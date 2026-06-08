Pancarlı kısır tarifi 

Tarif defterimden;

Pancarlı, nar ekşili, yer fıstıklı ve baharatlı nefis kısırın yapılışı da çok pratik...

Servis: 4 - 6 kişilik

Pancarı pişirme süresi: 15 dakika

Bekletme & hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

220 ml'lik bardak ölçüsüyle;

2 orta boy pancar, 600 gr

2 orta boy pancar, 600 gr 1 bardak su

1 bardak su 1 bardak ince bulgur

1 bardak ince bulgur 1 büyük limonun suyu

1 büyük limonun suyu 1 tatlı kaşığı tuz

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2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş

2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş 1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karabiber 4 - 5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 - 5 yemek kaşığı zeytinyağı 2 - 3 yemek kaşığı nar ekşisi

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Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış 5 - 6 sap taze soğan, incecik doğranmış

5 - 6 sap taze soğan, incecik doğranmış 1/4 demet taze nane, incecik doğranmış

1/4 demet taze nane, incecik doğranmış 1/2 bardak yer fıstığı, iri çekilmiş

Yapılışı:

*Pancarları kabuklarını soyup rendenin iri tarafı ile rendeleyerek orta boy tencereye alın ve 1 bardak su ilave edin, tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte pancar yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirip ocağı kapatın (tencerede bir bardağa yakın pancarın pişme suyundan kalıyor). Bulgur, tuz ve limon suyunu ilave edip karıştırın, bulgurun kabarması ve pancarın suyunu çekmesi için kapağı kapalı olarak yaklaşık 20 dakika bekletin.

*Daha sonra pancarlı bulguru geniş bir kaba aktarın, ezilmiş sarımsak, baharatlar, zeytinyağı ve nar ekşisini ilave ederek karıştırın (bu aşamada damak tadınıza göre yarım limon suyu veya ekstra nar ekşisi ekleyebilirsiniz).

*En son doğranmış yeşillikler ve yer fıstığını ekleyip karıştırarak yanında marul ile servis edin.

Kısa bir not;

*Buzdolabında 3 - 4 gün saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...