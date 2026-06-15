Esenlikler. Bu hafta oldukça hareketli. Haftanın başrolü Venüs. Yani sosyal ve ikili ilişkiler, güzellik, para, sanat gibi tüm güzel şeyler. Venüs’ün açıları oldukça iyi. Bir tek Plüton karşıtlığı var ama o Uranüs ve Neptün uyumlu açısı ile birlikte geliyor. Biraz dönüşümlü, derin, yoğun, hafif krizli de olsa çok romantik, değişikliklere açık, enteresan bir hafta bizi bekliyor. Bunlar venüs’ün açılarından gelen etkilerdi.
Haftalık yazılarımda bir asteroid olduğu için Chiron’dan pek bahsetmiyorum, gezegenlere göre etkisi daha minördür. Fakat Chiron burç değiştiriyor bu hafta. Boğa burcuna geçiyor. Bu da önemli bir geçiş. Chiron eliptik yörüngesi yüzünden her burçta aynı süre kalmaz. Boğa’daki turu yaklaşık 8 yıldır ve bu neredeyse Uranüs’ün hızına eşit. Ama enteresandır ki Başak, Terazi ve Akrep burçlarına geldiği zaman bu burçlarda 2 yıl kalır. Ama daha oraya çok var.
Chiron kısaca acılar ve acılardan öğrendiklerimiz ile şifalanma anlamına gelir. Artık Boğa’nın temsil ettiği konular biraz nahoş hisler yaratabilir. Yani para, sahip olduklarımız, huzur konuları. Fakat hemen enseyi karartmamak lazım, bu konularda da çok şey öğreneceğiz. Kendi finansımızı yönetmek konusunda hem şifalanacak hem de uzmanlaşacağız. Tabii bu 8 yıllık uzun bir döngünün başlangıcı.
Ayrıca yine çok haftalık yazılarımda bahsetmediğim ay düğümlerinin de enteresan bir açısı var. Uranüs ile kare yapacaklar. Bu da aslında önemli bir kadersel kırılma noktasına geldiğimizi gösterebilir. Uranüs sarsıcı değişikliklerle alakalıdır, şu an düğümler Balık Başak aksının sonunda. Bu burçlar haritamızda neredeyse orada önemli bir güç birikmesi, belirgin olaylar var ve bu birikme Uranüs’ün gelmesi ile sarsılacak. Balık ve Başak burçlarının haritanızdaki yerine dikkat.
Son olarak haftanın son günü Güneş Yengeç burcuna geçiyor.
Günlük etkilere geçecek olursak;
Pazartesi
Ay sabah saatlerinde Yeniay’ın da etkisiyle İkizler burcunda ilerleyecek. Sabah hareketli, iletişimci. İlerleyen saatlerde Ay Yengeç burcuna geçecek ve bu sürede pek açı yapmayacak. Yengeç burcunda ise daha huzurlu, daha mutlu, sevdikleriyle birlikte olmak isteyen daha evcimen bir yapıda olacağız.
Salı
Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz zorlu olabilir. Ay Satürn ile sert etkileşimde. İş yoğunluğu fazla olabilir, engellenmişlik hissi, karamsar düşüncelerle dolu bir gün olabilir. Haftanın en zor günlerinden.
Çarşamba
Ay bugün de Yengeç burcunda ilerliyor. Gecenin ilerleten saatlerinde Aslan burcuna geçecek. Bugün de dünün tam tersi olacak şekilde Jüpiter etkisinde ve tam tersi eğlenceli, özgüvenli, iyimser, dünün karamsar havasını birdenbire attığımız bir gün olacak. Aslan burcu geçişi de aynı şekilde özgüvenli ve iyimser.
Perşembe
Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah saatlerinde Ay Venüs ile kavuşacak ki bu da oldukça güzel bir etkidir. İyi ve sevildiğimizi hissettiren bir açıdır. Bugün ayrıca Ay Satürn ile uyumlu etkileşimde. Uyumlu etkileşim bize karamsarlıktan çok disiplin, odak ve çalışkanlık getirecektir.
Cuma
Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Aslan burcu yöneticisi olan Güneş ile uyumlu açı yapacak. Kendimizi ifademiz güçlü, sahnede olmak, dikkat çekmek istiyoruz.
Cumartesi
Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün pek açısal etkileşimi yok. Daha çok temizlik, sağlık, sorumluluk, çözülmesi gereken detaylar günün belirgin konusu.
Pazar
Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine sağlık, temizlik ve iş vurgusu var. Bugün Jüpiter ve Merkür’den destekler alıyoruz. Entelektüel çalışmalar, eğitim, önemli görüşmeler, kısa ve uzun yolculuklar için harika bir gün. Kendimizi ifademiz çok güçlü.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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