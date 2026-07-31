HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Tatlılar ve Atıştırmalıklar Fındıklı kurabiye 
Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Fındıklı kurabiye 

Müjgan Yurtseven'in nostaljik fındıklı kurabiyeleri, ağızda dağılan kıvamı ve bol fındıklı lezzetiyle çay saatlerine eşlik eden klasik bir tat sunuyor.

Fındıklı kurabiye 
Giriş: 31 Temmuz 2026, Cuma 08:41
Güncelleme: 31 Temmuz 2026, Cuma 08:41

Tarif defterimden;

Nostaljik tariflerimden biri olan, yerken ağızda dağılan bol fındıklı tek lokmalık leziz kurabiyeler.

Servis: 40 - 45 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 18 - 20 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 125 gr tereyağı, oda ısısında
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1,5 bardak un
  • 1 bardak çekilmiş fındık içi
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Üzerlerine;
  • Yarım bardak pudra şekeri

Yapılışı:

*Oda ısısında yumuşamış tereyağı ve pudra şekerini kremamsı kıvam alana kadar yoğurun. Elenmiş un, vanilya özütü ve tarçını ekleyip yoğurun, yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz (bu aşamada gerekirse 1 - 2 yemek kaşığı un ekleyin). En son çekilmiş fındığı ekleyip yoğurun.

*Hamurdan minik parçalar kopartarak yuvarlayın ve pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın.

*170 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

*Fırından çıkardıktan sonra sıcakken pudra şekerine bulayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Paylaş:
brush-purple Yorumlar
ITEM