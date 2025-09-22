Feng Shui Akademisi'nin kurucusu Zeynep Akçay Feng Shui'nin ne olduğu ve hangi alanlarda kullanılabileceği hakkında önemli bilgiler verdi.
Feng Shui ne demek?
Feng Shui kelime olarak rüzgar ve su anlamına gelir. Batıdaki anlam içeriğiyle; çevre ile uyum içinde yaşayabilmek için düzenleme sanatı olarak algılanmaktadır. Feng Shui sanatı yeni keşfedilmiş gibi gözükse de; popülerleşmesiyle birlikte doğuda yüzyıllardır uygulanmaktadır. Feng Shui kullanılarak çevreyle uyum içinde ilerleyerek kişilerin şanslarını artırmak mümkün kılınabilmektedir. Günümüzde Feng Shui; kişilerin yaşadıkları evlerde, çalıştıkları ortamlarda kullanılarak şans, bolluk bereket, sağlık ve başarıyı en üst seviyeye çıkartmak için kullanılan düzenleme, yerleştirme sanatıdır.
Feng Shui kullanılarak tasarlanmış mekanlarda amaç; bolluk bereket, mutluluk ve en önemlisi sağlık içinde yaşamak için enerjinin oluşturulması ve yönlendirilmesidir. Feng Shui prensiplerine göre evlerimizde, işyerlerimizdeki eşyaları konumlandırdığımızda huzur, mutluluk, başarı gibi önemli kavramları, değerleri hayatımıza çekeriz. Feng Shui hayatın her alanında kolaylıkla uygulanabilen bir felsefedir.
Feng Shui; genel amacının dışında kişisel ihtiyaçlara göre de düzenlemeler içermektedir. Kariyer, sağlık, aşk – evlilik, zenginlik gibi amaçlar için Feng Shui yardımı alınabilmektedir. Örneğin; çok çalışan, ama uzun süre emek vermesine rağmen başarıyı yakalayamayan, terfi alamayan biri için aşağıdaki noktaların sebep-sonuç ilişkisi kişiye göre analiz edilmeli ve çözümlemeler yapılmalıdır. İş yerinde başarı için ofisin hangi alanına konumlanmamız gerekiyor? İşte yaşanılan sorunlar için nelerden kaçınmamız gerekiyor? Hangi masa şekli uyum ve yükseliş habercisidir? gibi soruların Feng Shui göre cevaplanması ve uygun adımlar atılması kişinin şansını oldukça yükseltecektir.
Feng Shui'de yapmamanız gereken 5 şey
Toplu düzenlemeler içinse;
Evlerde;
Feng Shui’yi pusula yönleri üzerinden açıklama gerekirse:
Güney: Şans, kısmet
Güney Pusula yönü sosyal hayattaki yerimizi, başkaları tarafından yarattığımız algıyı, şansımızı belirleyen pusula yönüdür.
Güneydoğu: Maddi refah
Güneydoğu, para şansımızı, birikimimizi yöneten pusula yönüdür.
Güneybatı: Aşk, evlilik, ilişkiler ve ortaklık
Hayatımıza giren insanlarla olan ilişkileri, evlilik ve aşk hayatını yöneten pusula yönüdür.
Kuzey: Kariyer
İş hayatındaki konumu ve başarıyı belirleyen pusula yönüdür.
Kuzeydoğu: Kişisel gelişim
Bu pusula yönü akademik ilerleyişle ilgilidir.
Kuzeybatı: Yardımcı insanlar, seyahat
Hayatımıza giren yol göstericilerin, destek enerjisinin oluştuğu pusula yönüdür.
Doğu: Aile ve sağlık, arkadaşlıklar
Aile üyelerinin sağlıklarını, uyumlarını, gelişimlerini ve birlikteliklerini yöneten pusula yönüdür.
Batı: Çocuklar
Çocukların şansları ve yaratıcılıkla ilgili pusula yönüdür.
Merkez: Şans alanı
Mekanların merkez noktaları şans alanlarıdır. Diğer pusula alanlarına enerji bu alandan dağılır.
Size iyi gelecek 6 Feng Shui önerisi
***Feng Shui hayatımıza başarı, sağlık, zenginlik, huzur ve mutluluk getirir,Feng Shui kelime olarak rüzgar ve su anlamına gelir,anlam içeriğiyle; çevre ile uyum içinde yaşayabilmek için düzenleme sanatıdır. Feng Shui prensiplerine göre evlerimizde, işyerlerimizdeki eşyaları konumlandırdığımızda huzur, mutluluk, başarı gibi önemli kavramları, değerleri hayatımıza çekeriz...