Kısa trençkotlardan ilham alan 5 kombin

Sonbahar geldi ve ti\u015f\u00f6rt-g\u00f6mlek kombinleri yap\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. Bu tarz kombinlerin \u00fczerine alaca\u011f\u0131n\u0131z k\u0131sa tren\u00e7kotlarla hem \u015f\u0131k hem de haval\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz. Bej ve lacivert tonlarda tercih edece\u011finiz tren\u00e7kotlara a\u00e7\u0131k renklerin e\u015flik etmesi olduk\u00e7a kolay olacakt\u0131r.. Toprak renklerinde tercih edece\u011finiz tren\u00e7kotlarda sonbaharda uzun etek ve \u015falvarlar tercih edebilirsiniz. Alt\u0131na giyece\u011finiz spor ayakkab\u0131larla kombininizi spor \u015f\u0131k bir hale getirebilirsiniz.. Uzun tren\u00e7kotlarla oldu\u011fu gibi k\u0131sa tren\u00e7kotlarla da kap\u00fc\u015fonlu sweatshirtler terc,h etmek mevsim ge\u00e7i\u015flerinde i\u015finize yarayabilir. Evden \u00e7\u0131karken alaca\u011f\u0131n\u0131z bu tarz par\u00e7alarla havan\u0131n o anki durumuna uyum sa\u011flayabilirsiniz.. Tren\u00e7kotunuzun \u00fcst\u00fcne alaca\u011f\u0131n\u0131z bu tarz kazaklarla berabet kot pantolonlar tercih edebilece\u011finiz gibi kaza\u011f\u0131n\u0131z\u0131n i\u00e7inde bulunan benzer bir renkteki taytla kombinleyip g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fcz\u00fc g\u00fcnl\u00fck spor bir hale getirebilirsiniz.. Daha klasik bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde etmek i\u00e7in bo\u011fazl\u0131 k\u0131sa kollu bir kazak ve uzun pileli bir etek tercih edebilirsiniz. Yine klasik bir \u00e7anta ve ayakkab\u0131yla kombininizi tamamlay\u0131p haval\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz..
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