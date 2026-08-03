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Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Yeşil mercimek salatası 

Müjgan Yurtseven'in mercimek salatası tarifi, zengin içeriği ve ferah aromasıyla vegan beslenenler için de ideal bir seçenek oluşturuyor.

Yeşil mercimek salatası 
Giriş: 03 Ağustos 2026, Pazartesi 08:43
Güncelleme: 03 Ağustos 2026, Pazartesi 08:43

Tek başına sağlıklı öğün olarak tüketebileceğiniz nefis mercimek salatası vegan beslenenler için de alternatif lezzet olabilir.

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Malzemeler:

  • 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 1 adet kapya biber, minik küp küp doğranmış
  • 1 adet dolmalık veya 2 sivri biber, minik küp küp doğranmış
  • 5 - 6 dal taze soğan, incecik doğranmış
  • Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış
  • 5 - 6 adet kornişon turşu, ince doğranmış
  • 7 - 8 tam ceviz içi, iri parçalara ayrılmış
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu
  • 1 limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Haşlanmış mercimeği geniş bir kaba alın, yukarıdaki sırayla tüm malzemeleri ekleyip karıştırarak servis kabına aktarın.

*Tüketene kadar kapalı kapta buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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