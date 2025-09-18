Doğa bedava mı?

Sonsuza kadar büyüyen ekonomi, sınırlı bir gezegende mümkün mü?

Her yıl aynı cümleyi duyuyoruz: Ekonominin büyümesi gerekiyor. Daha fazla üretim, daha fazla tüketim, daha fazla yatırım, daha fazla satış… Ekonominin büyümesi iyi haber olarak anlatılıyor. Büyüme yavaşladığında endişeleniyor, küçüldüğünde krizden söz ediyoruz.

Peki hiç durup şu soruyu soruyor muyuz: Sınırlı kaynaklara sahip bir gezegende sınırsız ekonomik büyüme gerçekten mümkün mü?

Dünyanın hammaddeleri sınırsız değil. Petrol, doğal gaz, kömür, madenler, tatlı su, verimli topraklar ve ormanlar… Üstelik bunların yalnızca miktarı değil, kendilerini yenileme hızları da sınırlı. Bir ormanın yeniden oluşması onlarca, hatta bazı ekosistemlerde yüzlerce yıl sürebilir. Bir yeraltı suyu rezervinin kendini yenilemesi çok uzun zaman alabilir. Milyonlarca yılda oluşmuş fosil yakıtları ise birkaç yüzyıl içinde tüketiyoruz.

Ama ekonomik sistemimiz sürekli daha fazlasını üretmeye ve tüketmeye dayanıyor. Buradaki çelişkiyi görmek için ekonomist olmak gerekmiyor. Bir pastayı her yıl biraz daha büyütmek istiyorsak, bir noktada pastanın yapıldığı malzemelerin sınırına ulaşırız.

İşte sürdürülebilirlik tartışmasının en zor sorularından biri tam burada ortaya çıkıyor: Büyümeyi durdurmadan tüketimi nasıl azaltacağız?

Ekonominin savunusu genellikle şu noktaya geliyor: Teknoloji geliştikçe aynı ürünü daha az enerji ve daha az kaynak kullanarak üretebiliriz. Bu doğru. Daha verimli motorlar, yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler, enerji tasarruflu binalar, daha az su kullanan tarım teknolojileri ve döngüsel üretim modelleri kaynak kullanımını azaltabilir.

Ancak burada başka bir sorun var. Bir ürünü üretmek daha verimli hale geldiğinde o üründen daha fazla üretmeye başlarsak, toplam kaynak tüketimi gerçekten azalıyor mu?

Örneğin bir otomobil fabrikası üretimde yüzde 20 daha az enerji kullanıyor olabilir. Ama aynı dönemde otomobil üretimini yüzde 40 artırıyorsa ortaya çıkan toplam tablo o kadar da “yeşil” olmayabilir.

Daha verimli olmak ile daha az tüketmek aynı şey değil.

Bu çelişki, “geri tepme etkisi” olarak tartışılıyor. Bir kaynağı daha verimli kullanmak, bazen o kaynağın kullanımını azaltmak yerine artırabiliyor. Daha az yakıt tüketen otomobiller kilometre başına maliyeti düşürdüğünde daha fazla araç kullanımı ortaya çıkabiliyor. Daha az enerji harcayan elektronik cihazlar ucuzladıkça daha fazla cihaz satın alabiliyoruz.

Yani teknoloji bize zaman zaman bir paradoks sunuyor: Tasarruf ettikçe daha fazla tüketebiliyoruz.

Peki çözüm büyümeyi durdurmak mı?

Burada mesele “artık hiçbir şey üretmeyelim, herkes daha az tüketsin” kadar basit değil. Ekonomik büyüme yalnızca lüks tüketimden ibaret değil. Dünyanın pek çok yerinde insanların hâlâ temiz suya, sağlıklı konutlara, güvenilir enerjiye, eğitime ve sağlık hizmetlerine ihtiyacı var.

Dolayısıyla asıl soru belki de “Büyüme olsun mu, olmasın mı?” değil.

Ne büyüyor?

Bir ülkenin ekonomisi daha fazla petrol sattığı için mi büyüyor? Daha fazla beton döktüğü için mi? Daha fazla otomobil ürettiği için mi? Yoksa daha iyi sağlık hizmetleri, eğitim, bilim, kültür, toplu taşıma ve enerji verimliliği sayesinde mi?

Çünkü ekonomik büyümenin her türünü aynı kefeye koyduğumuzda, gezegen üzerindeki maliyeti görünmez hale geliyor.

Bir ormanın kesilmesi ekonomik faaliyettir. Ormanın yerine bina yapılması ekonomik faaliyettir. Binaların ısıtılması ekonomik faaliyettir. Selden sonra yıkılan altyapının yeniden yapılması da ekonomik faaliyettir. Ama bütün bunların arkasındaki doğal kaybı gayrisafi yurt içi hasılada aynı açıklıkla göremiyoruz.

Belki de sürdürülebilirlik tartışmasının en büyük yanılgılarından biri burada. Doğayı ekonominin dışında düşünüyoruz. Oysa ekonomi doğanın içinde çalışıyor.

Üretim için suya ihtiyacımız var. Tarım için toprağa. Enerji için kaynaklara. Şehirler için araziye. Gıda için ekosistemlere.

Arılar olmadan tarımın nasıl etkileneceğini düşünün. Su kaynakları azaldığında üretimin ne olacağını düşünün. Toprak verimliliği düştüğünde gıda fiyatlarının nasıl değişeceğini düşünün.

Bunlar ekonominin dışında yaşanan “çevre sorunları” değil. Ekonominin kendisini etkileyen sorunlar.

Belki de bugüne kadar yaptığımız en büyük hata, doğanın bedava olduğunu düşünmekti. Bir nehir kirlenene kadar ücretsiz. Bir orman kesilene kadar sınırsız. Yeraltı suyu çekilene kadar sonsuz. Atmosfer ise uzun süre herkesin kullanabileceği dev bir atık alanı gibi görüldü.

Sonra kaynakların gerçekten sınırlı olduğunu fark ettiğimizde, bunları yeniden “sürdürülebilir” hale getirecek teknolojiler aramaya başladık.

Belki de değiştirmemiz gereken şey üretimden önce ölçme biçimimizdir.

Bir ülkenin başarısını yalnızca ekonomisinin ne kadar büyüdüğüyle ölçersek, daha fazla tüketimi doğal olarak ödüllendirmiş oluruz. Oysa başka sorular da sorabiliriz: İnsanlar daha sağlıklı mı? Su kaynakları korunuyor mu? Toprak verimli mi? Enerji sistemi temiz mi? Şehirler daha yaşanabilir mi? Ekonomik refah artarken doğal kaynak tüketimi azalıyor mu?

Bunlar ekonomik büyümenin karşısına konulacak sorular değil. Belki de büyümenin neyi büyüdüğünü anlamak için sorulması gereken sorular.

Çünkü dünya sonsuz değil. Gezegenin sınırları var.

Ve belki de sürdürülebilirliğin en zor sorusu, “Daha yeşil nasıl büyürüz?” değil. “Sürekli daha fazlasını istemeden de daha iyi yaşayabilir miyiz?” Belki geleceğin ekonomisini belirleyecek asıl mesele de bu olacak. Çünkü sonsuz büyüme fikrinin karşısında sonunda matematik değil, doğa duruyor.

Ve doğanın bilançosunda sınırsız kaynak diye bir kalem yok.