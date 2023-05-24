Buluttan ilham alan güzellik trendi: Cloud skin

TikTok'un en yeni trendlerinden biri olan "cloud skin" yani "bulut cilt" birçok makyaj artisti ve sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça popüler oldu ve sosyal medya platformlarında da milyonlarca izlenme sayısına ulaştı. Makyaj artisti Dominic Skinner'ın ilk kez bahsettiği bu trend temelde uzun bir süredir hayatımızda olan cam cilt görünümünün tersini temsil ediyor. Tam olarak zıt bir tarafta bulunmasa da farklılıkları büyük.

Cam cilt görünümünde en belirgin olan şey bol nem ve ışıltıydı. Bulut cilt görünümünde ise önemli olan cildin kendi ışıltısı ve nemi üzerine makyajı inşa etmek. Böyle bir altyapı oluşturduktan sonra mat bitiş sağlayarak yumuşak bir görünüm elde edilmiş oluyor. Bu sayede ışıl ışıl bir görünümden ziyade cildin kendi ışıltısından yararlanıyor ve mata daha yakın bir bitiş sağlanıyor.

Cloud skin elde etmek isterken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, iyi bir nemlendiricili baz kullanmak ve tekniktir. Kuru ciltlilerin bu yumuşak mat görünümün bu trend konusunda endişelenmesine gerek yok çünkü doğru cilt bakımı malzemeleriyle sabitleyici pudraya dahi ihtiyaçları olacak.

Bulut cilt görünümü nasıl elde edilir?

İlk aşama: Temizlik

İlk adım, temizlenmiş cildinizin iyi nemlendirildiğinden emin olmaktır. Makyajı nazikçe temizleyen ve cildi nemlendiren bir makyaj temizleme ürününden faydalanmak ilk aşama için çok önemli.

İkinci aşama: Tedavi

Cildinizde şikayetçi olduğunuz bir probleminiz varsa ona yönelik ürünlerle tedavi etmelisiniz. Örneğin sivilcelere salisilik asit iyi gelirken sivilce lekelerine arbutin daha faydalıdır.

Üçüncü aşama: Nemlendirme

Cildi nemlendirmek, dolgunlaştırmak ve pürüzsüzleştirmek için serumlardan ve cilt tipinize uygun bir nemlendiriciden faydalanabilirsiniz. Cildinizin karma veya yağlı olduğunu düşünüp nemlenirici aşamanızı atlamayın. Bunun yerine cilt tipinize uygun su bazlı bir ürün tercih edin.

Dördüncü aşama: Mat ışıltı

Bu efekti vermek için ilk başta silikon barındırmayan bir makyaj bazıyla cildinizi hazırlayın. Ardından kullanacağız fondöteni iyi seçmeniz gerekir. Tam kapatıcı ve mat bir fondöten tercih etmek yerine saten bitişli bir fondöten tercih edip tansparan pudrayla üstünden hafifçe geçebilirsiniz. Işıltısız bir allık da kullandığınızda bu iş tamam.