Dondurucu için doğru sıcaklık ayarı nedir?

Dondurucular, gıdaları uzun süre taze tutmak ve israfı önlemek için evlerin vazgeçilmez cihazlarından biridir. Ancak, doğru sıcaklık ayarını yapmak hem gıda güvenliği hem de enerji tasarrufu açısından büyük önem taşır. Peki, dondurucunuzun sıcaklığını hangi derecede tutmalısınız?

Dondurucu için doğru sıcaklık ayarı nedir?
Yaşam
Giriş: 27 Kasım 2024 14:39 Güncelleme: 27 Kasım 2024 14:39
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Dondurucuları gıdaları saklamak ve güvenle muhafaza etmek için kullanıyoruz, ancak dondurucunuz gerçekten yeterince soğuk mu? Dondurucunuz gıdaları soğuk tutarak bakterilerin çoğalmasını önler. Bu önemlidir çünkü tüm bakteriler zararlı olmasa da bazıları gıdaların bozulmasına veya gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir. Dondurucular, bakterilerin faaliyetlerini tamamen durdurarak gıdaları korur. Dondurucunuzun sıcaklığının ne kadar olması gerektiğini bilmek, gıdalarınızı güvenli ve iyi bir şekilde muhafaza etmenin anahtarıdır. Doğru dondurucu sıcaklığı ne kadar olmalı? Bu sıcaklığı nasıl koruyabiliriz?


Dondurucular için güvenli sıcaklık aralığı nedir?

Dondurucunuz için doğru sıcaklık yaklaşık -17, -18°C'dir. Dondurucuyu bu sıcaklıkta ayarlayıp yeterince dolu tuttuğunuzda, bu sıcaklığı koruyabilirsiniz.


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Dondurucu sıcaklığını nasıl izlersiniz?

Çvre sağlığı profesörü Gevork Kazanchyan, dondurucu ve buzdolabı sıcaklığını doğru bir şekilde izlemek için termometre kullanmanın en iyi yöntem olduğunu söylüyor. Kazanchyan: “Termometreye hızlıca bir göz atın ve ardından kapağı kapatın. Termometrenin dondurucunun en soğuk noktası olan arka kısım yerine ön kısımda yer alması gerekiyor. Böylece dondurucunun tamamının sıcaklığı hakkında daha doğru bir bilgi edinebilirsiniz. Akıllı dijital termometrelere güvenmeyin. Eski tip termometreler harikadır, tabii düşürmediğiniz sürece” açıklamasında bulundu.


Dondurucunun doğru sıcaklıkta kalmasını nasıl sağlarsınız?

Dondurucunuzun güvenli bir sıcaklıkta kalması için dört ipucu...


1. Dondurucunuzu dolu tutun: Dondurucunun verimli çalışması için dolu olması gerekir. Ancak havanın dolaşımı için iyi bir alan bırakmayı da unutmayın. Havalandırma deliklerini engellemeyin veya aşırı doldurmayın.


2. Sıcak yiyecekleri dondurucuya koymayın: Oda sıcaklığından daha sıcak olan yiyecekleri doğrudan dondurucuya koymaktan kaçının. Bunun yerine, hızla soğutun veya oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.


3. Yiyecekleri donduruya koymadan önce bunlara dikkat edin:

  • Yiyeceği poşetlemeden önce mutlaka kurulayın.
  • Eğer yiyeceği kaplarda saklamayı düşünüyorsanız, kaplardaki havayı mümkün olduğunca alın.
  • Kapakları kapattığınızdan ve poşetlerin iyice sızdırmaz hale getirdiğinizden emin olun.
  • Uzun süreli saklama için gıdaları vakumlu ambalajla saklayabiliyorsanız, bu yöntemi tercih edin.

4. Düzenleyin: Yakın zamanda tüketilecek gıdaları göz önünde bulundurun; uzun süre saklanacak gıdaları ise dondurucunun arkasına yerleştirin. Böylece dondurucunun kapağı açıldığında yaşanabilecek sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmezler.


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Dondurucu çok ısınırsa gıdalar nasıl korunur?

Peki, dondurucu çok ısınırsa... Örneğin; elektrik kesintisi durumunda ne olur? Ve hangi sıcaklıkta tüm yiyecekleri atmalısınız?

  • Elektrik kesintisi veya doğal afet durumunda, buzdolabı ve dondurucu kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutun.

  • Tam dolu bir dondurucu, kapısı kapalı kaldığında yaklaşık 48 saat boyunca güvenli bir sıcaklıkta kalabilir, yarı doluysa bu süre 24 saate iner.

  • Buz kristalleri içeren veya sıcaklığı yaklaşık 4°C veya altında olan yiyecekler güvenli bir şekilde yeniden dondurulabilir veya pişirilebilir. Ancak besin kalitesi düşebilir. Yiyeceklerin besin değerini düşüren 8 hata

  • Yaklaşık 4°C üzerinde 4 saatten fazla kalan bozulabilir gıdaları (et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, süt, yumurta veya yemek artıkları gibi) atmalısınız.


Kaynak: Amy Sherman. "The Right Temperature to Set Your Freezer to Ensure Your Food Stays Safe". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/freezer-temperature-8750300. (23.11.2024).


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