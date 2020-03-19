Evde hamburger ekmeği nasıl yapılır?

Tarif defterimden;
Bir önceki yazım 'Taze otlu biberli hamburger' tarifinde bahsettiğim leziz minik ekmekleri ister kahvaltıda, isterseniz burger veya peynir & domates ve fesleğen üçlüsü gibi istediğiniz iç malzemelerle sandviç olarak tüketebilirsiniz.
Pişirip soğuttuktan sonra ortasından keserek (sandviç yapmaya hazır vaziyette) dondurucuda saklayabileceğiniz ekmekleri deneyin derim.
Kısa bir not:
Aşağıda verdiğim tarifte kullandığım ekşi kuru hamur mayası 35 gramlık paketlerde büyük marketlerde satılıyor, bulamazsanız yerine 1 paket (10 gr) instant kuru maya ile hazırlayabilirsiniz.
Servis: 10 adet
Hazırlama, mayalanma süresi: 1 saat
Pişirme süresi: 30-35 dakika
Malzemeler:
Üzerine:
Yapılışı:
* Unu derin bir kaba eleyip 4 su bardağı kadarını ekşi maya, toz şeker ve tuz ile harmanlayın. Süt ve zeytinyağını yavaş yavaş kuru karışıma eklerken stand mikser veya el mikserinin hamur karıştırıcı aparatıyla 4-5 dakika karıştırın. Gerekirse yarım su bardağı unu da ekleyin (hamur yumuşak olmalı!)
* Hamuru elinizle toparlayarak 10 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın. Fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
* Fırın ısısını 50 dereceye ayarlayın (hamurun daha kısa sürede kabarması için fırında mayalama kolaylık sağlayacaktır).
* Hamur tepsisini fırına verip iki katı hacime ulaşana kadar mayalandırın.
* Tepsiyi fırından alarak ısıyı 190 dereceye yükseltin.
* Kabaran hamurların üzerlerine elinizle hafifçe bastırın (pişerken tekrar kabaracaklar).
* Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serperek fırında yaklaşık 30-35 dakika kızarana kadar pişirin.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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