Krem brule nasıl yapılır?

İpek Bozkurt'tan Krem Brule tarifi...

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Krem brule

Krem brule için malzemeler

  • 500 lt süt kreması
  • 1/2 su bardağı süt (125gr)
  • 8 adet yumurta sarısı
  • 2/3 su bardağı şeker (125gr)
  • 1 çubuk vanilya

 

 

Krem brule yapılışı

Fırın 120°C’ye ısıtılır. Vanilya çubuğu uzunlamasına bölünür ve içinin tohumları bir bıçak ile kazınır. Vanilya tohumları ve kabuğu süt ve krema ile birlikte çok yavaş olarak, kaynama noktasına getirilir ve ardından altı kapatılır, 5-10 dk. Demlemeye bırakılır, içinden vanilyanın kabuğu alınır. Yumurta sarıları, şekerle birlikte karıştırılır, üzerine sıcak sütlü krema dökülür ve pürüz bırakmayacak şekilde karıştırılır. Tekli fırın kaplarına doldurulan krem brule kapları tepsiye konur. Tepsinin içine kapların 1/3’üne gelecek şekilde su konur ve fırınlanır. Ortalama 1,5 saat kadar pişirilen krem brule’nin kıvamı hafif titrek ama koyulaşmış olmasından anlaşılır. Buzdolabında en az 3 saat dinlendirdikten sonra, üzerlerine biraz şeker serpilerek ya fırının ızgara ayarında veya pürmüz ile yakıp servis edilir.

 

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