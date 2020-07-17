Anjelik erikli crumble kek

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden anjelik erikli crumble kek tarifi...

Anjelik erikli crumble kek
Yaşam
17 Temmuz 2020 Cuma

Altında vanilya ve limon aromalı keki, arasında taze anjelik erik ve marmelatı, üzerinde esmer şekerli crumble ile muhteşem bir lezzet…


Servis: 25 cm'lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 50-55 dakika


Malzemeler:

Kek için;

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 125 gr tereyağı, oda ısısında

  • 1 bardaktan bir parmak eksik toz şeker, 150 gr

  • 1 limon kabuğu, rendelenmiş

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 3 yumurta

  • 2 bardak un, 240 gr

  • 1 paket kabartma tozu, 10 gr

  • 4 yemek kaşığı maden suyu

Meyve dolgusu için;

  • 4 yemek kaşığı anjelik erik marmelatı

  • 5 - 6 adet anjelik erik, 500 gr

Crumble için;

  • 100 gr tereyağı, oda ısısında

  • 1/2 bardak esmer şeker, 100 gr

  • 1 bardak + 1 tatlı kaşığı un, 125 gr




Yapılışı:

*Öncelikle yumurta, tereyağı ve maden suyunu yarım saat önceden oda ısısına çıkartın.

*Kalıbın dibine ve yanlarına 1 tatlı kaşığı tereyağını sürün, kalıbın tabanına fırın kağıdı yerleştirin (tabanın boyutunda keserek).

*Erikleri yıkayıp kurulayarak iri dilimler halinde doğrayın (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır).


Kek için;

*Tereyağı, toz şeker, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya özütünü mikserle krema haline gelene kadar yaklaşık 3 - 4 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek yumurtalı karışıma eklerken bir yandan hamur toparlanana kadar 2 dakika daha çırpın. En son maden suyunu ilave ederek hamur homojen hale gelene kadar mikserle bir iki tur çevirip kalıba aktarın. Üzerini spatula ile düzeltin.

*Marmelatı kek hamurunun üzerine alıp çatal veya temiz bir çubuk ile gelişi güzel karıştırın (fotodaki gibi), üzerine dilimlenmiş erikleri hafifçe bastırarak yerleştirin.


Crumble için;

*Tereyağı, esmer şeker ve unu parmak uçlarınızla ekmek kırıntısı gibi olana kadar ufalayıp eriklerin üzerine serpiştirin.

*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fanlı fırında 50 - 55 dakika pişirin. Kürdan batırdığınıza temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

*Fırından çıkardıktan sonra 15 dakika kadar ılınmasını bekleyip kalıptan servis tabağına geçirin. Soğuduktan sonra dilimlere ayırarak dilerseniz yanında vanilyalı dondurma ile servis edin.


Kısa bir not:

Hepsini tüketmeyecekseniz dilimlere ayırdıktan sonra kapalı bir kapta derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Soğukken de çok lezzetli oluyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…




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