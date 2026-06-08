İstanbul'da denize girebileceğiniz 95 yer

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentteki İl Yüzme Suyu Komisyonunca bu yıl 95 yüzme alanının belirlendiğini bildirdi. Açıklamada, yüzme alanlarında yalnızca su kalitesinin değil, güvenlik sistemleri, tuvalet imkanları ve sosyal imkanların da değerlendirildiğini dile getirdi.
İstanbul'da yüzme sezonunun 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında belirlendiği, hazırlık çalışmalarının ise 1 Haziran itibarıyla başladığı belirtildi. Bu yıl İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından 95 alanın yüzme alanı olarak belirlendiği açıklandı. 1 Haziran'dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağı, güvenlik sistemleri ile cankurtaran ihtiyaçlarının değerlendirileceği belirtildi.
Güner: "Yaz sezonunun sonuna kadar çalışmalar sürdürülecek. Biz bunu ihtiyaç olduğunda periyotlar sıklaştırılarak, 15 günde bir denetimlerimize 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz. Amacımız vatandaşların yüzme sporunu yaparken ve serinlerken herhangi bir sağlık ya da güvenlik problemi yaşamamasını sağlamak. Vatandaşlar 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumunu anlık takip edebilecek. Laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesini, yüzme alanının yasaklı olup olmadığını, izin verilip verilmediğini takip edebilirler" açıklamasında bulundu.
"İzin verilenlerin dışında vatandaşlarımızın denize girmemelerini rica ediyoruz"
İstanbul'da halihazırda 3 mavi bayraklı plaj bulunduğuna dikkati çeken Güner, bunlardan ikisinin Arnavutköy'de, birinin ise Silivri'de olduğunu vurguladı.
Vatandaşların yalnızca su kalitesine değil, akıntı ve güvenlik risklerine karşı da dikkatli olmaları gerektiği vurgulanırken, yüzme alanı olarak izin verilen bölgeler dışındaki ve valilik tarafından yasaklanan noktalarda denize girilmemesi istendi. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük üç halk sağlığı laboratuvarının bulunduğu, bu laboratuvarların uluslararası akreditasyona sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, 15 günde bir deniz suyundan numuneler alınarak analiz yapıldığı, sonuçların ise "iyi", "orta" ve "kötü" şeklinde kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.
Vatandaşların denize girmeden önce analiz sonuçlarını takip etmelerinin önemine dikkat çekilirken, belirlenen yüzme alanları dışındaki bölgelerde denize girilmesinin tavsiye edilmediği belirtildi. Analizler sonucunda su kalitesi "kötü" olarak değerlendirilen alanlarda ise yüzmenin yasaklandığı ifade edildi. Vatandaşların denize girerken, serinlerken veya spor yaparken sağlıklarının korunmasının öncelikli olduğu vurgulanırken, yüzme açısından herhangi bir risk tespit edilmesi halinde sezon içinde ya da dışında olmasına bakılmaksızın ilgili alanda yüzmenin derhal yasaklandığı kaydedildi.
İstanbul'da yüzme alanları olarak belirlenen yerler şöyle sıralandı:
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