Çilekli dondurma 

Tarif defterimden;

Dut kurusu ve bal ile tatlandırdığım rafine şekersiz çilekli nefis dondurmayı kısa sürede hazırlayabilirsiniz...

Servis: 6 - 8 porsiyon

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

Yarım kg çilek

1 bardak dut kurusu

1 kutu krema, 200 ml, % 35 yağlı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

*Çilekleri bol suda yıkayarak iyice kurulayın.

*Dut kurusunu toz haline gelene kadar blenderden geçirin.

*Çileklerin saplarını kesip kabaca doğrayarak toz haline gelen dut kurusuna ekleyin ve püre haline gelene kadar blenderden geçirin. Limon suyu, krema ve balı ilave ederek karışım homojen kıvama gelene kadar tekrar blenderden geçirin.

*Dondurmayı kare veya dikdörtgen cam kaba aktarıp üzerini streç film ile kaplayarak derin dondurucuda en az 4 saat veya bir gece beklettikten sonra dilediğiniz gibi kuplara pay edin.

Kısa bir not;

*Derin dondurucuda yaklaşık bir ay saklayabilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...