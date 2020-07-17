Anjelik erikli crumble kek

Altında vanilya ve limon aromalı keki, arasında taze anjelik erik ve marmelatı, üzerinde esmer şekerli crumble ile muhteşem bir lezzet…
Servis: 25 cm'lik kelepçeli kalıpta
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 50-55 dakika
Malzemeler:
Kek için;
200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
- 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için
- 125 gr tereyağı, oda ısısında
- 1 bardaktan bir parmak eksik toz şeker, 150 gr
- 1 limon kabuğu, rendelenmiş
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- 3 yumurta
- 2 bardak un, 240 gr
- 1 paket kabartma tozu, 10 gr
- 4 yemek kaşığı maden suyu
Meyve dolgusu için;
- 4 yemek kaşığı anjelik erik marmelatı
- 5 - 6 adet anjelik erik, 500 gr
Crumble için;
- 100 gr tereyağı, oda ısısında
- 1/2 bardak esmer şeker, 100 gr
- 1 bardak + 1 tatlı kaşığı un, 125 gr
Yapılışı:
*Öncelikle yumurta, tereyağı ve maden suyunu yarım saat önceden oda ısısına çıkartın.
*Kalıbın dibine ve yanlarına 1 tatlı kaşığı tereyağını sürün, kalıbın tabanına fırın kağıdı yerleştirin (tabanın boyutunda keserek).
*Erikleri yıkayıp kurulayarak iri dilimler halinde doğrayın (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır).
Kek için;
*Tereyağı, toz şeker, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya özütünü mikserle krema haline gelene kadar yaklaşık 3 - 4 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek yumurtalı karışıma eklerken bir yandan hamur toparlanana kadar 2 dakika daha çırpın. En son maden suyunu ilave ederek hamur homojen hale gelene kadar mikserle bir iki tur çevirip kalıba aktarın. Üzerini spatula ile düzeltin.
*Marmelatı kek hamurunun üzerine alıp çatal veya temiz bir çubuk ile gelişi güzel karıştırın (fotodaki gibi), üzerine dilimlenmiş erikleri hafifçe bastırarak yerleştirin.
Crumble için;
*Tereyağı, esmer şeker ve unu parmak uçlarınızla ekmek kırıntısı gibi olana kadar ufalayıp eriklerin üzerine serpiştirin.
*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fanlı fırında 50 - 55 dakika pişirin. Kürdan batırdığınıza temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.
*Fırından çıkardıktan sonra 15 dakika kadar ılınmasını bekleyip kalıptan servis tabağına geçirin. Soğuduktan sonra dilimlere ayırarak dilerseniz yanında vanilyalı dondurma ile servis edin.
Kısa bir not:
Hepsini tüketmeyecekseniz dilimlere ayırdıktan sonra kapalı bir kapta derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Soğukken de çok lezzetli oluyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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