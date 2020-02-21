Açıklanamayan kısırlık nedir ve nasıl anlaşılır?

Çocuk sahibi olmak istediniz, aylar geçti ve henüz bir gebelik elde edebilmiş değilsiniz. Doktora gittiniz, tüm tetkikler yapıldı, her şey normal ama bebek yolda değil. Siz de tanıştınız: Çağımızın hastalığı; açıklanamayan kısırlık!

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Açıklanamayan kısırlık nedir?

İlk kez çocuk sahibi olmaya karar verdiniz ya da çocuğunuzun neden bir kardeşi olmasın diye dertlenip yeniden bir çocuğunuz olsun istediniz. Aylar geçti ve henüz bir gebelik elde edebilmiş değilsiniz. Doktora da gittiniz, hem eşiniz hem sizin için yapılacak tüm tetkikler yapıldı. Sperm sayısı normal, yumurtlama gayet düzenli ve sayıca yeterli. Kâğıt üstünde her şey yolunda ama bebek yolda değil.

 

Siz de tanıştınız: Çağımızın hastalığı; açıklanamayan kısırlık!

 

Bu adı üstünde açıklanamayan teşhisle, gebelik elde edemeyen her altı çiftten biri baş başa kalıyor. Genel değerlendirme sonuçları normal çıkan ve gebelik elde etmeleri için görünürde hiçbir sebebi olmayan bu çiftlerin çocuk sahibi olamamaları izah edilemiyor ve görünür olmayan sebepler daha derin, karmaşık ve moleküler düzeyde araştırılıyor ama yine de bir sonuç elde edilemiyor.

 

Genel tabloya baktığımızda, herhangi bir sağlık sorunu olmayan çiftlerin yalnızca beşte biri ilk ayda gebelik elde ediyorlar. İlk bir yıl içerisinde gebelik elde edenler ise tüm çiftlerin beşte dördüne tekabül ediyor. Bir yıl sonunda hala gebelik elde edememiş yüzde onbeş – yirmilik kısım ise kısırlık açısından değerlendiriliyor. Bu çiftlerin altıda birinin kısırlığı ise günümüz bilgileri ile açıklanamıyor ve açıklanamayan kısırlık teşhisiyle baş başa kalıyorlar.

 

Açıklanamayan kısırlıkta ilk yaklaşım çiftin süreci açısından çok önemli oluyor. 12 ay süre ile gebelik elde edilmeyen bir çift için gerekli tetkikler yapıldıktan ve açıklanamayan kısırlık tanısı konulduktan sonra acele etmeden, panik yaratmadan ama çok da gecikmeden olası tedavileri birlikte tartışmak gerekiyor.

 

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Çiftin gebelik elde etme ihtimallerinin tükenmediği konusunda rahatlatılması ve karamsarlığa kapılmalarının engellenmesi süreç açısından büyük önem taşıyor. Çünkü gebelik elde etmenin yarattığı stres gebe olmanın önündeki en büyük engel olabiliyor. Genellikle bu çiftlerin sorunları geçici nedenlere bağlı olduğu için ve herhangi bir tedavi uygulanmaksızın gebelik elde edebildikleri için süreç hakkında detaylı bilgilendirilmeleri başarıya ulaşma oranlarını arttırıyor. Adet döngüleri, gebelik elde etmede daha şanslı olunan günler, ovülasyon, doğru pozisyonlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak süreci kolaylaştırabiliyor.

  

Ancak bu bilgilere sahip olmanın bir noktadan sonra evliliği zora koşan, cinsel hayatı bir görev ve beklenti duygusuyla yapılan bir iş haline getiren, cinsel işlev bozukluklarına ve eşler arasında uyum bozukluklarına neden olan bir duruma getirme ihtimalini de göz ardı etmemek ve bu çiftleri sadece fiziksel değil psikolojik olarak da desteklemek gerekiyor.

 

Annenin yaşının ilerlemiş olması, gebelik elde etmeye çalışma süresinin yıkıma neden olacak kadar uzun sürmesi gibi önemli noktaları da göz önünde bulundurarak çiftleri olası tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmek ve çiftlerin tedavi seçenekleri arasından birlikte seçim yapmalarını sağlamak sürecin sağlıklı yürümesini sağlıyor.

 

Referanslar: Mohammad Reza Sadeghi. “Unexplained Infertility, the Controversial Matter in Management of Infertile Couples”. (2015) Şuradan alındı: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4322174/

 

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