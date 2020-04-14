Otlu peynirli poğaça

Çok leziz otlu peynirli poğaça tarifi...

Malzemeler

Hamuru için:

2,5 su bardağı un

2 çorba kaşığı yoğurt

1 kahve fincanı zeytinyağı

3 çorba kaşığı tereyağı

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

Peynir harcı için:

Kaşar loru

Beyaz peynir

Dereotu

Zeytinyağı

Karabiber

Yapılışı

Fırın 180°C’ye ısıtılır.

Hamur için, karbonat, un, tuz ve kabartma tozu birlikte elenir ve içine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, un, zeytinyağı, yumurta sarısı ve yoğurt eklenerek yoğrulur.

Bir streç filme sarılarak 30 dk kadar buzdolabında dinlendirilir.

Hamur kıvamı “kulak memesi” diye tabir edilen şekilde olmalıdır, un miktarı eksilip çoğalabilir.

Peynir harcı için, ufalanan peynirler ve kıyılmış dereotu biraz zeytinyağı, karabiber eklenip harmanlanır.

Kurabiye hamuru hafif unlu zemin üzerinde 2-3 mm yüksekliğinde açılır ve bir bardak ya da bisküvi kesme aletiyle yuvarlak şekilde kesilir. Ortalarına peynir harcından konur ve yarım daire seklinde kapatılır. Ve içinde yağlı kağıt olan bir tepsiye konarak üzerine yumurta sarısı, ardından çörek otu serpilir ve kızarana kadar fırında pişirilir.

Sıcak olarak servis edilir.

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