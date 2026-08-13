Rihanna, sosyal medya paylaşımının altına ""Bir an kendimi Westbury'deki o çocuk gibi hissediyorum… bir sonraki an ise kendi çocuklarımı 'Rihanna Drive'a geri götürüyorum.

Hayatın işleyişi gerçekten büyüleyici! Ve tüm şeref HÂLÂ ve HER ZAMAN Yüce Yaratıcı'ya aittir!!!" notunu düştü.

(Görseller: badgirlriri IG, visitbarbados.org, airbnb.com)