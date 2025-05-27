Damla sakızlı yalancı tavuk göğsü tatlısı

Tarif defterimden;

Sütlü tatlıları sevenler için damla sakızı aromasının çok yakıştığı, az malzemeli ve yapılışı pratik yalancı tavuk göğsü tatlısı...

Servis: 20 * 29 cm veya 24 * 24 cm'lik cam kapta

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

125 gr tereyağı

1 bardak un

1 lt süt

1 bardak toz şeker

4 - 5 parça damla sakızı

Üzerine;

Tarçın

Yapılışı:

*Tereyağını orta boy bir tencereye alın, kısık ateşte yağ eriyince unu ekleyin, unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak 4 - 5 dakika kavurun (unun yanmamasına dikkat edin).

*Sütü tereyağlı & unlu karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan tel çırpıcı ile sürekli karıştırın (topaklanma olmaması sürekli karıştırmalı). Toz şeker ve damla sakızını ilave edin, koyulaşana kadar sürekli karıştırarak orta ateşte pişirip ocağı kapatın.

*Tatlıyı mikserin yüksek deviri ile 15 - 20 dakika çırparak su ile ıslatılmış cam kaba aktarın ve üzerini spatula ile düzeltin. Oda ısısına gelince üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 3 - 4 saat beklettikten sonra üzerine tarçın serpiştirip dilediğiniz gibi dilimleyin.

Kısa bir not;

*Yalancı tavuk göğsü tatlısını pişirdikten sonra mikserle en az 15 dakika çırptığınızda akışkan ve ipeksi kıvamda tatlı elde edersiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...