Damla sakızlı yalancı tavuk göğsü tatlısı

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden, az malzemeli ve yapılışı pratik nefis yalancı tavuk göğsü tatlısı...  

Damla sakızlı yalancı tavuk göğsü tatlısı
Yaşam
Giriş: 27 Mayıs 2025 13:01 Güncelleme: 09 Haziran 2025 00:10
ABONE OL

Tarif defterimden;

Sütlü tatlıları sevenler için damla sakızı aromasının çok yakıştığı, az malzemeli ve yapılışı pratik yalancı tavuk göğsü tatlısı...


Servis: 20 * 29 cm veya 24 * 24 cm'lik cam kapta

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
  • 125 gr tereyağı
  • 1 bardak un
  • 1 lt süt
  • 1 bardak toz şeker
  • 4 - 5 parça damla sakızı

Üzerine;

  • Tarçın




Yapılışı:

*Tereyağını orta boy bir tencereye alın, kısık ateşte yağ eriyince unu ekleyin, unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak 4 - 5 dakika kavurun (unun yanmamasına dikkat edin).


*Sütü tereyağlı & unlu karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan tel çırpıcı ile sürekli karıştırın (topaklanma olmaması sürekli karıştırmalı). Toz şeker ve damla sakızını ilave edin, koyulaşana kadar sürekli karıştırarak orta ateşte pişirip ocağı kapatın.


*Tatlıyı mikserin yüksek deviri ile 15 - 20 dakika çırparak su ile ıslatılmış cam kaba aktarın ve üzerini spatula ile düzeltin. Oda ısısına gelince üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 3 - 4 saat beklettikten sonra üzerine tarçın serpiştirip dilediğiniz gibi dilimleyin.


Kısa bir not;

*Yalancı tavuk göğsü tatlısını pişirdikten sonra mikserle en az 15 dakika çırptığınızda akışkan ve ipeksi kıvamda tatlı elde edersiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.