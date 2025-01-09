HTHAYAT
Güne pozitif başlamanın yolları nelerdir?
Ruh

Güne pozitif başlamanın yolları nelerdir?

Düşünceler oldukça güçlüdür ve onları gerçekten değiştirmeyi isterseniz tüm hayatınızı değiştirebilirsiniz.

Güne pozitif başlamanın yolları nelerdir?
Giriş: 09 Ocak 2025, Perşembe 10:00
Güncelleme: 09 Ocak 2025, Perşembe 10:00
1

Endişe sallanan sandalye gibidir, sizi oyalar ama hiçbir yere varmanızı sağlamaz. Eğer sürekli olarak hayatınızda nelerin ters gittiğini ya da gidebileceğini düşünüyorsanız, size iyi bir haberimiz var: Değişebilirsiniz. Düşünceler oldukça güçlüdür ve onları gerçekten değiştirmeyi isterseniz tüm hayatınızı değiştirebilirsiniz. Yeni başladığınız gününüzü diğerlerinden daha iyi geçirmek için düşünce şeklinizde ufak değişiklikler yapın. İşte başlangıç için birkaç öneri:

1- Kendinizle en iyi arkadaşınızla konuşur gibi konuşun
2

Kötü bir ruh hali içinde hissediyorsanız ne düşündüğünüzü kendinize sormak isteyebilirsiniz. Muhtemelen pozitif bir şey değil! Bu iç diyaloğa dikkat edin. En iyi arkadaşınızla kendinizle konuştuğunuz gibi konuşur musunuz? Eğer cevabınız 'hayır' ise, o zaman bunu değiştirmelisiniz. İçinizde söylenenler dışarıda olup biteni belirler. Eğer diyalog pozitifse ve bir aksilikle karşılaşmazsanız, kendinizle konuşmaya devam edin. Otomatik olarak şöyle şeyler demelisiniz: "Bunu yapabilirim. Daha önce de zorluklarla karşılaştım. Bunun geçici bir durum olduğunu biliyorum, her şeyi düzeltebilirim" Pozitif diyalog rahatlatıcı ve güçlendiricidir.

2- Negatif düşüncelerinizden kurtulmayı ve pozitif olanlarla değiştirmeyi deneyin
3

Eğer iç diyalogunuzun pozitif olmadığını fark ederseniz, bu negatif düşüncelerden 'sıradaki' diyerek kurtulmayı ve yerine olumlu şeyler düşünmeyi deneyin. Bazen aklınızda birden bire belirebilecek kötü düşünceler olabilir ama bunları uzaklaştırmak elinizde!

3- Bir başarı listesi yapın
4

Geçmişteki başarılarınızın listesini yapın. Küçüklü büyüklü hepsini listeleyin. Bittiğinde tekrar okuyun. Bazen geçmişe donup zaferlerinize göz geçirmenizde fayda var. Bu size normalde ne kadar başarılı ve güçlü olduğunuzu hatırlatacak ve kaygılarınızdan uzaklaştırıp yeni başarılara yakınlaştıracaktır.

4- Kendinize iyi davranın
5

Zor bir gün geçirdikten sonra kendinizi şımartır mısınız? Kafanızın içini de eviniz kadar rahatlatmalısınız. Kendinize nazik olun ve biraz da empati gösterin. Sorunları, mücadeleyi evinizin dışında bırakın, nasıl olsa bir yere kaybolmazlar. Siz evinizin huzurunda ve rahatında enerjinizi tazeleyin.

5- Hedefler belirleyin
6

Meşgul olduğunuzda kendinizi daha iyi hissedersiniz. Kendinize koyacağınız hedefler, hayatınızı değiştirmek için gerekli olan pozitif değişimlere odaklanmanızı kolaylaştıracaktır. Çünkü hayatınızın kendi ellerinizde olduğunu hissetmenize yararlar.

6- Kendinize dair olumlu ifadeler kullanın 
7

Bu sizi güldürebilir ama geniş zamanlı kullandığınız pozitif ifadeler uzun süreli destek sağlar. Bir kağıt kalem alın ve yazmaya başlayın: Ben güçlüyüm. Ben zekiyim. Kendime güveniyorum. Ve eğer unutacak olursanız, bu kağıdı okuyun, hatta tekrar yazın.

7- Hayatınızdaki güzel şeylerin listesini yapın
8

Hayatınızdaki güzelliklerin farkında mısınız? En son ne zaman bunlardan birini fark edip mutlu oldunuz? Çok büyük bir şey olmasına gerek yok, mutluluğunuzun sürmesi için ufak güzelliklerle de beslenmeyi bilin.

Misafir 09 Ocak 2023, Pazartesi

Hemen uygulamaya başlıyorum