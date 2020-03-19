Evde hamburger ekmeği nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, hamburger ekmeği tarifi verdi!

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Evde hamburger ekmeği nasıl yapılır?
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Tarif defterimden;

Bir önceki yazım 'Taze otlu biberli hamburger' tarifinde bahsettiğim leziz minik ekmekleri ister kahvaltıda, isterseniz burger veya peynir & domates ve fesleğen üçlüsü gibi istediğiniz iç malzemelerle sandviç olarak tüketebilirsiniz.

 

Pişirip soğuttuktan sonra ortasından keserek (sandviç yapmaya hazır vaziyette) dondurucuda saklayabileceğiniz ekmekleri deneyin derim.

 

Kısa bir not:

Aşağıda verdiğim tarifte kullandığım ekşi kuru hamur mayası 35 gramlık paketlerde büyük marketlerde satılıyor, bulamazsanız yerine 1 paket (10 gr) instant kuru maya ile hazırlayabilirsiniz.

Servis: 10 adet

Hazırlama, mayalanma süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 30-35 dakika

 

Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 4 - 4,5 su bardağı un
  • 1 paket ekşi kuru hamur mayası, 35 gr
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı ılık süt
  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yumurta

 

Üzerine:

  • 1 yumurta sarısı
  • Susam

Yapılışı:

* Unu derin bir kaba eleyip 4 su bardağı kadarını ekşi maya, toz şeker ve tuz ile harmanlayın. Süt ve zeytinyağını yavaş yavaş kuru karışıma eklerken stand mikser veya el mikserinin hamur karıştırıcı aparatıyla 4-5 dakika karıştırın. Gerekirse yarım su bardağı unu da ekleyin (hamur yumuşak olmalı!)

 

* Hamuru elinizle toparlayarak 10 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın. Fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

 

* Fırın ısısını 50 dereceye ayarlayın (hamurun daha kısa sürede kabarması için fırında mayalama kolaylık sağlayacaktır). 

 

* Hamur tepsisini fırına verip iki katı hacime ulaşana kadar mayalandırın. 

* Tepsiyi fırından alarak ısıyı 190 dereceye yükseltin. 

 

* Kabaran hamurların üzerlerine elinizle hafifçe bastırın (pişerken tekrar kabaracaklar).  

* Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serperek fırında yaklaşık 30-35 dakika kızarana kadar pişirin.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

mujgan@chezmaman.com.tr

 

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