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Ana Sayfa Stil Giyim Kısa trençkotlardan ilham alan 5 kombin
Giyim

Sonbaharda kısa trençkotlar yükselişte

Uzun senelerdir mevsim geçişlerinde en çok tercih edilen trençkotlara yeni bir soluk geliyor.

Giriş: 16 Eylül 2025, Salı 20:00
Güncelleme: 16 Eylül 2025, Salı 20:00
1

Sonbahar geldi ve tişört-gömlek kombinleri yapılmaya başlandı. Bu tarz kombinlerin üzerine alacağınız kısa trençkotlarla hem şık hem de havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Bej ve lacivert tonlarda tercih edeceğiniz trençkotlara açık renklerin eşlik etmesi oldukça kolay olacaktır.

2

Toprak renklerinde tercih edeceğiniz trençkotlarda sonbaharda uzun etek ve şalvarlar tercih edebilirsiniz. Altına giyeceğiniz spor ayakkabılarla kombininizi spor şık bir hale getirebilirsiniz.

3

Uzun trençkotlarla olduğu gibi kısa trençkotlarla da kapüşonlu sweatshirtler terc,h etmek mevsim geçişlerinde işinize yarayabilir. Evden çıkarken alacağınız bu tarz parçalarla havanın o anki durumuna uyum sağlayabilirsiniz.

4

Trençkotunuzun üstüne alacağınız kazaklarla berabet kot pantolonlar tercih edebileceğiniz gibi kazağınızın içinde bulunan benzer bir renkteki taytla kombinleyip görünümünüzü günlük spor bir hale getirebilirsiniz.

5

Daha klasik bir görünüm elde etmek için boğazlı kısa kollu bir kazak ve uzun pileli bir etek tercih edebilirsiniz. Yine klasik bir çanta ve ayakkabıyla kombininizi tamamlayıp havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

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