90'ların ombre dudak trendi geri döndü!

Son günlerde TikTok ve Instagram'da birçok videoda denk geldiğimiz bu trendi yakından incelemek istedik. Dünyaca ünlü isimler olan Rihanna ve Hailey Bieber'ın gündeme getirdiği ve onların isimleriyle anılan bu trendle aslında ilk defa karşılaşmıyoruz. 90'lı yıllarda yapılan çarpıcı makyajların en önemli özelliklerinden biri kenarları koyu renklerle çevrilmiş dudaklardı. Dudak parlatıcılları kuşkusuz bu makyajın tamamlayıcılarıydı.

Ombre dudak makyajı nasıl yapılır?

Öncelikle ombre dudak trendi için iki ayrı tonda ürüne sahip olmanız gerekir. Bunlardan ilki gri alt tonlu bir kahverengiye yakın dudak kalemi. Diğeri ise dudak tonunuza yakın renkte bir ruj. Bu iki ayrı ürüne sahip olduktan sonra bir de şeffaf renkte bir dudak parlatıcısına ihtiyacınız var.

Tüm bunları edindikten sonra iyice sivrileştirdiğiniz kaleminizle dudaklarınızın şeklini büyütmeye çalışmadan sadece dudak çizgilerinden geçmeli ve dudak şeklinizi ortaya çıkarmalısınız.

Ardından dudak renginize yakın rujunuzu dudaklarınıza değdirerek hafif bir uygulama yapmalısınız. Özellikle dudak kalemine yakın olan kısımlara doğru parmaklarınızla hafif hafif dağıtmaya çalışın ki dudak kaleminizle bütünlük sağlasın ama aynı zamanda onun keskinliğini de bozmasın. Böylece ortası biraz daha açık bir renkte kalacak ve koyudan açığa doğru bir geçiş olacaktır. Bundan sonrasında dudağınıza şeffa bir dudak parlatıcısı geçebilirsiniz.

En son aşama olarak da bir kapatıcı yardımıyla dudaklarınızı daha net bir çerçeveye ulaştırmak için taşan ve keskinleştirmek istediğiniz yerlere müdahalede bulunmak olacaktır. Ombre dudak makyajı bu kadar kolaydı!