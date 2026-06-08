Esenlikler. Bu hafta oldukça neşeli etkileşimler var bir tanesi hariç. Merkür Satürn karesi. Bu zorlu bir açı ve genelde negatif düşüncelerle ilişkilendirilir. Zihinsel yükün çok olması, zihinsel sorumlulukların hatta yolculukla beraber yapmamız gereken sorumlulukların fazla olması ile ilişkilendirilir. Fakat bir Venüs Jüpiter kavuşumu var ki bu da harika hissettiren, şanslı, sosyal, neşeli bir açıdır. İkili ve sosyal ilişkilerdeki bolluğu, eğlenceli zamanları anlatır.
Sonrasında hafta sonuna geldiğimizde de Venüs yine özgüvenli ve neşeli Aslan burcuna geçecek. İlişkilerimizde daha gösterişli, biraz egoist ve ilgi bekleyen, övgü bekleyen bir yapıda olabiliriz. Bu geçiş de yine hayatımıza pozitif duyguları beraberinde getirecek.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Haftaya Ay Balık’ta başlıyoruz. Ay bugün Güneş ile sert Mars ile de yumuşak etkileşimde. Enerjimiz, egomuz yüksek fakat kendimizi ifadede ve karşı cinsle biraz iletişim problemleri yaşayabiliriz.
Salı
Sabah saatlerinde Ay Balık burcunda, öğle saatlerinde Koç burcuna geçiyor ve enerjimiz yükseliyor. Uranüs Plüton ile uyumlu Neptün ile de kavuşum yapacak. Aslında bu oldukça yaratıcı, zeki, sezgisel, duygusal yoğunluğu ve odağı yüksek bir gün anlamına geliyor fakat biraz kafamız karışık, karışık bir gün olabilir.
Çarşamba
Bugün biraz zorlu. Ay Koç burcunda ilerliyor, yine enerjik ve spontan fakat Ay Satürn ile kavuşumda, Merkür ile sert etkileşimde. Haftanın en zorlu günü. Bugün iletişim yükü, iş yükü, duygusal yük biraz fazla, biraz negatif düşünüp hissettiğimiz bir gün. Sorumluluklar da oldukça yüksek. Bu güne dikkat.
Perşembe
Bugün ise dünden farklı olarak bence oldukça iyimser. Venüs ve Jüpiter kavuşumuna sert açı yapan Koç burcundan Boğa burcuna geçmeye hazırlanan bir Ay var. Bu açı sert de olsa bu iki iyicile açı yapıldığında genelde mutluluk ve şans getirir. Düne göre 180 derece farklı bir gün olabilir. Ay akşam saatlerinde Boğa burcuna geçecek.
Cuma
Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Boğa sakin bir burçtur fakat Ay Mars ile kavuşuyor ve çok da sakin olduğunu söyleyebileceğim bir gün değil. Gayet enerjik bir gün. Spontan, patlayıcı para harcamaları olabilir dikkat. Ay Merkür ile de uyumlu açıda, zihnimiz ve duygularımız senkron ve kendimizi ifademiz bu yüzden güçlü.
Cumartesi
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bugün Venüs ve Jüpiter’e uyumlu açı yapıyor ve bu da oldukça güzel bir etki. Bugün de sosyal, neşeli ve kısmetli bir gün. Ay ilerleyen saatlerde ikizler burcuna geçecek. İkizlere geçtiğinde Uranüs ile kavuşacak ve çok sürprizli, değişken saatler yaşayabiliriz.
Pazar
Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. İletişim trafiği, yolculuk trafiği oldukça yüksek. Ay Satürn ile uyumlu etkileşimde. Bu da bize disiplin ve durgunluk, sakinlik, kontrol getiriyor. Entelektüel faaliyetler için, ders çalışmak, akademik konular için oldukça iyi, değerlendirilebilir.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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