Erkek cinsel organı sağlığı ile ilgili merak edilenler

Doğru penis bakımı yalnızca hastalıklardan korunmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bir cinsel yaşam için de gereklidir.

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Penis sağlığı için bilinmesi gerekenler

Erkeklerde penis sağlığı çoğunlukla bazı hastalıklarla karşılaşınca önemsenen bir konudur ama aslında doğru bir penis bakımı, hastalıklardan korunmanın yanı sıra sağlıklı bir cinsel yaşam için de önemlidir. Hijyen alışkanlıkları, yaşam tarzı ve mevcut sağlık durumu, penis sağlığını etkiler. Rahat bir şekilde idrar yapabilmek, erekte olabilmek ve hatta doğurganlık da penis sağlığıyla alakalıdır. Bazı durumlar, penis sağlığını etkiler:

 

Hormon seviyeleri: Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron seviyelerinde meydana gelen değişimler, erektil disfonksiyon (ED/Sertleşme Bozukluğu) başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarına neden olabilir.

 

Yaş: Erkeklerde yaş ilerledikçe testosteron hormonu seviyelerinde düşüş görülür, bu da cinsel işlev bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olur.

 

Sağlık sorunları: Yüksek tansiyon, diyabet, bazı nörolojik hastalıklar ve kaygı-depresyon gibi psikolojik bozukluklar da erektil disfonksiyon durumuna neden olabilir.

 

Cinsel yaşam: Prezervatif kullanmadan seks yapmak, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskini artırır. Ayrıca çok sert sevişmek ve erekte haldeki penisin fazla gerilmesi gibi durumlar da penis sağlığını olumsuz etkileyebilir.

 

İlaç kullanımı: Düzenli olarak kullanılan bazı ilaçlar penis fonksiyonlarını etkileyebilir.

 

Hijyen alışkanlıkları: Genel sağlığımız için doğru hijyen pratiklerini uygulamak önemliyken, penis sağlığı için genital bölgenin doğru bir şekilde temizlenmesi de büyük önem taşıyor. Penisin doğru temizlenmemesi, smegma olarak bilinen ve sünnet derisi altında kötü kokulu sıvı birikmesine, hatta bazı durumlarda kistik yapıların oluşmasına neden olan bir duruma sebep olabilir. Sünnetsiz penislerde daha sık görülen smegma, kötü hijyen koşulları altında sünnet edilmemiş peniste de görülebiliyor.

 

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Sağlıklı bir penis için dikkat edilmesi gerekenler

Penisin sağlıklı olması için bunlara dikkat etmek gerekiyor:

 

1- Yeterince su için

Genel sağlığımız için yeterince su içmek önemlidir. Penisin sağlıklı olması ve cinsel işlevlerde de sorun yaşanmaması için günde en az iki litre su içilmesi öneriliyor.

 

2- Sağlıklı beslenin

Sağlıklı bir beslenme programı, diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Bu hastalıklara bağlı olarak gelişebilen sertleşme sorunlarından da kaçınmayı sağlar. Özellikle doğurganlığı desteklemek için ıspanak, avokado ve capsaicin bakımından zengin baharatların tüketilmesi öneriliyor.

 

3- Düzenli egzersiz yapın

Haftada en az bir-iki defa egzersiz yapmak birçok hastalığa karşı korunma sağladığı gibi, sertleşme sorunlarını önlemek için de önemli.

 

4- Pelvik taban egzersizleri yapın

Genellikle kadın sağlığı alanında duyduğumuz pelvik taban egzersizleri, erkek sağlığı için de oldukça önemli. 2005 yılında yapılan bir araştırma, düzenli olarak pelvik taban egzersizi yapan erkeklerin %40’ının sertleşme sorunlarının üstesinden geldiğini gösteriyor. Sertleşme sorunlarının yanı sıra pelvik taban egzersizleri, idrar yaptıktan sonra idrar damlatma sorununu da önlüyor. Egzersizler haftada birkaç gün, 10 defa beş saniye kadar idrar yaparken kullanılan kasları sıkıp 5 saniye tutup bırakarak yapılabilir.

 

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5- Stresten uzak durun

Kaygı ve stres bozuklukları, cinsel sağlığı etkiliyor. Aynı zamanda kalp hastalıklarına da neden olarak dolaylı olarak sertleşme sorunlarına davetiye çıkarıyor. Nefes çalışmaları, meditasyon gibi çalışmalar stres yönetimi için ideal. İyi bir uyku düzeni de stres seviyelerini azaltmak için önemli.

 

6- Sigaradan uzak durun

2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre sigara içmek kalbin otonom fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek sertleşme sorunlarına neden olabiliyor ve doğurganlığı da azaltıyor.

 

7- Hijyene özen gösterin

Duş sırasında genital bölgenin iyi temizlenmesi gerekiyor. Sünnet derisi mevcutsa, bu deriyi geriye çekerek içerisinin temizlenmesi de önemli. Penisi temizlemek kadar, testislerin olduğu bölgeyi ve anüsü de temiz tutmak önemli.

 

Sağlıksız bir penisin işaretleri

Eğer penisinizde bunları fark ederseniz cinsel yolla bulaşan hastalık şüphesi ile vakit kaybetmeden bir dermatolog hekim ile görüşmelisiniz:

  • Normal olmayan bir akıntı
  • Kaşıntı
  • Su dolu kabarcıklar
  • Siğil benzeri oluşumlar

 

İdrarınızın da normalde sarı renkte olması gerekirken turuncu veya kahverengi olduğunu fark ederseniz, susuz kaldığınız anlamına gelir. eğer kırmızı, mavi ya da yeşil renkte idrar fark ederseniz, enfeksiyon şüphesi ile bir üroloğa görünmeniz gerekir. Peniste koku oluşması ile mantar enfeksiyonu ya da cinsel yolla bulaşan başka bir hastalığın işareti olabilir. Aynı şekilde sertleşme sırasında ağrı hissediliyorsa da bir uzmana danışmak gerekebilir.

 

LİBİDONUZU ARTIRMANIN 8 YOLU

 

Referanslar:

"Everything You Need to Know About Penis Health".(23.12.2019). Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/penis-health

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