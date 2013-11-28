Güne daha güzel başlamanın yolları nelerdir?

Günün ilk saatleri geri kalan saatler için belirleyicidir. Kötü bir sabah kötü bir ruh hali yaratır. Diğer taraftan enerji dolu, ilham veren bir sabah sizi bir süper kahramana dönüştürebilir. Size önereceğimiz bu 7 ipucu ile günün en önemli saatlerine yatırım yapıp güne güzel başlayabilirsiniz.

1- Gününüzü bir gece önceden planlayın

Sabahları ne yapmaktan hoşlanmıyorsunuz? Bunu düşünüp akşamdan bunları elemeye çalışın. Örneğin her sabah dolabınızı açıp ne giyeceğinize karar vermek için bir süre öylece duruyorsanız, ne giyeceğinize bir gece önceden karar verip kıyafetlerinizi hazırlayabilirsiniz. Köpeğinizi ertesi sabah kimin gezdireceği ya da kahvaltıyı kimin hazırlayacağı gibi konularda önceden planlama yapabilirsiniz. Böylece sabahları evde herhangi bir tartışma ve sıkıntı yaşamamış olursunuz.

2- Güzel bir sesle uyanın

Her kim çalar saatin bilinçaltına girerek sizi en iyi şekilde uyandırma metodu olduğunu düşünmüşse yanılmış. Güzel bir sabah sakin bir şekilde uyanarak başlamalı baş ucunuzda avaz avaz bağıran sevimsiz bir sesle değil. Tekrarlarla (ve alışana kadar yedek kuracağınız başka saatlerle) vücudunuzu istediğiniz seslerle uyandırmaya alıştırabilirsiniz. Sizi yatıştıran sesler bulun: rüzgar çanları, sevdiğiniz bir müzik ya da sevdiğiniz başka bir ses. Bu seslerle derin uykunuzdan uyanmak güne iyi başlamanıza yardım edecektir.

3- Erken kalkın

Eğer evden dışarı çıkmadan yarım saat önce uyanıyorsanız o kısa süre içinde koşturmak dışında pek fazla şey yapmaya fırsat olmaz. Çocukları kaldırıp, hazırlayıp, yedirip, servise yetiştirip, kendi hazırlanmanızı bu kısa süreye sığdırırken her şey birbirine girebilir. İşe vardığınızda bu karışıklıktan kendinizi yorgun düşmüş bulabilirsiniz. Bu nedenle sabahları kendinize nefes alacak bir zaman ayırın ve biraz daha erken kalkmaya çalışın.

4- Spor

Hepimiz fiziksel aktivitenin sağlığımız için önemini biliyor ama her zaman vakit bulamıyoruz. Koşarak ya da spor salonuna gidip ter atarak, limitlerinizi zorlayıp özgüveninizi artırmış oluyorsunuz. Artık gün içinde karşınıza çıkacaklar gözünüzü daha az korkutacak emin olun. Sabahları fiziksel aktivite için kendinizi motive edin ve buna vakit ayırın.

5- Meditasyon ve dua

Evinizde sessiz ve sakin bir yer bulun. İlham verici birşeyler okuyun daha sonra sabahın sessizliğinde okuduklarınız hakkında düşünün. Derin bir nefes alın sonra yeni bir tane daha alın. Her sabah, günün ilk saatini sessiz ve sakin geçirmek istiyorsanız böyle huzurlu olabilir.

6- Kahvaltı edin

Güzel bir omlet, bir kase gevrek ya da lezzetli bir krep ile demli bir bardak çay ya da mis gibi bir fincan kahve ve taze sıkılmış portakal suyu... Ağzınız sulandı mı? Sulanmaması imkansız. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve dengeli olduğu takdirde gün içinde gereksiz yiyeceklere saldırmanızı da engeller. Kahvaltı etmek güne ailenizle birlikte başlamak adına da önemlidir.

7- Sevdikleriniz öpün, kucaklayın

Aile bireylerinizden herhangi birinin kendisini özel hissetmeden evden ayrılmasına izin vermeyin. Kötü hissettiğiniz günlerde bile annenizin verdiği bir öpücük içinizi ısıtacaktır. Eğer yalnız yaşıyorsanız, önem verdiğiniz birine kısa ama onun düşündüğünüze dair bir mesaj atmak ona verdiğiniz değeri gösterecektir. Her gün bir başkasına onu önemsediğinize dair bir şey yapın. Onların sabahlarına dahil olup günlerini aydınlatacaksınız.