Kabaklı peynirli çıtır yufka böreği

Müjgan Yurtseven, kabaklı peynirli çıtır yufka böreği tarifi verdi!

Kabaklı peynirli çıtır yufka böreği
Yaşam
02 Ekim 2020 Cuma

Mevsimin son kabaklarıyla yaptığım dolmanın içinden kalan kabak içlerini değerlendirdiğim çıtır börekler tam da yiyeceklerimizi israf etmeden değerlendirmeye dikkat çekmek için “Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü” olarak kutlanan bu haftaya denk geldi. Dünyada açlıkla mücadele eden milyonlarca insan varken elimizdekileri israf etmeden değerlendirmeliyiz diye düşünürüm daima...


Kabak içleriyle börek harcı haricinde, tavada veya fırında mücveri, makarna veya kavurarak süzme yoğurt ilavesiyle gayet lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Aşağıda tarifini verdiğim leziz çıtır börekler hafif bir öğün olarak veya hafta sonu kahvaltı sofralarına çok yakışır. Bu arada tüketilecek miktarı pişirilip kalanı dondurucuda saklanabilir.


Servis: 16 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 4 adet yufka

  • 8 kabağın oyulmuş içleri veya 4 adet orta boy bütün kabak

  • 1 orta boy havuç

  • 1 büyük kuru soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı muskat

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1/2 çay kaşığı pul biber

  • 1/2 demet maydanoz

  • 1/2 demet dereotu

  • 3 - 4 sap taze fesleğen

  • 300 gr böreklik beyaz peynir

  • 1 yumurta akı


Sosu için;

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1/2 bardak krema, 100 ml

  • 1/4 bardak zeytinyağı, 50 ml

  • 1/2 bardak su, 100 ml

Üzerine

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş

  • 2 yemek kaşığı susam



Yapılışı:

*Oyulmuş kabak içlerini doğrayın (bütün kabak kullanacaksanız rendenin iri tarafıyla rendeleyin), Havucun dışını kazıyarak rendenin iri tarafıyla rendeleyin.


*Soğanı yemeklik doğrayarak zeytinyağı ile birlikte tavaya alın, orta ateşte soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Rendelenmiş havuç ve kabakları ilave ederek sularını çekene kadar açık ateşte pişirin, muskat, karabiber ve pul biberi ekleyerek ocağı kapatın. Kabaklı harcı ılınması için geniş bir kaba geçirin. Bu arada yeşillikleri yıkayarak incecik doğrayın, peynirleri ufalayarak yeşilliklerle birlikte kabaklı harca ekleyin (peynirin tuzu yeterli olduğundan iç harca tuz eklemiyoruz). En son yumurta akını ilave ederek karıştırın ve 16 eşit parçaya ayırın.

*Sos malzemelerini bir kâseye alarak el çırpıcısı ile çırpın.


*Tepsiye fırın kâğıdı sererek hazırda bekletin.


*Yufkanın birini temiz bir tezgâha yayın, yarısına 2 yemek kaşığı sosu fırça yardımıyla sürün. Diğer yarısını üzerine kapatın (fotodaki gibi), üzerine 2 yemek kaşığı daha sos sürerek 4 eşit üçgen parçaya ayırın, her birinin geniş tarafına kabaklı harçtan pay edin, yanlarını kapatıp geniş rulo olacak gibi sararak aralıklı olarak tepsiye yerleştirin. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın.


*Yumurta sarısı ve eritilip soğutulmuş tereyağını küçük bir kâseye alarak iyice karıştırın, fırçayla tepsideki böreklerin üzerlerine sürün, bol miktarda susam serpip bıçakla verev çizgiler atın.


*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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