Orman yangınlarına sebep olan etkenler

Ormanlar, gezegenimizin akciğerleri, biyoçeşitliliğin beşiği ve iklim dengesinin en büyük koruyucularıdır. Ancak her yıl milyonlarca hektar ormanlık alan, geride sadece kül ve yıkım bırakan yangınlarla yok olmaktadır. Orman yangınları, ekosisteme verdikleri devasa zararların yanı sıra yerleşim yerlerini tehdit ederek insan hayatını ve ekonomiyi de doğrudan sarsmaktadır.

Bu yıkımı önlemenin ilk ve en önemli adımı, orman yangınlarının nedenlerini doğru analiz etmekten geçer. Orman yangınlarına sebep olan faktörleri temel olarak insan kaynaklı (antropojenik) etkenler ve doğal etkenler olmak üzere iki ana başlık altında inceleyebiliriz.

GÜNCEL Yangınların orman ekolojisine etkileri

1. İnsan kaynaklı (antropojenik) etkenler

Dünya genelinde ve özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki ülkemizde, orman yangınlarının yaklaşık %90'ı insan faaliyetleri nedeniyle başlamaktadır. İnsan kaynaklı yangınlar kendi içinde "ihmal ve dikkatsizlik", "kasıt" ve "kaza" olarak üçe ayrılır.

İhmal ve dikkatsizlik

İnsanların bilinçsizce ve sonuçlarını düşünmeden gerçekleştirdiği günlük aktiviteler, büyük felaketlerin en yaygın sebebidir.

Söndürülmemiş piknik ateşleri ve izmaritler: Ormanlık alanlarda veya yakınlarında yakılan ve tam olarak söndürülmeden bırakılan kamp/piknik ateşleri, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılır. Aynı şekilde seyir halindeki araçlardan yol kenarlarına atılan yanık sigara izmaritleri, kuru otları tutuşturarak yangın zincirini başlatır.

Anız ve bahçe temizliği yakılması: Çiftçilerin hasat sonrasında tarlada kalan sapları (anız) temizlemek veya bağ/bahçe atıklarını yok etmek için yaktıkları ateşler, kontrolden çıkarak orman sınırlarına kolayca sıçramaktadır.

Çöpler ve cam atıklar: Ormana veya yol kenarlarına rastgele bırakılan çöpler, özellikle cam şişeler ve kırıkları, güneş ışınlarını bir büyüteç gibi tek bir noktada toplar. Odak noktasındaki sıcaklığın kuru otları tutuşturma derecesine ulaşmasıyla yangın kendiliğinden başlar.

Kaza ve teknik altyapı yetersizlikleri

Doğrudan bir insan eli değmese de insani sistemlerin işletilmesi veya kazalar sonucu çıkan yangınlardır.

Elektrik nakil hatları: Ormanlık alanlardan geçen yüksek gerilim hatlarının bakımsız kalması, tellerin birbirine çarpmasıyla çıkan kıvılcımlar veya fırtınada direklerin devrilmesi, yaz aylarında en tehlikeli yangın sebeplerinden biridir.

Trafik kazaları ve sıçrayan kıvılcımlar: Orman içi yollarda seyreden araçların egzozlarından çıkan kıvılcımlar veya balata ısınmaları, özellikle kurak dönemlerde yol kenarındaki bitki örtüsünü hemen tutuşturabilir.

2. Kasat (Sabotaj)

Terör eylemleri, imara yer açma isteği, tarla açma gayreti veya kişisel husumetler gibi yasa dışı ve art niyetli amaçlarla ormanların bilinçli olarak yakılmasıdır. Bu tür yangınlar genellikle birden fazla noktada aynı anda başlatıldığı için müdahale edilmesi en zor olanlardır.

3. Doğal etkenler

İnsan müdahalesi olmadan, tamamen doğanın kendi işleyişi içinde meydana gelen yangınlardır. Küresel ölçekte oranları düşük olsa da belirli coğrafyalarda önemli rol oynarlar.

Yıldırım düşmesi: Doğal orman yangınlarının en büyük sebebidir. Özellikle yaz aylarında görülen "kuru fırtınalar" (yağmursuz şimşek ve yıldırımlar), kuruyan ağaç gövdelerine veya otlara isabet ettiğinde yangın çıkartır.

Volkanik patlamalar ve aşırı sıcaklar: Nadir de olsa aktif volkanik bölgelerde akan lavlar ormanları tutuşturabilir. Çok ekstrem kuraklık organizasyonlarında, bitki sürtünmelerinden kaynaklanan statik elektrik de yangına yol açabilir.

Yangını besleyen ve büyüten yardımcı faktörler

Bir yangının çıkması için bir kıvılcım (ateş kaynağı) yeterlidir; ancak o yangının devasa bir afete dönüşmesini sağlayan meteorolojik ve coğrafi faktörler vardır. Yangın literatüründe buna "Yangın Üçgeni" veya meteorolojik olarak "30-30-30 Kuralı" denir. Sıcaklığın 30°C'nin üzerinde, nemin %30'un altında ve rüzgar hızının 30 km/sa'in üzerinde olması durumudur.

Yüksek sıcaklık: Bitki örtüsündeki nemi kurutarak yanıcı maddeyi tutuşmaya hazır hale getirir.

Düşük nem: Havadaki ve topraktaki nem azaldıkça, kıvılcımların yangına dönüşme hızı katlanır.

Şiddetli rüzgar: Yangına bol oksijen sağlar, alevleri yönlendirir ve yanan parçacıkları uzak mesafelere taşıyarak yeni yangın odakları oluşturur.

Topografya (Eğim): Alevler yokuş yukarı, yokuş aşağıya oranla çok daha hızlı ilerler. Çünkü yükselen sıcak hava, yukarıdaki bitkileri önceden ısıtır.

Sonuç ve çözüm önerileri: Ne yapmalı?

Orman yangınlarının arkasındaki haritaya bakıldığında, en büyük payın insan hatası olduğunu görmektedir. Bu durum, aslında yangınların büyük bir kısmının doğru önlemlerle önlenebilir.

Eğitim ve bilinçlendirme: Toplumun her kesimine, özellikle orman köylülerine ve piknikçilere yangın hassasiyeti aşılanmalıdır.

Teknolojik erken uyarı sistemleri: Yapay zeka destekli termal kameralar ve İHA'lar (İnsansız Hava Araçları) ile ormanlar 7/24 izlenmeli, duman görüldüğü an ilk müdahale dakikalar içinde yapılmalıdır.

Altyapı denetimi: Ormanlardan geçen elektrik hatlarının bakımları yaz ayları girmeden tamamlanmalı, hat altlarındaki bitki örtüsü temizlenmelidir.

Cezai müeyyideler: İhmal veya kasıtla yangına sebep olan kişilere uygulanan yasal yaptırımlar ve cezalar caydırıcı düzeyde artırılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; yanan sadece ağaçlar değil; o ağaçların gölgesinde yaşayan binlerce canlı türü, geleceğimiz ve temiz nefesimizdir. Ormanı korumak, yeşile basmaktan çok daha öte bir vatan ve insanlık görevidir.

GÜNCEL Yangından etkilenen canlılara ilk müdahale nasıl olmalı?

GÜNCEL Yangın anında yapılması gerekenler nelerdir?