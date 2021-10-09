Doğal yollarla eviniz mis gibi koksun!

Bütün gün soluduğunuz havanın kimyasal dolu olmasını istemesiniz fakat mis gibi kokan bir evden de vazgeçmek zorunda değilsiniz. Tamamen doğal malzemelerle yapabileceğiniz bu 5 oda kokusu tarifine göz atın!

Doğal yollarla eviniz mis gibi koksun!
Yaşam
09 Ekim 2021 Cumartesi

Havalar soğudukça, evler biraz havasız kalabiliyor fakat kışın içinizi ısıtacak kokular da yok değil. Mutfağınızdaki baharat ve meyveleri kullanarak yapabileceğiniz, tamamen doğal bu oda kokusu tariflerine göz atın.


Doğal oda kokusu nasıl yapılır?


Portakallı oda kokusu

Daireler şeklinde kestiğiniz yarım portakalı, iki çubuk tarçını ve birkaç adet karanfili küçük bir tencereye alın ve üzerlerini örtecek kadar suyla kaynatın. Kaynarken ve sonrasında da birçok odaya yayılabilecek bu kokuyu birkaç defa ısıtarak tekrar kullanabilirsiniz.


Limonlu oda kokusu

Bir limonu dilimleyin, birkaç parça biberiye ve vanilya çubuğuyla beraber kaynatın. Kalıcı bir koku için hem narenciye hem de odunsu ot içeren bu tarif çok idealdir.


Kekikli oda kokusu

Misket limonu, kekik, nane ve vanilya özünü kaynatarak elde edeceğiniz bu karışım oldukça taze bir kökü yayacaktır.


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Zencefilli oda kokusu

Dilimlediğiniz portakalı, zencefil ve badem özüyle kaynatın. Böylelikle tatlı, şekerli bir kökü elde edeceksiniz.


Çam oda kokusu

Çam, sedir dalları veya diğer kokulu dalları, defne yaprağına Hindistan cevizi kabuğunu rendeleyerek kaynatın. Bu aromalar karmaşık bir koku olarak birleşir.


Oda kokuları nasıl kullanılır?

Hazırladığınız konuları daha fazla alana yaymak ve daha uzun süre etki etmesini sağlamak için bazı yöntemleri deneyebilirsiniz.

  • Ocakta pişirin: Daha fazla şu ekleyip kısık ateşte bir süre kaynatmak, mutfağınızdan başlayıp bütün eve yayılan kokulara sebep olabilir.

  • Mumla ısıtın: Bir buhurdanlığınız varsa, üst kısmına hazırladığınız sıvıyı ekleyip bir mumla ısıtırsanız mum bitene dek etrafa güzel kokular yayacaktır.

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Kendi oda kokunuzu yaparken tasarruf edin!

Bu veya kendi uyarlamanız olan tarifleri uygularken en baştan malzeme almak zorunda değilsiniz, hatta atık durumdaki malzemelerle oda kokusu yapmak mümkün.

  • Portakalı bu şekilde harcamak istemiyorsanız kabuklarını kaynatarak aromasından faydalanabilirsiniz.

  • Yemeklere sıktığınız limonları saklayın. Bunları ve kabuklarını tariflerde kullanın.

  • Tarihi geçmiş meyve sularını kullanın. Sulandırarak ve bitki eklemeleri yaparak meyve kokusu elde edebilirsiniz.

  • Bayatlamış baharatları kullanın. Baharatlarınızın 1 yıl içinde tüketilmesi gerekiyor fakat tazeliğini kaybetmiş de olsalar, kokularını saklayabiliyorlar.


Referanslar: Monica Matheny. ‘’ DIY Natural Room Scents’’ Şuradan alındı: https://www.theyummylife.com/Natural_Room_Scents (Nisan 2013).


Evde oda parfümü yapımı


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