İstanbul'da denize girebileceğiniz 95 yer

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentteki İl Yüzme Suyu Komisyonunca bu yıl 95 yüzme alanının belirlendiğini bildirdi. Açıklamada, yüzme alanlarında yalnızca su kalitesinin değil, güvenlik sistemleri, tuvalet imkanları ve sosyal imkanların da değerlendirildiğini dile getirdi.

İstanbul'da yüzme sezonunun 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında belirlendiği, hazırlık çalışmalarının ise 1 Haziran itibarıyla başladığı belirtildi. Bu yıl İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından 95 alanın yüzme alanı olarak belirlendiği açıklandı. 1 Haziran'dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağı, güvenlik sistemleri ile cankurtaran ihtiyaçlarının değerlendirileceği belirtildi.

Güner: "Yaz sezonunun sonuna kadar çalışmalar sürdürülecek. Biz bunu ihtiyaç olduğunda periyotlar sıklaştırılarak, 15 günde bir denetimlerimize 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz. Amacımız vatandaşların yüzme sporunu yaparken ve serinlerken herhangi bir sağlık ya da güvenlik problemi yaşamamasını sağlamak. Vatandaşlar 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumunu anlık takip edebilecek. Laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesini, yüzme alanının yasaklı olup olmadığını, izin verilip verilmediğini takip edebilirler" açıklamasında bulundu.

"İzin verilenlerin dışında vatandaşlarımızın denize girmemelerini rica ediyoruz"

İstanbul'da halihazırda 3 mavi bayraklı plaj bulunduğuna dikkati çeken Güner, bunlardan ikisinin Arnavutköy'de, birinin ise Silivri'de olduğunu vurguladı.

Vatandaşların yalnızca su kalitesine değil, akıntı ve güvenlik risklerine karşı da dikkatli olmaları gerektiği vurgulanırken, yüzme alanı olarak izin verilen bölgeler dışındaki ve valilik tarafından yasaklanan noktalarda denize girilmemesi istendi. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük üç halk sağlığı laboratuvarının bulunduğu, bu laboratuvarların uluslararası akreditasyona sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, 15 günde bir deniz suyundan numuneler alınarak analiz yapıldığı, sonuçların ise "iyi", "orta" ve "kötü" şeklinde kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

Vatandaşların denize girmeden önce analiz sonuçlarını takip etmelerinin önemine dikkat çekilirken, belirlenen yüzme alanları dışındaki bölgelerde denize girilmesinin tavsiye edilmediği belirtildi. Analizler sonucunda su kalitesi "kötü" olarak değerlendirilen alanlarda ise yüzmenin yasaklandığı ifade edildi. Vatandaşların denize girerken, serinlerken veya spor yaparken sağlıklarının korunmasının öncelikli olduğu vurgulanırken, yüzme açısından herhangi bir risk tespit edilmesi halinde sezon içinde ya da dışında olmasına bakılmaksızın ilgili alanda yüzmenin derhal yasaklandığı kaydedildi.

İstanbul'da yüzme alanları olarak belirlenen yerler şöyle sıralandı:

Burgazada Deniz Kulübü

Burgazada Deniz Kulübü Burgazada Su Sporları Kulübü önü

Burgazada Su Sporları Kulübü önü Büyükada Aya Nikola Halk Plajı

Büyükada Aya Nikola Halk Plajı Büyükada Kayıkhane Blue Beach

Büyükada Kayıkhane Blue Beach Büyükada Nakibey Plajı

Büyükada Nakibey Plajı Büyükada Prenses Koyu

Büyükada Prenses Koyu Büyükada Su Sporları Kulübü önü

Büyükada Su Sporları Kulübü önü Büyükada Tabiat Parkı Plajı

Büyükada Tabiat Parkı Plajı Büyükada Yörükalı Plajı önü

Büyükada Yörükalı Plajı önü Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı

Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı

Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Heybeliada Sadıkbey Plajı önü

Heybeliada Sadıkbey Plajı önü Heybeliada Su Sporları Kulübü önü

Heybeliada Su Sporları Kulübü önü Heybeliada Ada Beach Club önü

Heybeliada Ada Beach Club önü Heybeliada Asaf Beach

Heybeliada Asaf Beach Kınalıada Su Sporları Kulübü önü

Kınalıada Su Sporları Kulübü önü Kınalıada Ülker Restaurant önü

Kınalıada Ülker Restaurant önü Sedef Adası Halk Plajı

Sedef Adası Halk Plajı Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak)

Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak) Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak)

Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak) Durusu Karaburun Arka Deniz

Durusu Karaburun Arka Deniz Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı

Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü

Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü Denizköşkler

Denizköşkler Florya Güneş Plajı

Florya Güneş Plajı Yeşilköy Polis Merkezi önü

Yeşilköy Polis Merkezi önü Yeşilköy International Hospital Önü

Yeşilköy International Hospital Önü Elmasburnu Tabiat Parkı Plaj

Elmasburnu Tabiat Parkı Plaj Riva Plajı

Riva Plajı Su Ürünleri Plajı

Su Ürünleri Plajı Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı

Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı West İstanbul Marina Plajı

West İstanbul Marina Plajı Büyükçekmece Albatros Sahili

Büyükçekmece Albatros Sahili Büyükçekmece Çocuk Sahili

Büyükçekmece Çocuk Sahili Büyükçekmece Halk Plajı

Büyükçekmece Halk Plajı Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı

Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı Büyükçekmece Gürpınar Sahili

Büyükçekmece Gürpınar Sahili Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping önü

Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping önü Büyükçekmece Kumburgaz Sahili

Büyükçekmece Kumburgaz Sahili Büyükçekmece Mimarsinan Sahili

Büyükçekmece Mimarsinan Sahili Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı

Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı Çilingoz Tabiat Parkı Plajı

Çilingoz Tabiat Parkı Plajı Karacaköy Çobankule Plajı

Karacaköy Çobankule Plajı Karacaköy Evicik Plajı

Karacaköy Evicik Plajı Karacaköy Ormanlı Plajı

Karacaköy Ormanlı Plajı Karacaköy Yalıköy Plajı

Karacaköy Yalıköy Plajı Çiftalan Plajı

Çiftalan Plajı Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası

Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası

Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası Suadiye Plajı

Suadiye Plajı Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü

Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele önü

Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele önü Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahil Parkı önü

Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahil Parkı önü Büyükliman Plajı

Büyükliman Plajı Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı

Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı Demirciköy Dalya

Demirciköy Dalya Gümüşdere Plajı

Gümüşdere Plajı Kılyos Plajı

Kılyos Plajı Kısırkaya Plajı

Kısırkaya Plajı Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı Rumeli Kavağı Plajı

Rumeli Kavağı Plajı Altınorak Sitesi önü

Altınorak Sitesi önü Bizimköy-Parkköy Sitesi önü

Bizimköy-Parkköy Sitesi önü Çanta Albayraklar-Kınalı mevkisi önü

Çanta Albayraklar-Kınalı mevkisi önü Gümüşyaka Çadır Yeri mevkisi

Gümüşyaka Çadır Yeri mevkisi Kumluk mevkisi (Mavi Bayrak)

Kumluk mevkisi (Mavi Bayrak) Selimpaşa Başkent Sitesi önü

Selimpaşa Başkent Sitesi önü Selimpaşa Duruman mevkisi

Selimpaşa Duruman mevkisi Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü

Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü Semizkum Çadıryeri mevkisi

Semizkum Çadıryeri mevkisi Uyumkent Sitesi önü

Uyumkent Sitesi önü Ağlayankaya Plajı

Ağlayankaya Plajı Ağlayankaya Plajı Life Beach

Ağlayankaya Plajı Life Beach Ağva Halk Plajı Çamlık mevkisi

Ağva Halk Plajı Çamlık mevkisi Ağva Halk Plajı Mendirek yanı

Ağva Halk Plajı Mendirek yanı Akçakese Akkaya Plajı

Akçakese Akkaya Plajı Akçakese Peacock Beach

Akçakese Peacock Beach Ala Kadınlar Plajı

Ala Kadınlar Plajı Alacalı Plajı

Alacalı Plajı Ayazma Plajı

Ayazma Plajı Ayazma Plajı

Ayazma Plajı Ayazma Plajı Kumbaba mevkisi

Ayazma Plajı Kumbaba mevkisi Bozgaca Plajı

Bozgaca Plajı Doğancılı Plajı

Doğancılı Plajı İmrenli Plajı

İmrenli Plajı Kabakoz Plajı

Kabakoz Plajı Merkep Adası Plajı 1

Merkep Adası Plajı 1 Merkep Adası Plajı 2

Merkep Adası Plajı 2 Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı

Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı Sahilköy Plajı

Sahilköy Plajı Sofular Plajı

Sofular Plajı Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)

Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile) Uzunkum Plajı (orta nokta)

Uzunkum Plajı (orta nokta) Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)

Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel) Uzunkum Plajı 2 (dere yanı)

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