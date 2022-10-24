25 Ekim Güneş Tutulması’nın yükselen burçlara etkileri

25 Ekim Akrep burcundaki Güneş Tutulması’nın yükselen burçlara etkisini farklı bir şekilde yorumlamak istedim. Tutulmanın enerjisini, ihtimallerini, potansiyellerini ya da dikkat edilmesi gerekenleri "konsantre" bir ifadeyle kaleme aldım. Hem zaten Akrep burcu da konsante bir enerji değil midir? Sunduğum anahtar kelimeler, tanımlar ya da semboller üzerinde düşünebilir, bu temaları gündeminiz üzerinden takip edebilir, fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Yükselen Koç

Hormonal değişim, piyango, geri ödeme, borç alma, köklerden gelen miras, kronik sağlık sorunları, bağırsak problemleri, toksik bağımlılıklar, paylaşılan/bölüşülen maddi kaynaklar, maddi destek, hayat sigortası, iş sigortası, emeklilik ödemeleri, anne tarafındaki akrabalardan haberler, check up, mali denetim, seremoniler, cadılar bayramı, anka kuşu mitolojisi, kardeşlerin sağlığı, derin tutkular, kırmızı çiçekler, atalarını anmak/mezarlık ziyareti, reenkarnasyon ve hipnoz çalışmaları/araştırmaları, ruhun arınması, kozadan çıkış, kelebeğin şarkısı, yaşamın kökenleri, bırak gitsin, derin bağlar, acıyla arınma, bilinmeyeni kabulleniş, kritik dönüm noktası, haz arayışı, emanet, yadigar, ilkel korkular, psikolojik araştırmalar, armağanlar, kaybolan şeylerin bulunması, işe yaramaz eşyalardan kurtulmak, nehri geçmek, hayatta kalma bilinci, dipteki ve zirvedeki dönüşüm.

Yükselen Boğa

Akrep, aslan ya da yengeç burcu partner, gizli ortaklık teklifleri, bir ilişkinin dönüşümü ya da bir ilişkiyle hayatın dönüşmesi, evlilik kararı, ayrılık kararı, partnerin finansal durumu, geliri ve borçları, son dava, mahkeme kararı, güçlü ortaklar, manipülasyona açık olmak, evlilik anlaşması, nikah cüzdanı, gizli düğün, vip düğün, siyasi bir ortaklık/evlilik/proje, çıkar ilişkileri, derin bağlılıklar, toksik ilişkiler, bağımlılık ilişkileri, aşk/nefret ilişkisi, tabu ilişkiler, gizli görüşmeler, terapiye başlamak, finans ya da evlilik danışmanlığı almak, ilişki paternleri, feshedilen sözleşmeler, aldatılma korkusu, ikinci çocuğun doğumu, sosyal çevrenin değişimi. Maskeli balo, maskeli davet.

Yükselen İkizler

İş yerinde değişim/tadilat, çalışanların/çalışma arkadaşlarının değişmesi, edeki bakıcının, temizlik görevlisinin değişmesi, işyerine denetlenmes, sağlıksız alışkanlıkları bırakma mevburiyeti, kan değerlerindeki değişim, yeni işyeri, iflas kararı, işyeri vergisi, ruhsat başvurusu, şahıs şirketi açmak, yeni çalışma ekibi, kramplar, vertigo, kurumsal taşıt yenilenmesi, beslenme düzeninde değişim gerekliliği, ev hayvanlarının sağlığı, alışkanlıkların değişmesi, yeni spor üyeliği, fiziksel aktiviteler yoluyla iyileşmek, tedaviler, işyerinde mobbing. Bir iş için yatırım arayışı. Rutinde büyük değişim. Tıkanan ve açılan şeyler. Hava değişimi, mevsim değişimi hassasiyeti. Otoimmun rahatsızlıklar.

Yükselen Yengeç

Romantik aşk, cinsel aşk, cinsel mutluluk, hobilerin iyileştirici ve dönüştürücü gücü, renklerin gücü, eğlence ihtyacı, çocukların hayatında önemli dönüm noktaları, doğum, hamilelik, düşük korkusu, doğum korkusu, tedaviyle hamile kalmak, gizli flört, çok fazla şeker tatlı tüketimi, haz veren şeylerin zehre dönüşmesi, manipülatif aşık, egonun ölümü, yeteneklerin keşfi, siyah atlı prens, uyumayan güzel, bir yarışmayı kazanma hırsı, tutku dolu bir buluşma, daima genç, yaşlanma korkusu, nüfus kağıdı ya da pasaport işleri, masumiyet ve masumiyetin yitirilişi, mutlu olunan işlerin dönüştürücü enerjisi. Yaşama tutkusu, kalbin dönüşümü, çocukluk travmalarıyla yüzleşme.

Yükselen Aslan

Ev ve çevre değişikliği, bir yeri ardında bırakmak, aile kökenleriyle ilgili bilgiler, aile mirası, ailevi krizler, aile sırları, yaşlılığa yatırım, emeklilik maaşı, mülk alım satımı, babanın sağlığı, aileyle toksik ilişkileri sonlandırmak, evin güvenliği, deprem sigortası, ev vergisi, tesisat değişimi, evde tadilat, güven ihtiyacı, aile travmaları, aile içi yüzleşmeler, kira kontratı yenilemesi, tapu işleri, aile şirketi açılışı ya da kapanışı. Ailede çıkar ortaklıkları. İlgi isteyen ebeveyn. Yüksekte, tepede manzaraya hakim bir yere taşınmak.

Yükselen Başak

Verilen sözlerde değişiklik, ifadenin gücü, etkileyici yazı ve konuşma, kısa fakat önemli seyahatler, değişen ticaret anlaşmaları, kardeşler arasında yoğun duygular, komşuların değişmesi, komşularla sorunlar, reklamların gücü, siyasi yorumlar, derin analizler, gizli araştırma, spiritüel dersler, iz bırakan sözler, ruhsat bitimi/başlangıcı/yenilemesi, ikinci el araba/araç, gece eğitimleri, polisiye romanlar, tezin/haberin/anlaşmanın/makalenin teslim tarihi, hesap dökümü, kardeşlerle borç ilişkisi, ilköğretim dönemi travmaları, okul değişikliği, temkinli adımlar, mahrem paylaşımlar, gizli davet, ağır kanatlar, zehirli dil ve dil yarası, mühürlü mektup, ayrılık mesajı.

Yükselen Terazi

Kendi değerini bulma, dönüşen yatırımlar, malın el değiştirmesi, borçlar ve borçların ödemesi, yeni bir banka, yeni yatırımlar, muhasebeci değişimi, para kazanma potansiyelindeki değişim, özgürlüğün değeri, değerler ve öncelikler sıralaması, saklanan nakit para, değerli takıların satışı, taksitlendirme, değişen ödeme tarihleri, ses telleriyle ilgili hassasiyet, yeni bir gelir, para krizi, kredi kartı limiti, antika eşyaların ederi, ailenin değeri, ebeveynlerle para ilişkisi, kazançların ve kayıpların duyguları dönüştürmesi, temel ihtiyaçlar için alışveriş, gizli gelir ve gizli giderler.

Yükselen Akrep

Doğum sancısı, dönüşümün başlangıcı, kimlik kartı, kimlik krizi, prestij, metabolik problemler, sindirim sorunları, detoks ihtiyacı, iyileşme gücü, yara izi, imaj değişikliği, anahtar değişikliği, önemli bir itiraf, madalyonun aydınlık ve karanlık yüzü, mahlas kimlikler, göz problemleri, ölümsüz tutkular, aynadaki korkular, derinlik özlemi, reddedilme korkusu, gurur, en yakındaki düşmanla yüzleşme, soğuk ateş, durumları ve kişileri manipüle etmek, ayrılık kararı, kronik aile problemleri. Amcalarla ve teyzelerle ilgili haberler, ufuktaki güneş, kısa spiritüel yolculuklar, şamanın şifası, miras alınan duygular. Kartal uçusu.

Yükselen Yay

Derinlik sarhoşluğu, bilinçaltında arkeolojik kazı çalışması, geçmişin hayaletleri, güçlerin kaynağı, geçmişten gelen cinsel tutkular, geçmişin iltihaplı duyguları, saklı niyetler, gizli arzular, rüyadaki gölgeler, gölgenin gücü, psikoterapi almak, karanlık korkusu, fobileri iyileştirme, içerideki güneş, ilkel korku, erken çocukluk deneyimlerinin etkisi, kış uykusundaki ejderha, şifacının sığınağı, yeraltı tüneli, rüyaların gücü, ruhun dedektifi, labirent mühendisi, bastırılmış öfke, geçmişle yüzleşme korkusu. İzolasyon, ateşle buzun savaşı. Düşmanını içinde taşıma, konuşmadığın karanlık sırlar, kullanmadığın güçler seni hasta eder.

Yükselen Oğlak

Değişen arkadaş çevresi, gelecekle ilgili planların yenilenmesi, yeni ortamlar, spiritüel çalışmalar, gelecek yatırımları, terapiste doktora ya da bir uzmana danışmak, risk hesaplaması, işini şansa bırakmamak, geleceği yapılandırmak için kredi arayışı, gerçek dostlar sayesinde gücünü farketmek, gelir dağılımı adaletsizliği, ekip çalışmasının gücü, ekipteki gizlenen kararlar, grup arkadaşlarından birinin ayrılması, gizli hayranlar ve itirafları, gizli gelecek planları, el ve ayak bileklerinde hassasiyet, işten gelen kazançla ilgili değişim, vip üyelik, yeni projeler, yeni hedefler, kutlama, hamilelik, doğum, evlat edinme.

Yükselen Kova

Prestij kaybı korkusu, gizli iş buluşmaları, mesleki denetimler, siyasi kişilerle ya da büyük patronlarla toplantılar, gizli iş ajandası, denetlenme korkusu, şeffaf olmayan işler, işle ilgili sırlar, iş değişikliği, sektörel anlamda mesleki dönüşüm, meslek tanımının değişmesi, bürokratik başvurular, çıkar ortakları, siyasi çıkarlar, gizlilik sözleşmeleri, gayrimenkul ya da arsa alım satım işleri, mesleki bir skandal, iş yerinde çalışanlar arasında gizli cinsel ilişkiler, işle ilgili büyüme ya da küçülme kararları, iş yeri güvenliği, iş yerindeki kameralar, mesleki güvence arayışı, sigorta ve garanti arayışı, meslek güvenlik ihlalleri, meslek vergileri, özel veri ihlalleri, bilgisayar ya da cep telefonu güvenliği, gümrük işlemleri, gizli hesaplar ya da para transferleri, iş sisteminin değişimi, dönüşümü, yöneticilerin değişmesi.

Yükselen Balık

Hayat felsefesinin ve inançların değişmesi, farklı kültürler konusunda yeni bilgiler edinmek, siyasi fikirlerin dönüşümü, fanatik yaklaşımlar, fikir ayrılıkları, güç savaşları, dünya turu özlemi, okyanus aşma isteği, maneviyatta derinleşme, eğitim başvuruları, doktorayı tamamlamak, yeni bir ülkeye taşınmak, tamamlanan bir romanın yayınlanması, sezgilerin rehberliği, doğa dinlerine merak, tarikat ilişkileri, spiritüel yolculuklar, astral seyahat, gelecekten haber veren rüyalar, kehanet sanatları, ruhani uyanış, ruhani rehber, geçmiş yaşam ve karmik bağlar, kalbi dönüştüren bir seyahat, kadersel karşılaşmalar, yeni bir dil öğrenmek, gizli öğretiler, kaderi sorgulamak, ölümcül merak, tehlikeli yolculuklar, tabular ve kültler hakkında çalışmalar. Tarihin karanlık yüzü. İnternet ve sosyal medya bağımlılığı.

Cesaret ve umutla…