Anjelik erikli crumble kek

Altında vanilya ve limon aromalı keki, arasında taze anjelik erik ve marmelatı, üzerinde esmer şekerli crumble ile muhteşem bir lezzet…

Servis: 25 cm'lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 50-55 dakika

Malzemeler:

Kek için;

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

125 gr tereyağı, oda ısısında

1 bardaktan bir parmak eksik toz şeker, 150 gr

1 limon kabuğu, rendelenmiş

1 çay kaşığı vanilya özütü

3 yumurta

2 bardak un, 240 gr

1 paket kabartma tozu, 10 gr

4 yemek kaşığı maden suyu

Meyve dolgusu için;

4 yemek kaşığı anjelik erik marmelatı

5 - 6 adet anjelik erik, 500 gr

Crumble için;

100 gr tereyağı, oda ısısında

1/2 bardak esmer şeker, 100 gr

1 bardak + 1 tatlı kaşığı un, 125 gr

Yapılışı:

*Öncelikle yumurta, tereyağı ve maden suyunu yarım saat önceden oda ısısına çıkartın.

*Kalıbın dibine ve yanlarına 1 tatlı kaşığı tereyağını sürün, kalıbın tabanına fırın kağıdı yerleştirin (tabanın boyutunda keserek).

*Erikleri yıkayıp kurulayarak iri dilimler halinde doğrayın (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır).

Kek için;

*Tereyağı, toz şeker, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya özütünü mikserle krema haline gelene kadar yaklaşık 3 - 4 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek yumurtalı karışıma eklerken bir yandan hamur toparlanana kadar 2 dakika daha çırpın. En son maden suyunu ilave ederek hamur homojen hale gelene kadar mikserle bir iki tur çevirip kalıba aktarın. Üzerini spatula ile düzeltin.

*Marmelatı kek hamurunun üzerine alıp çatal veya temiz bir çubuk ile gelişi güzel karıştırın (fotodaki gibi), üzerine dilimlenmiş erikleri hafifçe bastırarak yerleştirin.

Crumble için;

*Tereyağı, esmer şeker ve unu parmak uçlarınızla ekmek kırıntısı gibi olana kadar ufalayıp eriklerin üzerine serpiştirin.

*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fanlı fırında 50 - 55 dakika pişirin. Kürdan batırdığınıza temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

*Fırından çıkardıktan sonra 15 dakika kadar ılınmasını bekleyip kalıptan servis tabağına geçirin. Soğuduktan sonra dilimlere ayırarak dilerseniz yanında vanilyalı dondurma ile servis edin.

Kısa bir not:

Hepsini tüketmeyecekseniz dilimlere ayırdıktan sonra kapalı bir kapta derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Soğukken de çok lezzetli oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…