları, krediler, borçlar, yatırımlar ve sahip olduklarınız, para kaynaklarınız ile ilgili ani değişikliklere ve yeniliklere hazır olun. Ayrıca kariyer ile ilgili konular da bu 6 aylık dönemin önemli konuları arasında.

Yükselen Boğa

İkili ilişkiler, evlilik, danışmanlık, davalar gibi konularda beklenmedik gelişmelere sebep olabilecek bir tutulma. Ayrıca uzun yolculuklar, uzak akrabalar, eşin akrabaları, yabancılar, eğitim ve akademik konular da gündeme gelecek.

Yükselen İkizler

Günlük işleriniz, iş arkadaşlarınız, sağlık rutinleriniz ile ilgili birtakım yüzleşmeler ve bu yüzleşmeler sonucu yeni başlangıçlar dönemindesiniz. Ayrıca alacak verecek, borçlar konuları da ön planda. Bu dönemi en krizli geçirebilecek yükselen burçlar ikizler olacak.

Yükselen Yengeç

Aşk hayatınız, flörtleriniz ile ilgili beklenmedik değişikliklere sahne olacak bir tutulma. Ayrıca yeni hobiler veya yeni bir spor rutini edinebilirsiniz. Ayrıca ikili ilişkiler, evlilik, ev değişikliği veya danışmanlık yapanlar veya almak isteyenler için de gelecek için belirleyici adımlar attığınız bir dönemlerden geçiyorsunuz.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için oldukça önemli ve belirgin olaylara sahne olacak bir tutulma. Gayrimenkul yatırımları, ev ile ilgili güncellemeler, aile büyükleri ile ilgili gelişmeler, harcamalar gündeme gelebilir. Ayrıca sağlık konuları da ekstra önem arz ediyor.

Yükselen Başak

Eğitim, yolculuklar, entelektüel üretimleriniz ile ilgili yeni ve sürpriz gelişmeler gündeminizde olacak. Flörtler, varsa çocuklarınız, sahnede olmak, spor ve hobi konuları da bu dönemin ön plandaki konuları.

Yükselen Terazi

Finansal kaynaklarınız, sahip olduklarınız ve sahip olmak istedikleriniz, borçlar, krediler gibi konularda birtakım ani gelişmeler söz konusu olacak. Ayrıca gayrimenkul, ev ve aile ile ilgili konular da ön ön plana çıkıyor.

Yükselen Akrep

Oldukça önemli bir tutulma. Hem finansal konularda sürprizler hem de hayatınızın geneliyle ilgili yeni gelişmelere çokça şahit olacağınız bir dönem. Fiziksel görünüşünüz ve genel sağlığınız üzerinde etkisi olan bir tutulma. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konularında da değişimler söz konusu. Ani ayrılıklar veya birleşmeler söz konusu olabilir. Eğitim, kardeşler, akrabalar konuları da ağırlıklı.

Yükselen Yay

Sağlık ile ilgili beklenmedik konular ortaya çıkabilir. Sizi bir süre inzivaya sokacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir sağlık rutini için oldukça güzel bir zaman. Kontrol edemediğiniz durumlar veya arkanızdan konuşan, iş çeviren insanlar olabilir. Ayrıca finansal konular, yeni harcamalar da oldukça önemli ve biraz krizli geçebilir.

Yükselen Oğlak

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ortak hedef uğruna içinde bulunduğunuz insan grupları, proje grupları ile ilgili değişiklikler söz konusu. Bulunduğunuz grup değişebilir. Kariyerden elde ettiğiniz gelirlerde değişiklikler gündeme gelebilir.

Yükselen Kova

Kariyeriniz ile ilgili oldukça önemli ve sürprizli bir tutulma. İçerisinde kriz olan fakat olumlu yönde gelişebilecek kariyer gündemleri içerisindesiniz. Ev, aile, taşınma konuları da gündeme geliyor. Bu tutulma bir evliliğe ve sosyal statü değişikliğine de işaret edebilir. Ayrıca arkanızdan dönebilecek oyunlar, dedikodular veya farkında olmadığınız durumlara karşı da biraz daha tedbirli olmakta fayda var.

Yükselen Balık

Yüksek eğitim, akademik konular, yurtdışı ile bağlantılı konular bu dönem oldukça gündemde. Yurtdışı seyahatleri yapılabilir veya eğitimle ilgili yeni başlangıçlar veya dönem sonları gelebilir. Yayıncılık yapan yükselen balıklar için de oldukça belirleyici bir dönem. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız da bu dönemde dönüşüm içerisinde.