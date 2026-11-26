Sosyal medyada karşımıza çıkan güzellik videoları, akran etkisi ve yetişkinleri taklit etme isteği… Çocukların makyaj malzemelerine ve yetişkinlere yönelik cilt bakım ürünlerine ilgisi giderek daha erken yaşlara iniyor. Peki, bir çocuğun makyaj yapmak istemesi ne zaman doğal bir merak olmaktan çıkıp üzerinde durulması gereken bir duruma dönüşüyor? Ebeveynler nelere dikkat etmeli? Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit’e sorduk! İşte aldığımız yanıtlar…

Çocukların makyaja ilgi duymasının ardındaki nedenler nelerdir? Ve bu ilgi ilerleyen dönemde psikolojik gelişimlerini nasıl etkileyebilir?

Kız çocuklarının makyaj malzemelerine ilgi göstermeleri, annelerini taklit etmeye çalışmaları çok eski dönemlerden beri var olan durumlardır ve çok da yadırganacak durumlar değildir. Ancak günümüzdeki sıkıntı, makyajın daha küçük yaşlarda görülmeye başlaması ve çok abartılı bir şekilde yapılmasıdır. Özellikle 12-13 yaşından itibaren kız çocuklarımızın olgun görünecek şekilde makyaj yapmaları bu çocukların hem ciltlerinde erken yaşta birtakım sıkıntıların ortaya çıkmasına hem de psikolojik dünyalarında ilerleyen süreçte bir probleme sebebiyet verebilir. Günümüzde maalesef çok daha büyük yaşlarda görünmek istemelerinin yanı sıra yaşam olarak da ileri yaşlardaymış gibi yaşamak istemeleri söz konusu. Yani çok çabuk büyümek isteyip bazı dönemleri atlamak istemeleri tabii ki ilerleyen süreçte bu çocuklarda psikolojik sıkıntılara yol açabilir.

Çocuğu makyaj yapmak istediğinde ebeveyn nasıl bir yaklaşım benimsemeli? Bu isteği tamamen yasaklamak ya da izin vermek arasında nasıl bir denge kurulabilir?

Kız çocukları küçük yaşlardan itibaren makyaj malzemelerine ilgi duyabilirler ancak bizim ebeveynlerden beklediğimiz, üç dört yaşındaki bir çocuğa makyaj yapmamaları ve bu ilgiyi bir şekilde destekleyerek onu makyaja alıştırmamalarıdır. Daha ilerleyen süreçte çocuk kendisi, özellikle yaşına uygun olmayan makyajlar yapmak istediğinde, bunun onun yaşına uygun olmadığını; her yaşın bir görüntüsü, her yaşın bir davranış kalıbı ve dış görünüşü olması gerektiğini anlatmaları gerekiyor. Abartının hiçbir zaman çok güzel bir şey olmadığını açıklayarak çocuklarını yaşları doğrultusunda görünmeleri konusunda desteklemeliler. Evet, belki makyajı hiçbir zaman tamamen sıfırlamak doğru değil yani 12-13 yaşındaki bir çocuk makyaj yapmak isteyebilir. Ancak yaşının çok üzerinde bir makyaj yapmasına izin vermemeliler. Bunu mantık çerçevesinde anlatarak, "Zaten bu makyajı yapacağın yaşlar gelecek, bu şekilde görüneceğin yaşlar da gelecek. Bu yaşta hem cildini bu kadar yormana hem de yaşının çok üzerinde görünerek psikolojik dünyanda sıkıntılar yaratmana gerek yok" şeklinde açıklamalılar. Hem diğer insanların, dışarıdaki kişilerin bakış açılarını da göz önünde bulundurmalıyız.

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Ebeveynler çocuklarının dış görünüşleriyle ilgili nasıl bir dil kullanmalı? Çocuğun kendini değerli ve yeterli hissetmesini desteklemek için nelere dikkat edilmeli?

Çocuğa çocuk gibi davranmakta fayda var. Yani 18 yaşın altındaki her birey çocuktur ve çocuğa çocuk gibi davranılır. Özellikle kız çocuklarının artık yaşadığımız çağda illaki güzel olmak, güzel görünmek, özellikle sosyal medyanın dayattığı tek tip bir güzellik anlayışına uygun görünmek gibi; yüz hatları ve bedensel özellikleri açısından illa zayıf olmaları, çok fit olmaları gerektiği gibi düşünce kalıplarına sahip olmalarını sağlamamamız gerekiyor. Herkesin kendine has bir güzelliği var ve her yaşın kendine has bir güzelliği var. O yüzden hem çocuklarına çocuk gibi davranıp bir kadın güzelliğine sahip olmaları gibi bir ihtiyaçlarının olmadığını hem de güzelliğin tek bir tipten kaynaklanmadığını, herkesin kendine özel bir güzelliği olduğunu ve güzellik anlayışının göreceli olduğunu anlatmalıyız. Doğallığın da bir güzellik şekli olduğunu, doğal görünmenin belki de en sade güzellik şekli olduğunu vurgulamalıyız. Çünkü biliyoruz ki bir grup çok yoğun makyajla ya da yaşından büyük bir görüntüyle gezmeyi tercih ederken bir grup da artık doğallığa doğru dönmekte. Mesela Hollywood yıldızlarının büyük bir kısmı artık makyajsız olarak görüntü veriyor, makyajsız olarak dışarı çıkıyor ve yüzlerine uygulamalar yaptırmıyor. Yani bir taraftan da doğallık bilinci yükselmeye başladı ki bu zaten en mantıklı olanı. Bu doğrultuda daha çok hareket etmelerini önermekteyim.

Bir çocuk makyaj yapmadığında kendisini güzel hissetmediğini söylüyorsa bu bize ne anlatır? Ebeveynler böyle bir durumda nasıl hareket etmeli?

Özgüven problemi yaşadığını, dışarıdaki insanların görüntüsü ve başkalarının onun hakkındaki fikirlerinden çok fazla etkilendiğini, güzellik idolü olarak sunulan kişilerden fazlasıyla etkilendiğini ve yaşının farkında olmadığını anlatır. Aynı zamanda, kadının yalnızca dış görünüşüyle var olan bir canlı gibi algılanmasına neden olan düşünce yapısının, bizler tarafından yok edilmeye çalışılırken yeniden ortaya çıktığını anlatır. Bu normal olan bir şeydir. Çünkü bir kız çocuğunun rol modeli annesidir. Zaten herkes kendi cinsiyetindeki ebeveynini taklit ederek cinsel kimliğini oluşturur. Biz buna anormal demiyoruz. Bizim itiraz ettiğimiz konu; çocuğun yaşından çok önce, çok abartılı ve kendi yaşının çok üstünde gösterecek şekilde makyaj yapması ve sosyal medyanın dayatmasıyla tek tip görünmesi, mükemmel görünmeye çalışmasıdır. Yoksa tabii ki bir kız çocuğu makyaj malzemelerine heves edecek. Hatta heves etmediğinde bile "Niye annesini taklit etmiyor, niye heves etmiyor?" diye sorguluyoruz zaten. Yani bu iki şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor.

"Çocuk cildi daha ince ve kimyasallara karşı savunmasız"

Peki, dermatologlar ne diyor? Çocuk cildi için doğru olan ne? Doğru adımlar nasıl atılır? Dermatoloji Hekimi Uzm. Dr. Sümbüle Dönmez’e sorduk!

Dermatolojik açıdan erken yaşta makyaj yapmanın ne gibi zararları vardır?

Çocukluk ve ergenliğe geçiş döneminde cildin koruyucu tabakası henüz tam olarak olgunlaşmamıştır ve çocukların cilt bariyeri yetişkinlere kıyasla çok daha ince, hassas ve geçirgendir. Bu nedenle cilt yüzeyine sürülen kozmetik ürünlerdeki parfüm, koruyucu maddeler, boyalar ve kimyasal bileşenler çok daha hızlı emilir. Yetişkin bir ciltte bile zaman zaman tahrişe yol açabilen ürünler, çocuklarda çok daha şiddetli tepkilere neden olabilir. Makyaj malzemelerinin yanı sıra yetişkinler için üretilen yaşlanma karşıtı serumlar, asit içerikli tonikler ve yoğun nemlendiriciler de çocuklar arasında popülerleşmiştir fakat bu ürünler genç ve sağlıklı bir cilde fayda sağlamaz aksine dengesini bozar. Küçük yaşta düzenli makyaj yapmanın ve yaşa uygun olmayan cilt bakım ürünleri kullanmanın yol açabileceği başlıca dermatolojik problemler şunlardır:

Alerjik ve tahriş egzaması (Kontakt dermatit): Ürünlerdeki koku vericiler ve koruyucu kimyasallar ciltte kızarıklık, kaşıntı, yanma, kabuklanma ve döküntülere yol açabilir.

Cilt bariyerinin bozulması: Ağır kapatıcılar, sık temizleme işlemleri ve aktif içerikler cildin doğal nem dengesini zedeleyerek kronik kuruluk ve aşırı hassasiyet geliştirebilir.

Gözenek tıkanıklığı ve erken akne: Çocuk cildine ağır gelen fondöten, allık ve krem bazlı ürünler gözenekleri tıkayarak siyah nokta ve iltihaplı sivilce oluşumunu tetikleyebilir.

Göz ve dudak çevresinde enfeksiyon riski: Özellikle ortak kullanılan veya hijyenik saklanmayan maskara, far ve rujlar; göz kapağı egzaması, arpacık ve dudak çatlaklarına zemin hazırlayabilir.

Çocuklara alınan oyuncak makyaj setleri için söylemek istedikleriniz neler?

Ebeveynlerin zaman zaman "çocuklar için üretilmiş" ibaresine güvenerek oyuncak makyaj setlerine yöneldiğini görüyoruz. Bu konuda da temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki denetimsiz, içeriği net olarak belirtilmemiş oyuncak kozmetik ürünleri, ucuz boyalar ve cilt için uygun olmayan ağır kimyasallar içerebiliyor. Çocuk ürünü ya da hipoalerjenik gibi etiketler tek başına güvenli olduğu anlamına gelmez. Dermatolojik testlerden geçmemiş, içeriği belirsiz her ürün çocuk cildi için risk taşır.

Çocuk cildinin gerçek ihtiyacı nedir?

Sağlıklı bir çocuk cildinin karmaşık bakım rutinlerine ya da kapatıcılara ihtiyacı yoktur. Çocukluk çağında doğru cilt bakımı son derece sadedir. Cildi kurutmayan nazik bir temizleyici, ihtiyaç halinde parfümsüz basit bir nemlendirici ve güneşli günlerde yaşa uygun bir güneş koruyucu yeterlidir. Cildi erken yaşta gereksiz kimyasallarla yormamak, ilerleyen yıllarda sağlıklı bir cilde sahip olmanın en temel adımıdır.

Ailelerin atması gereken 5 önemli adım

Uzm. Dr. Sümbüle Dönmez, makyaj ve kozmetik ürünlere ilgi duyan çocuklar karşısında ailelerin izlemesi gereken sağlıklı yaklaşımı şu maddelerle özetledi:

Yasaklamak yerine anlatın: Katı yasaklar çocuğun merakını daha da artırabilir. Bunun yerine cildinin henüz büyüme aşamasında olduğunu ve ağır ürünlerin ona zarar verebileceğini yaşına uygun bir dille açıklayın.

Sosyal medya içeriklerini birlikte takip edin: Çocukların izlediği güzellik ve bakım videolarında filtrelerin ve reklamların etkili olduğunu konuşarak gerçekçi bir farkındalık kazandırın.

Yetişkin ürünlerini erişimden uzak tutun: Retinol, meyve asitleri (AHA/BHA) veya yüksek konsantrasyonlu aktif içerikler barındıran bakım ürünlerinin çocuklar tarafından denenmesine kesinlikle izin vermeyin.

Özel günlerde içeriğe ve temizliğe dikkat edin: Gösteri veya özel bir gün için makyaj yapılması gerekiyorsa hipoalerjenik, parfümsüz ve güvenilir ürünler seçin; etkinlik bitiminde cildi mutlaka nazik bir temizleyiciyle arındırın.

Belirtileri göz ardı etmeyin: Ciltte beklenmedik kızarıklık, kaşıntı, pullanma veya sivilcelenme fark edildiğinde kulaktan dolma ürünlerle müdahale etmek yerine bir dermatoloji uzmanına başvurun.

Çocuğunuzun makyaj yapmaya başlamasının sakıncası olmadığına karar verirseniz uzmanlar yavaş yavaş alıştırma yapmanızı öneriyor. Ergenlik dönemindeki bir kız için belki dudak parlatıcısıyla başlayabilir yaşı ilerledikçe diğer ürünleri ekleyebilirsiniz. Bu yaklaşım ölçülü olmayı öğrenmeye yardımcı olurken olası alerjik reaksiyonlarla da başa çıkmayı olaylaştırır. Çocuğunuzun makyaja olan ilgileri büyük olasılıkla devam edecek tam da bu nedenle doğru iletişimi sürdürün. Makyaj hakkında yapılan sohbetlerden elde edilebilecek çok şey var örneğin çocuğunuzun özgüven, akran zorbalığı yaşayıp yaşamadığı gibi… Mantıklı tartışmalar, net beklentiler ve iki tarafa da uyan sınırlar, çocuğunuzun bu isteğini ev kurallarını çiğnemeden, sorumluluk bilinciyle keşfetmesine yardımcı olacaktır.

Referanslar

“Is It OK for Your Kid To Wear Makeup? 5 Things To Consider”. Şuradan alındı: https://health.clevelandclinic.org/does-your-child-want-to-wear-makeup-5-things-you-should-know (31.03.2026).