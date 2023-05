Melek sayılarının dünyasını merak mı ediyorsunuz? Bu gizemli ve merak uyandıran sayılar size yaşamınızda rehberlik edebilir. Hatta evrenin size söylemeye çalıştığı şey hakkında daha kesin ve kendinden emin bir fikre sahip olabilirsiniz. Önemli olan ise, ne arayacağınızı bilmektir. Sadece birkaç dakika içinde, evrenin size söylemeye çalıştığı şey hakkında daha kesin ve kendinden emin bir fikre sahip olacaksınız.

Peki kendi melek sayımızı nasıl buluruz? İşte bu mistik sayılar hakkında bilmeniz gerekenler...

Melek sayıları nedir?

Melek sayınız, sizin için ruhsal olarak önemli hissettiren bir sayıdır. Çoğunlukla, adınıza veya doğum gününüze bağlıdır. Veya belirli bir süre boyunca tekrar tekrar gördüğünüz bir sayı dizisi olabilir. Üçlü sayılar yaygındır. Tekrar tekrar gördüğünüz sayılar genellikle meleklerinizden gelen iletişimdir. Melek numaranızı gördüğünüzde, bu olumlu ve destekleyici bir işarettir. Melek numaranız, numeroloji numaranız yani yaşam yolu numaranız ile aynı olabilir, ancak bu her zaman değildir. Ayrıca birden fazla melek numarasına da sahip olabilirsiniz.

Melek sayıları ne anlama geliyor?

Melek sayıları, meleklerinizden gelen bir işarettir. Bu sayılar, meleklerinizin sizi desteklemek, güveninizi artırmak, size rehberlik etmek ya da size bir şeyi onaylamak istediğinde ortaya çıkar. Melek sayıları genellikle doğru yolda olduğunuzun işaretleri olarak görünür. Veya düşünce sürecinizin doğru ya da iyi olduğunda... Melek sayıları yeni başlangıçları ifade edebilir. Ruhsal olarak daha uyanık hale geldikçe melek sayılarını görmeye başlamak inanılmaz derecede yaygındır. Devamı: Melek sayıları anlamları

Melek sayımı nasıl bulurum?

Melek numaralar, telefonunuzdaki saat, makbuz, plaka veya sokak/ev numarası gibi, genellikle hiç beklemediğiniz yerlerde karşınıza çıkar. Çoğu zaman, melek sayılarımız numeroloji sayılarımızla bağlantılı olabilir. Örneğin; benim melek sayınız 1 ama melek sayınız 1'lerin herhangi bir kombinasyonu olduğunu unutmamalısınız. -11, 111, 1111, vs.

Doğum tarihiniz ile melek sayısı bulma:

Doğduğunuz ay, doğum gününüz ve doğum yılınızı toplayın. Ardından, tek bir rakam elde edene kadar bu sayıyı ekleyerek daha da azaltın. Örneğin; 12.12.1995. 1+2+1+2+1+9+9+5=30 olur. O zaman 3+0=3 olur. Yani melek sayınız: 3'tür.

11, 22 veya 33 melek sayısı nadirdir. Bu çift sayılar, ana sayılar olarak bilinir. Usta sayılara sahip kişilerin, yüksek sezgi, zeka ve yaşamda ekstra potansiyel gibi özel yeteneklere sahip oldukları düşünülür.

Adınız ile melek sayısı bulma:

Melek sayınızı keşfetmenin bir başka yolu da isminizdeki sayıları incelemektir. Bunu A=1, B=2 vb. hesaplayarak yapın. Adınızın, varsa ikinci adınızın ve soyadınızın numaralarını toplayın. Örneğin; Nehir Çavuş. 17+6+10+11+21+4+1+27+25+23=145. Şimdi 145 sayısını kendi içinde topluyoruz. 1+4+5=10 Yani melek sayımız, 1.

Sezgilerinizi kullanarak melek sayısı bulma:

Melek sayılarınızı sezgilerinizi kullanarak hissetmek veya bilmek mümkündür. Belirli sayıları veya sayı kalıplarını sık sık görüyorsanız, bu sayıların size bir nedenden dolayı göründüğünü bilin. Bu tür sayılar şüphesiz sizin melek sayılarınızdır. Belirli bir sayıyı da tercih edebilirsiniz. Herhangi bir sayı hakkında bilmediğiniz bir nedenle güçlü hissediyorsanız, onu melek numaranız olarak kabul edin. Gördüklerinizin melek sayıları olup olmadığını anlamak için sezginize güvenin.

Doğum tarihiniz ve isminizdeki melek sayıları farklı ise hangisini kullanmalıyız?

Melek sayınız, listelenen üç yöntemden herhangi birinde bulunabilir. Çoğu zaman, bir doğum günü melek sayısı, bir isim melek sayısında farklı olabilir. Hangi sayının size daha uygun geldiğine karar vermek için sezginizi kullanmak size kalmıştır. Elbette birden fazla melek numaranız olabilir. Örneğin; doğum tarihi melek sayım 3, isim melek sayım ise 1. Ancak şu an 3'e daha yakın olduğumu hissetmiyorum. 1'i melek sayım olarak kabul ediyorum çünkü her zaman her yerde 111 ve 1111'i görüyorum.

Sezginizin karar vermesine yardımcı olmak için evrenden bir işaret almaya niyet edin. Hangi sayıların ortaya çıktığını fark etmeye başlayacaksınız.

