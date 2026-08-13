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Rihanna çocukluğunun geçtiği yerde

Pop ikonu Rihanna, üç çocuğuyla birlikte memleketi Barbados'u ziyaret etti. Ünlü şarkıcı, adının verildiği sokaktan kareler paylaştı.

Giriş: 13 Ağustos 2026, Perşembe 12:54
Güncelleme: 13 Ağustos 2026, Perşembe 12:54
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Rihanna, uzun bir aradan sonra çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 

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3 çocuğuyla birlikte memleketi Barbados'a giden şarkıcı, çocukluğunun geçtiği Barbados'ta kendi adının verildiği sokağı ziyaret etti. 

 

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Dünyaca ünlü şarkıcının büyüdüğü evin bulunduğu Westbury New Road adlı sokağın adı, 2017 yılında Barbados hükümeti tarafından "Rihanna Drive" olarak değiştirildi. 

 

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Evin önünde Rihanna yazılı bir anıt plaket bulunurken, "Rihanna Drive" adlı sokakta "our diamond" ("pırlantamız") yazılı bir anıt yer alıyor. 

 

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Pop ikonunun büyüdüğü ev, "Sonia Ville" adıyla Airbnb sitesi üzerinden günlük olarak kiralanabiliyor.

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Rihanna, sosyal medya paylaşımının altına ""Bir an kendimi Westbury'deki o çocuk gibi hissediyorum… bir sonraki an ise kendi çocuklarımı 'Rihanna Drive'a geri götürüyorum.

Hayatın işleyişi gerçekten büyüleyici! Ve tüm şeref HÂLÂ ve HER ZAMAN Yüce Yaratıcı'ya aittir!!!" notunu düştü.

 

 

(Görseller: badgirlriri IG, visitbarbados.org, airbnb.com)

 

 

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