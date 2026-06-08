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Seyahat

İstanbul'da denize girebileceğiniz 95 yer

İstanbul'da yüzme sezonu 15 Haziran'da açılıyor! İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelinde onaylanan 95 plajda 15 günde bir yapılacak analizlerle halk sağlığının ve güvenliğinin korunacağını açıkladı.

İstanbul&#039;da denize girebileceğiniz 95 yer
Giriş: 08 Haziran 2026, Pazartesi 11:29
Güncelleme: 08 Haziran 2026, Pazartesi 11:55

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentteki İl Yüzme Suyu Komisyonunca bu yıl 95 yüzme alanının belirlendiğini bildirdi. Açıklamada, yüzme alanlarında yalnızca su kalitesinin değil, güvenlik sistemleri, tuvalet imkanları ve sosyal imkanların da değerlendirildiğini dile getirdi.

İstanbul'da yüzme sezonunun 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında belirlendiği, hazırlık çalışmalarının ise 1 Haziran itibarıyla başladığı belirtildi. Bu yıl İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından 95 alanın yüzme alanı olarak belirlendiği açıklandı. 1 Haziran'dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağı, güvenlik sistemleri ile cankurtaran ihtiyaçlarının değerlendirileceği belirtildi.

Güner: "Yaz sezonunun sonuna kadar çalışmalar sürdürülecek. Biz bunu ihtiyaç olduğunda periyotlar sıklaştırılarak, 15 günde bir denetimlerimize 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz. Amacımız vatandaşların yüzme sporunu yaparken ve serinlerken herhangi bir sağlık ya da güvenlik problemi yaşamamasını sağlamak. Vatandaşlar 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumunu anlık takip edebilecek. Laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesini, yüzme alanının yasaklı olup olmadığını, izin verilip verilmediğini takip edebilirler" açıklamasında bulundu.

"İzin verilenlerin dışında vatandaşlarımızın denize girmemelerini rica ediyoruz"

İstanbul'da halihazırda 3 mavi bayraklı plaj bulunduğuna dikkati çeken Güner, bunlardan ikisinin Arnavutköy'de, birinin ise Silivri'de olduğunu vurguladı.

Vatandaşların yalnızca su kalitesine değil, akıntı ve güvenlik risklerine karşı da dikkatli olmaları gerektiği vurgulanırken, yüzme alanı olarak izin verilen bölgeler dışındaki ve valilik tarafından yasaklanan noktalarda denize girilmemesi istendi. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük üç halk sağlığı laboratuvarının bulunduğu, bu laboratuvarların uluslararası akreditasyona sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, 15 günde bir deniz suyundan numuneler alınarak analiz yapıldığı, sonuçların ise "iyi", "orta" ve "kötü" şeklinde kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

Vatandaşların denize girmeden önce analiz sonuçlarını takip etmelerinin önemine dikkat çekilirken, belirlenen yüzme alanları dışındaki bölgelerde denize girilmesinin tavsiye edilmediği belirtildi. Analizler sonucunda su kalitesi "kötü" olarak değerlendirilen alanlarda ise yüzmenin yasaklandığı ifade edildi. Vatandaşların denize girerken, serinlerken veya spor yaparken sağlıklarının korunmasının öncelikli olduğu vurgulanırken, yüzme açısından herhangi bir risk tespit edilmesi halinde sezon içinde ya da dışında olmasına bakılmaksızın ilgili alanda yüzmenin derhal yasaklandığı kaydedildi.

İstanbul'da yüzme alanları olarak belirlenen yerler şöyle sıralandı:

  • Burgazada Deniz Kulübü
  • Burgazada Su Sporları Kulübü önü
  • Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
  • Büyükada Kayıkhane Blue Beach
  • Büyükada Nakibey Plajı
  • Büyükada Prenses Koyu
  • Büyükada Su Sporları Kulübü önü
  • Büyükada Tabiat Parkı Plajı
  • Büyükada Yörükalı Plajı önü
  • Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı
  • Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı
  • Heybeliada Sadıkbey Plajı önü
  • Heybeliada Su Sporları Kulübü önü
  • Heybeliada Ada Beach Club önü
  • Heybeliada Asaf Beach
  • Kınalıada Su Sporları Kulübü önü
  • Kınalıada Ülker Restaurant önü
  • Sedef Adası Halk Plajı
  • Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak)
  • Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak)
  • Durusu Karaburun Arka Deniz
  • Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı
  • Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü
  • Denizköşkler
  • Florya Güneş Plajı
  • Yeşilköy Polis Merkezi önü
  • Yeşilköy International Hospital Önü
  • Elmasburnu Tabiat Parkı Plaj
  • Riva Plajı
  • Su Ürünleri Plajı
  • Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı
  • West İstanbul Marina Plajı
  • Büyükçekmece Albatros Sahili
  • Büyükçekmece Çocuk Sahili
  • Büyükçekmece Halk Plajı
  • Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı
  • Büyükçekmece Gürpınar Sahili
  • Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping önü
  • Büyükçekmece Kumburgaz Sahili
  • Büyükçekmece Mimarsinan Sahili
  • Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı
  • Çilingoz Tabiat Parkı Plajı
  • Karacaköy Çobankule Plajı
  • Karacaköy Evicik Plajı
  • Karacaköy Ormanlı Plajı
  • Karacaköy Yalıköy Plajı
  • Çiftalan Plajı
  • Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası
  • Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası
  • Suadiye Plajı
  • Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü
  • Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele önü
  • Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahil Parkı önü
  • Büyükliman Plajı
  • Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı
  • Demirciköy Dalya
  • Gümüşdere Plajı
  • Kılyos Plajı
  • Kısırkaya Plajı
  • Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı
  • Rumeli Kavağı Plajı
  • Altınorak Sitesi önü
  • Bizimköy-Parkköy Sitesi önü
  • Çanta Albayraklar-Kınalı mevkisi önü
  • Gümüşyaka Çadır Yeri mevkisi
  • Kumluk mevkisi (Mavi Bayrak)
  • Selimpaşa Başkent Sitesi önü
  • Selimpaşa Duruman mevkisi
  • Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü
  • Semizkum Çadıryeri mevkisi
  • Uyumkent Sitesi önü
  • Ağlayankaya Plajı
  • Ağlayankaya Plajı Life Beach
  • Ağva Halk Plajı Çamlık mevkisi
  • Ağva Halk Plajı Mendirek yanı
  • Akçakese Akkaya Plajı
  • Akçakese Peacock Beach
  • Ala Kadınlar Plajı
  • Alacalı Plajı
  • Ayazma Plajı
  • Ayazma Plajı
  • Ayazma Plajı Kumbaba mevkisi
  • Bozgaca Plajı
  • Doğancılı Plajı
  • İmrenli Plajı
  • Kabakoz Plajı
  • Merkep Adası Plajı 1
  • Merkep Adası Plajı 2
  • Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı
  • Sahilköy Plajı
  • Sofular Plajı
  • Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)
  • Uzunkum Plajı (orta nokta)
  • Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)
  • Uzunkum Plajı 2 (dere yanı)
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