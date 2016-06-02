Geleneksel Osmanlı içecekleri

Osmanlı döneminde en sevilen şerbetler ve tarifleri...

Geleneksel Osmanlı içecekleri
Yaşam
19 Nisan 2021 Pazartesi

Ramazan şerbeti

Ramazan şerbeti için malzemeler:

  • 1 kg vişne

  • 1 kg kırmızı erik

  • 4 su bardağı şeker

  • 5-5 karanfil tanesi

  • 4 çubuk tarçın

  • 2 litre su

Ramazan şerbeti yapılışı:

Vişne ve erikleri bir tencereye yerleştirin. Üzerine toz şekeri, karanfil ve tarçını ekleyin. Bir kere tahta kaşıkla karıştırın. 1,5 saat beklettikten sonra ocağa alıp altını açın. Kısık ateşte 5 dakika pişirdikten sonra altını açın ve 2 litre suyu azar azar ilave edin. Bir taşım kaynatıp süzün ve soğumaya bırakın.


Demirhindi Şerbeti

Demirhindi Şerbeti için malzemeler

  • 300 gr demirhindi

  • 300 gr toz şeker

  • 2 litre su

  • 2 çubuk tarçın

  • 5-6 tane karanfil

  • 1 muskat

  • 3-4 ince dilim taze zencefil ya da 2 adet kurutulmuş zencefil

  • 100 gram saf gülsuyu

Demirhindi Şerbeti yapılışı:

Demirhindiyi tencereye koyup şekerin yarısını ilave edin ve bir kere tahta kaşıkla karıştırın. 5-6 saat beklettikten sonra şekerin kalan yarısını, suyu ve diğer malzemeleri ilave edin. Bir taşım kaynattıktan sonra süzün, soğuk servis yapın.


Seyyahların gözünden İstanbul’da Ramazan
Seyyahların gözünden İstanbul’da Ramazan


Gül şerbeti

Gül şerbeti için malzemeler:

  • 750 gram gül

  • 200 gram şeker

  • 1,5 litre su

Gül şerbeti yapılışı:

Gül yaprakları ile şekeri nazikçe ovun. Ağzını kapatıp 4 saat bekletin. Sonra suyu yavaş yavaş ilave edin ve kısık ateşte bir taşım kaynattıktan sonra süzün, soğuk servis yapın.


Çilek şerbeti

Çilek şerbeti malzemeler:

  • 1 kg çilek

  • 200 gram şeker

  • 1,5 litre su

Çilek şerbeti yapılışı:

Tencerede çileklerin üzerine şekeri dökün. 1 saat beklettikten sonra suyu yavaş yavaş ilave edip kısık ateşte bir taşım kaynattıktan sonra süzün, soğuduktan sonra servis edin.


Kızılcıklı gül şerbeti

Kızılcıklı gül şerbeti için malzemeler

  • 750 gram kızılcık

  • 200 gram şeker

  • 1,5 litre su

  • 3 tatlı kaşığı limon

Kızılcıklı gül şerbeti yapılışı

Suyun yarısı ile kızılcıkları kaynatın. Süzgeçte ezdiğiniz kızılcıkların suyunu bir kaba alın. Suyun kalan yarısı ile şekeri kaynatın ve üzerine kızılcık suyu ile limon suyunu ilave edip karıştırın. Soğuk servis edin.


Ramazan menüleri
Ramazan menüleri


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