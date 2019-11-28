Taze otlu biberli hamburger tarifi

Müjgan Yurtseven'den nefis taze otlu biberli hamburger tarifi...

Tarif defterimden;

Köftesini biber ve taze otlarla tatlandırıp farklı lezzetlerde hamburgerler yaratabilirsiniz.

Burger ekmeğini de kendim pişirmeyi tercih ettiğimden köfteleri hafta içinde hazırlayıp buzlukta tek sıra halinde dondurduktan sonra kilitli poşetlerde saklamak işimi kolaylaştırıyor. Tüketeceğimiz kadarını pişirmeden bir gece önce buzdolabının +4 derece bölümüne alarak çözülmelerini sağlıyorum.

Pazar kahvaltı sonrası hamburger ekmeğini de pratik bir şekilde hazırladığım bu lezzet erken akşam yemeğimiz oluyor. Ekmeği, sebzeli köftesi ve karamelize soğanıyla hepsi ev yapımı olan taze otlu hamburgeri deneyin derim…

Kısa bir not;

Hamburger ekmeğinin ayrıntılı tarifi için tıklayın!

Servis: 20 adet (1 adet burger için iki köfte kullanıyoruz)

Hazırlama süresi: 35 - 40 dakika

Pişirme süresi: 7-8 dakika

Malzemeler:

1 kg dana kıyma, kasabınızdan döş bölümünden isteyin

3 adet köy biberi

2 adet kapya biber

3 sap taze sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

** 1 çorba kaşığı zeytinyağı, köfteleri pişirirken kullanmak için

Karamelize soğan için:

4 adet orta boy kuru soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

İlave malzemeler:

Hamburger ekmeği

Hamburger peyniri (cheddar)

Ketçap

Hardal

Kornişon

Yapılışı:

* Biberleri yıkayıp çekirdeklerini çıkararak minik tavla zarı formunda doğrayın. Sarımsak ve maydanozları da yıkayıp incecik doğrayın.

* Tüm malzemeleri yoğurarak hamburger ekmeği boyutunda ve 2 cm kalınlığında yuvarlak diskler halinde şekil verin (yuvarlak kurabiye kesme kalıbı kullanmak kolaylık sağlıyor).

* Oluklu döküm veya teflon tavaya **1 çorba kaşığı zeytinyağı sürüp ocağı açık ateşe ayarlayın, tava ısındıktan sonra köftelerin her iki tarafını kızartarak 120 derecede, 10 dakika önceden ısıtılmış fırında sıcak kalmalarını sağlayın.

* Karamelize soğan için; Soğanların kabuklarını soyup yarım ay gibi doğrayarak geniş bir tavaya alın. Zeytinyağını ilave edip orta ateşte soğanlar pembeleşinceye kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 15 dakika kavurun, ocağı kapatıp kenarda bekletin.

* Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye keserek köfteleri pişirdiğiniz tavada ısıtın (köftenin tavada kalan yağı ekmeğe lezzet katacaktır).

* Köfteler sıcakken fotoğraftaki gibi ekmeğin üzerine bir köfte, 1 dilim peynir ve bir köfte sırasıyla yerleştirin (her bir ekmek için 2 köfte). En üste karamelize soğandan birer dolu yemek kaşığı ilave edin. Arzu ettiğiniz miktarda ketçap, hardal ve kornişon ile servis edin.

Afiyetle sevgiyle kalın…

mujgan@chezmaman.com.tr

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