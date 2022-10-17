Akrep burcunda Güneş Tutulması: Fortuna

25 Ekim günü saat 13.46’da Akrep burcunun ilk derecesinde Güneş Tutulması gerçekleşecek.

Akrep burcunda güneş tutulması, çoğu insanın bir karar alma mecburiyetiyle kendisini baskı altında hissedebileceği, bedensel ve psikolojik sınırlarının zorlandığı bir aşamadır. Genelde üzerinde kontrolümüzün olmadığı olaylar yaşanabilir. Hayatınızın pek çok farklı alanında değişim kaçınılmaz hale gelebilir. Bir ilişki, kariyer ya da sağlıkla ilgili yaşanan herhangi bir değişim, şüphesiz ruhsal bir dönüşümün başlangıcı veya sonu olabilir.

Akrep burcunda güneş tutulması, sonlanan, duraklayan ve tükenen ilişkilerin, parasal krizlerin, güçlü ve yoğun duyguların simgesidir. İş, gelir, bütçe konusunda kaygılar, ekonomik trajediler akrep/boğa eksenindeki tutulmalarla ilgilidir. Ailevi ve toplumsal borçlar, taşıdığımız maddi manevi miraslar Akrep burcuyla açıklanır. Aşırı sevgi, aşırı nefret, tutkuların ve tepkilerin aşırısı yılın bu evresinde ortaya çıkabilir.

Doğum Haritasında Güneş Tutulması

Akrep burcunda güneş tutulması haritanın hangi evinde gerçekleşecekse, bu evin temsil ettiği konular kapsamında kişinin dönüşümü ve maksimum potansiyeline ulaşması için bir fırsattır.

Örneğin, 9. evdeki tutulma, kişiyi manevi anlamda dönüştüren bir seyahat, yeni bir eğitim, yaşam felsefesinin ya da inançların yenilenmesi anlamına gelebilir. 9. evde güneş tutulması, kişinin en korktuğu en zor sınavlardan birini vererek kendini aşması da demektir. 12. evdeki tutulma, kişinin hayatına giren ruhsal rehberleri ya da terapiye başlamayı temsil edebilir. 12. evdeki yeni ay bilinçaltının dönüşüm sürecini açıklar. Rüyalar canlıdır ve rüyaların etkisinde kalınabilir. Yükseleniniz akrepse, güneş tutulması birinci evinizde gerçekleşecek demektir. Ağır duygular hissedilebilir, geçmişin bagajlarını taşıdığınız için varolan ilişkileriniz bu travmaların gölgesinde kalabilir. Kendinizi bir kimlik krizi içinde bulabilir ya da gerçekten somut anlamda kimliğinizi, pasaportunuzu, ehliyetinizi değiştirebilirsiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz.

Güneş tutulmaları daha çok ülke yönetimiyle, liderlerle, sistem, toplum ya da siyasetle ilgilidir. Ay tutulmaları ise daha kişisel ve duygusal nitelikte hissedilirler. 8 Kasım günü boğa burcunda ay tutulması var. Yine de hangi burç olmanızdan ve tutulmanın niteliğinden bağımsız, yaşamın yükü ve adaletsizliğin ağırlığı altında insan en çok da Akrep zamanlarında içindeki insanlığına sahip çıkmakla onu yitirmek arasında bocalar.

Tutulma Döngüsü

Akrep/boğa ekseninde tutulmalara en son mayıs ayında maruz kaldık. Benzer nitelikte benzer derecelerdeki tutulmalar arasında da ortalama 19 yıl vardır. Hem mayıs ayında başlayan/sonlanan hikayeleri anımsamanız hem de 19 sene önce, bu zamanlarda nasıl bir dönemden geçtiğinizi tahlil etmenizin faydası olacaktır. Evrende hiçbir şey yok olmaz. Her şey bir diğer şeye dönüşür. Siz bu tarihlerde nasıldınız ve neye nasıl dönüştünüz? O zamanki duygularınızı, koşullarınızı, fikirlerinizi ve davranışlarınızdaki dönüşümleri gözlemleyin. Eğer hiç bir şey değişmemişse, bu iyi bir haber olmayabilir.

Fortuna

Kader dediğin dönen bir çark. Kaidesi sabit, yönü değişken. Gökyüzü gibi, yeryüzü gibi… Çark dönmeye başladı.

Zamanın döngüselliği içerisinde hiçbir an hiçbir karşılaşma hiçbir yüzleşme bir diğerine benzemez. Gün olur devran döner, gün olur başladığımız yere de dönebiliriz ama asla aynı kişi olarak değil!

Derinlik Tutkusu

Akrep’te daima daha derinlerine inme duygusu vardır, derinlere inerek gerçeğin notasına basma duygusu. Gerçeğin peçesini kaldırmaya hazır mısınız? Maruz kaldığınız değil, seçebileceğiniz kaderin farkında mısınız?

23 Ekim gibi Ay, Güneş ve Venüs akrep burcuyla buluşacak. Yüzeyin altına girme, kendimiz, başkaları ve insan doğası hakkında daha derin bir anlayış kazanma ihtiyacımız artacak. Akrep mevsimi doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngülerine ışık tutuyor ve burada Güneş normalde görmediğimiz veya görmek istemediğimiz bir şeyi aydınlatacaktır. Derinleşemediğiniz bağlara ya da ilişkilere artık ihtiyacınız olmadığını fark edebilirsiniz.

İlişkilerin Dönüşümü

Değişim ya da dönüşüm zor, beklenmedik, ani ve hatta travmatik olabilir. Özellikle de bu enerjiye direnç gösterildiği zamanlarda bu geçiş aşaması daha sancılı şok edici ve yaralayıcı tecrübe edilecektir.

Faydasız bir ilişkiye mi tutunuyorsunuz? Aslında ölmüş bir ilişkiyi mi sürüklüyorsunuz? Geleceğin bilinmeyen niteliklerinden korktuğunuz için sizi mutsuz eden koşullara hala razı mı geliyorsunuz?

Çok nadiren öngörülse de, bazı kişiler duygusal fırtınalardan, ilişkilerindeki sadakat ve bağlılık güçlenmiş olarak çıkarlar. Çünkü partnerler birbirlerinin yaşadıkları değişime ve dönüşüme hazırlardır. İlişki derinleşir. Bir sonraki aşamaya birlikte geçilebilir.

Değişime direnebilir veya onu kucaklayabilirsiniz. Vereceğiniz hiç bir karar ya da uygulamaya koyacağınız hiç bir eylem yaşananların sonucunu, kaderini değiştirmeyecektir. Fakat bu serüvende, kendinizle barışık olmanız, bağımsız kararlar almanız ve bu kararlarının sorumluluğuna ve sonuçlarına hazır biri olmanız, yani dönüşüm için gönüllü olmanız önemli. Bu şekilde geride bıraktığınızın yasını tutabilir ve hayatınızın sonraki aşamasının kutlamasına hazır olabilirsiniz.

Kimliğin Ölümü ve Dönüşümü

Ölüm her zaman fiziksel değildir. Akrep tutulması, eski inançların, sorunların, davranışların, sağlıksız takıntıların yani kimliğin ölümü anlamına da gelir. Arkadaşlıklar, ilişkiler ölebilir. Bazen birinden gitmek ve birinin gitmesine müsaade etmek de bir çeşit ölümdür. Bir yeri ardında bırakıp, bir yere varmak da öyle…

Hayatımız pasajlardan, çağlardan, kimliklerden, bölümlerden oluşur, her biri bir başlangıç ve bitişi olan bir döngüdür. Ölüm, doğasında var olan umudu, yani yeniden doğuşu beraberinde getirir. Ölüm, ileriye doğru hareket edebilmemiz ve hayatımızın bir sonraki döneminde büyüyebilmemiz için gerekli bir bırakma halidir.

Akrep tutulması mihenk taşı niteliğinde olayların gerçekleşmesiyle, geçmişin altını çizer, önemli bir aşamanın sona erdiğini, yenisinin başlayacağını bildirir. Yenisini oluşturabilmek için eski benliğin ölmesi gerekir.

Eşikte durup yeni hayatınıza açılan kapıyı açmak korkutucu olabilir. Fakat bazen hoş karşılanan bazen de hoş hissettirmeyen değişim enerjisini kabullenişle karşılamaya gayret gösterin. Salıverin, serbest bırakın. Bırakın gitsin. Sizi geçmişe bağlayan toksik kordonları kesmeden, kendinizi gelecekte özgür kılamazsınız.

Egomuzun, kimliklerimizin 'ölmesine' izin vermeliyiz, bir sonraki şeye dönüşmek için hayatın değiştiğini, değiştiğimizi kabul etmeliyiz. Kozasından çıkan bir kelebek, kozasına geri dönmeye çalışmaz. Kendi dönüşümünü, kanatlarını ve renklerini kabul ederek varolmaya devam eder.

Yaşamın doğal döngüleriyle savaşılmaz. Her kayıp, her ayrılık yüreğimizi değiştirir, kalbimizi dönüştürür.

Akrep evresi, duygu dolu kozmik bir tufana benzer. İçimizdeki zehir ve panzehiri ortaya çıkaran bir portaldır. Kendinizle dolaysız yüzleşmeye hazırsanız, iyileşmeye başladınız demektir.

Eh o zaman…

Varsa geçmişteki birilerine özür borcunuz, bu hesapları yeni ve daha iyi biri olarak kapatın. Üzerinde “affet beni” yazan notlar hazırlayın ve notları ulaşması gereken yerlere gönderirken, kendi adresinize de bir tane postalamayı unutmayın.

Talih, kendine yardım etmeyen insanın yanında değildir. Tam da bu yüzden kaderi, değerli bir şeylere dönüştürdüğünüz sürece kötü talih yoktur.

Cesaret ve umutla...