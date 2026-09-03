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Seyahat

Doğa harikası: Tersakan Gölü

Tersakan Gölü yaz aylarında kırmızı ve pembe tonlarına bürünüyor. Rengi ve eşsiz yapısı ile bölgenin dikkat çeken yerlerinden biri haline geliyor.

Giriş: 03 Eylül 2026, Perşembe 11:24
Güncelleme: 03 Eylül 2026, Perşembe 11:24
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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bulunan Tersakan Gölü, yaz aylarında kırmızı ve pembe tonlarına bürünen görüntüsüyle dikkati çekiyor.

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Tıpkı komşusu olan Tuz Gölü gibi doğal renk değişimiyle farklı bir görünüme kavuşan göl, çevresindeki beyaz tuz tabakalarıyla birlikte etkileyici manzaralar oluşturuyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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