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Milli cimnastikçilerden gümüş madalya!

Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nın Bakü, İrem Acımış ise Parkur Dünya Kupası'nın İstanbul ayağında gümüş madalya elde etti. (AA)

Milli cimnastikçilerden gümüş madalya!
Giriş: 09 Haziran 2026, Salı 10:55
Güncelleme: 10 Haziran 2026, Çarşamba 10:10

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun açıklamasına göre Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'deki organizasyonda 19.250 puan toplayarak ‘tek kadınlar’ kategorisinde ikinci oldu.

Parkur Dünya Kupası’na katılan İrem Acımış ise İstanbul'daki turnuvanın kadınlar serbest kategorisinde 22.10 puanla ikinci olarak Türkiye'ye parkur disiplinindeki ilk Dünya Kupası madalyasını kazandırdı. (AA)

(Haberin görseli Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Olimpiyat Takımı Resmi Instagram Hesabı'ndan alınmıştır.)

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

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Milli gururumuz Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

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