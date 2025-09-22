Feng Shui Akademisi'nin kurucusu Zeynep Akçay Feng Shui'nin ne olduğu ve hangi alanlarda kullanılabileceği hakkında önemli bilgiler verdi.

Feng Shui ne demek?

Feng Shui kelime olarak rüzgar ve su anlamına gelir. Batıdaki anlam içeriğiyle; çevre ile uyum içinde yaşayabilmek için düzenleme sanatı olarak algılanmaktadır. Feng Shui sanatı yeni keşfedilmiş gibi gözükse de; popülerleşmesiyle birlikte doğuda yüzyıllardır uygulanmaktadır. Feng Shui kullanılarak çevreyle uyum içinde ilerleyerek kişilerin şanslarını artırmak mümkün kılınabilmektedir. Günümüzde Feng Shui; kişilerin yaşadıkları evlerde, çalıştıkları ortamlarda kullanılarak şans, bolluk bereket, sağlık ve başarıyı en üst seviyeye çıkartmak için kullanılan düzenleme, yerleştirme sanatıdır.

Feng Shui kullanılarak tasarlanmış mekanlarda amaç; bolluk bereket, mutluluk ve en önemlisi sağlık içinde yaşamak için enerjinin oluşturulması ve yönlendirilmesidir. Feng Shui prensiplerine göre evlerimizde, işyerlerimizdeki eşyaları konumlandırdığımızda huzur, mutluluk, başarı gibi önemli kavramları, değerleri hayatımıza çekeriz. Feng Shui hayatın her alanında kolaylıkla uygulanabilen bir felsefedir.

Feng Shui; genel amacının dışında kişisel ihtiyaçlara göre de düzenlemeler içermektedir. Kariyer, sağlık, aşk – evlilik, zenginlik gibi amaçlar için Feng Shui yardımı alınabilmektedir. Örneğin; çok çalışan, ama uzun süre emek vermesine rağmen başarıyı yakalayamayan, terfi alamayan biri için aşağıdaki noktaların sebep-sonuç ilişkisi kişiye göre analiz edilmeli ve çözümlemeler yapılmalıdır. İş yerinde başarı için ofisin hangi alanına konumlanmamız gerekiyor? İşte yaşanılan sorunlar için nelerden kaçınmamız gerekiyor? Hangi masa şekli uyum ve yükseliş habercisidir? gibi soruların Feng Shui göre cevaplanması ve uygun adımlar atılması kişinin şansını oldukça yükseltecektir.

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Toplu düzenlemeler içinse;

Şirketlerde çalışanların verimliliği ve uyumları için nelerin yapılması gerektiği,

Yöneticilerin iş yerlerinde hangi alanlara konumlanmaları gerektiği,

İşyerlerinde müşteri artırmak için nasıl dizayn edilmesi gerektiği saptanmalıdır.

İnsanların farkında olmadığı, ama Feng Shui’nin yıllardır çözüm ürettiği konular aile mutluluğu ve başarısı içinde hayati önem taşır.

Evlerde;

Yemek masalarının yerleşiminin para akışını nasıl etkilediği,

Tuvalet ve banyoların neden para ve iş kaybına yol açtığı,

Otopark ve garajın sağlığımıza etkileri,

Aile üyelerinin arasındaki uyumu artırmak ve çatışmalara nelerin sebep olabileceğini belirlemek,

Eşler arasındaki uyumu, mutluluğu artırmak için yatak odasının nasıl dizayn edilmesi gerektiği Feng Shui’nin yapabileceği yardımlardan sadece birkaçıdır.

Feng Shui’yi pusula yönleri üzerinden açıklama gerekirse:

Güney: Şans, kısmet

Güney Pusula yönü sosyal hayattaki yerimizi, başkaları tarafından yarattığımız algıyı, şansımızı belirleyen pusula yönüdür.

Güneydoğu: Maddi refah

Güneydoğu, para şansımızı, birikimimizi yöneten pusula yönüdür.

Güneybatı: Aşk, evlilik, ilişkiler ve ortaklık

Hayatımıza giren insanlarla olan ilişkileri, evlilik ve aşk hayatını yöneten pusula yönüdür.

Kuzey: Kariyer

İş hayatındaki konumu ve başarıyı belirleyen pusula yönüdür.

Kuzeydoğu: Kişisel gelişim

Bu pusula yönü akademik ilerleyişle ilgilidir.

Kuzeybatı: Yardımcı insanlar, seyahat

Hayatımıza giren yol göstericilerin, destek enerjisinin oluştuğu pusula yönüdür.

Doğu: Aile ve sağlık, arkadaşlıklar

Aile üyelerinin sağlıklarını, uyumlarını, gelişimlerini ve birlikteliklerini yöneten pusula yönüdür.

Batı: Çocuklar

Çocukların şansları ve yaratıcılıkla ilgili pusula yönüdür.

Merkez: Şans alanı

Mekanların merkez noktaları şans alanlarıdır. Diğer pusula alanlarına enerji bu alandan dağılır.

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