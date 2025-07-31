Fazla su harcamadan serinleme yöntemleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(İSKİ)'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yaşanan sıcak hava dalgasının İstanbul'da harcanan su miktarını oldukça artırdığını gözler önüne serdi. İSKİ'nin X hesabından yapılan paylaşımlara göre geçtiğimiz iki günün verileri şöyle:

- 30 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 635 bin metreküp, barajların ooluluk oranı ise yüzde 53,13

- 29 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 658 bin metreküp barajların doluluk oranı yüzde 53,62

Bu oranlar kuraklığın da etkisiyle barajlardaki doluluğu fazlasıyla etkiliyor. Peki, ne yapmalı? İşte çok su tüketmeden serinlemenin yolları...

1- Kısa ve planli duşlar

Uzun duşlar yerine 5 dakikayı geçmeyen serin duşlar tercih edin. Duşa girmeden önce suyun ısınmasını beklerken akan suyu bir kovada biriktirin, bu suyu temizlikte veya çiçek sulamada kullanabilirsiniz.

2- Buharlaşmanın gücünü kullanın

Islak havlu yöntemi: İnce bir havluyu hafifçe ıslatıp omzunuza koyun. Buharlaşan su vücudunuzu serinletir. Buna ek olarak pencereye ıslak tül veya havlu asmak, gelen rüzgarı doğal bir klima etkisine dönüştürür.

3- Bahçe ve balkonlarda akıllı serinlik

Hortumla su sıkmak yerine, bitkilere sabah erken veya akşam sulaması yapın. Böylece hem su kaybı azalır hem de buharlaşma sayesinde ortam serinler.

4- Buz ve sprey şişesi ile mikro klima

Bir sprey şişesine soğuk su koyun, ara ara yüzünüze ve kollarınıza sıkın. Bunun yanı sıra önüne fan konulan buz dolu bir kase de küçük bir “doğa dostu klima” etkisi yaratır.

5- Doğal havalandırmayı kullanın

Gündüz perdeleri kapalı tutun, gece pencereleri açın. Havanın en serin olduğu saatlerde çapraz havalandırma yaparak serinlik sağlayın.

Su tasarrufu yaparak serinlemek; doğayı korumak, faturaları azaltmak ve sürdürülebilir bir yaz geçirmek anlamına gelir. Unutmayın küçük alışkanlıklar büyük farklar yaratır.

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