Ciddi ilişkide sorulacak sorular

İlişkilerde sağlıklı iletişimi sürdürmek, partnerlerin birbirlerinin iç dünyasındaki değişimleri düzenli olarak takip etmesiyle mümkündür. İlişki terapistleri ve psikoloji platformlarının önerdiği bu soru listesi, partnerinizle hem haftalık rutin değerlendirmeler yapmanıza hem de daha derin, duygusal bağlar kurmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Sevgiliye / eşe sorulabilecek sorular

Düzenli aralıklarla bir araya gelip birbirinize sorabileceğiniz, ilişkiyi güncel tutmayı amaçlayan pratik sorular:

Duygusal durumu kontrol etmek için: "Bu hafta genel olarak nasıl hissettin? Hayatında seni en çok yoran veya heyecanlandıran şey neydi?"

Destek mekanizması sağlamak için: "Geçtiğimiz hafta boyunca sana yeterince destek olabildiğimi hissettin mi? Önümüzdeki hafta senin için hayatı kolaylaştırmak adına ne yapabilirim?"

Bağlantı hissini güçlendirmek için: "Sence bu hafta kendimizi birbirimize en yakın hissettiğimiz an hangisiydi?"

Takdir ve teşekkür: "Bu hafta yaptığım ve senin kendini değerli, sevilmiş hissetmeni sağlayan belirli bir davranışım oldu mu?"

İhtiyaçlar: "Şu anda ilişkimizde veya bireysel hayatında en çok neye ihtiyaç duyuyorsun? (Örn: Yalnız kalmak, daha çok baş başa vakit geçirmek, fiziksel temas vb.)"

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İlişkide derin bağ kurma ve yakınlık soruları

Birbirinizin iç dünyasını, değerlerini ve duygusal geçmişini daha yakından tanımak için sessiz bir akşamda sorabileceğiniz sorular:

Sevgi dili: "Şu anki yetişkin halinde, sevildiğini en net nasıl hissediyorsun? Çocukluğundaki sevgi ihtiyacınla şimdiki arasında nasıl bir fark var?"

Korkular ve kırılganlıklar: "Şu sıralar zihnini meşgul eden, paylaşmaktan çekindiğin veya seni korkutan en büyük endişen nedir?"

Birlikte büyüme: "İlişkimizin başladığı günden bu yana sende ve bende gördüğün en büyük olumlu değişim nedir?"

Anlaşılma hissi: "Benimle paylaşırken kendini en çok savunmasız hissettiğin ama sonunda anlaşıldığını fark ettiğin an hangisiydi?"

Affetme ve geçmiş: "Geçmişte aramızda geçen ve hala içinde tamamen çözemediğin, üzerinde konuşmamız gereken bir kırgınlık var mı?"

Gelecek, hayaller ve değerler

Ortak bir gelecek inşa ederken vizyonlarınızı, beklentilerinizi ve bireysel hedeflerinizi hizalamanızı sağlayacak sorular:

Ortak yaşam vizyonu: "Bundan beş yıl sonraki hayatımızı hayal ettiğinde, nasıl bir günlük rutin, ev ortamı ve yaşam ritmi görüyorsun?"

Bireysel hedefler: "Şu an gerçekleştirmek istediğin en büyük bireysel hayalin nedir ve bu süreçte sana nasıl en iyi şekilde alan açabilirim?"

Rutubet ve macera dengesi: "Hayatımıza daha fazla heyecan, eğlence veya yenilik katmak için birlikte hiç denemediğimiz neyi denemek istersin?"

Yaşlılık ve zaman: "Birlikte yaşlandığımızda, arkamıza dönüp baktığımızda nasıl bir hikaye yazmış olmayı umuyorsun?"

Çatışma çözümü ve zor zamanlar

Tartışmaların ardından veya ilişki içindeki tıkanıklıkları aşmak için kullanılabilecek yapıcı sorular:

Tartışma dinamikleri: "Tartıştığımızda veya fikir ayrılığı yaşadığımızda, benim hangi davranışım seni kapatıyor veya savunmaya geçmeye zorluyor?"

Onarım süreci: "Bir tartışmadan sonra aramızdaki bağı en hızlı ve sağlıklı şekilde nasıl onarabiliriz? Sana nasıl yaklaşmamı istersin?"

Sınırlar: "İlişkimizde her ikimizin de bireysel sınırlarına yeterince saygı gösterildiğini düşünüyor musun? Hangi alanda daha net sınırlara ihtiyacımız var?"

Referanslar:

The Gottman Institute (gottman.com) (Gottman Card Decks).

Esther Perel (estherperel.com)

The School of Life (theschooloflife.com)

We're Not Really Strangers (werenotreallystrangers.com)